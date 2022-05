WH-1000XM5 od Sony, Realme 9 a další novinky týdne

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Inovace jsou důležité. Sony pro nás má nová sluchátka, Realme nové telefony a Huawei zase nové hodinky. Nakonec si ale ukážeme, že ani 20 let staré zařízení nemusí být nad odpis. Tak vítejte u mNews.

mNews #174 – WH-1000XM5 od Sony vás ohromí

Podcast v audio formě

Sony představilo nová sluchátka

Jedny z nejpopulárnějších bezdrátových sluchátek mají po dvou letech nástupce. Sony WH-1000XM5 jsou velká mostová sluchátka se špičkovým zvukem, skvělými funkcemi, designem a samozřejmě i prémiovou cenou. Co nabídnou nového? V první řadě je to pokročilé potlačení okolního hluku, které využívá dvojnásobný počet reproduktorů oproti předchozí řadě. Nový měnič pak slibuje zvýšenou kvalitu zvuku. Pokud vás zajímají technické detaily, najdete je v našem článku. Ještě zmíním rychlejší nabíjení, které by vám za 3 minuty mělo poskytnout až 3 hodiny výdrže. Na plné nabití pak sluchátka se zapnutým ANC zvládnou 30 hodin. Na trh se dostanou již v květnu za 10 599 Kč.

Ale tím ještě nekončíme. Nástupce získávají také bezdrátová špuntová sluchátka LinkBuds. I ta slibují vyšší kvalitu poslechu, ještě pohodlnější ovládání i nošení a celkovou výdrž 20 hodin. Prodej startuje již zítra za 5 tisíc korun. Více informací najdete opět u nás na webu.

Realme nás mate modelem 9

Dvě novinky si přichystalo také Realme. Modely Realme 9 a 9 5G se řadí k dostupnějším novinkám, které lákají na velmi povedený design. A i přes stejný název se neliší jen podporou 5G. Oba mobily mají jinou výbavu od displeje přes paměti až po foťáky. Zjednodušeně řečeno – pokud chcete lepší telefon a oželíte 5G, sáhněte po Realme 9. Za podporu 5G totiž zaplatíte například jen IPS displejem, pomalejším nabíjením nebo pouze 4GB RAM. Na druhou stranu má teď Realme v nabídce tolik modelů, že si hravě vyberete náhradu, pokud vás ani jedna z novinek nepřesvědčí.

Watch GT 3 Pro od Huawei

Právě včera světu Huawei představil nové chytré hodinky Watch GT 3 Pro s prémiovými materiály. Ty přijdou hned v několika luxusních provedeních. Vždy nabídnou odolné safírové sklíčko a základem je titanové tělo. Dámská varianta je k dispozici v bílém keramickém pouzdře a v nejdražší variantě získáte i keramický řemínek. Cena se pohybuje od 9,5 do 14 tisíc korun. A my pro vás máme již k dispozici recenzi. Potěší třeba dlouhá výdrž nebo měření EKG.

Trochu nečekaně jsme se dočkali i představení levnějších hodinek Watch Fit 2, které mají velký hranatý AMOLED displej, ale stále vypadají elegantně. Oproti předchozí generaci nabídnou třeba podporu Bluetooth hovorů, mají totiž mikrofon i reproduktor a můžete si do nich uložit vlastní hudbu.

Češi používají staré Nokie

Na závěr si dejme jednu trochu bizarní zprávu. Ukazuje se, že Češi nemilují jen své 20 let staré Octavie, ale třeba i telefony. Z prodejů webu BatteryShop vyplývá, že se každý rok prodají stovky náhradních baterií do starších telefonů značky Nokia. Třeba konkrétně do modelů Nokia 6300 a 2600. A netýká se to jen telefonů. Dodnes se prodávají náhradní baterie do Olympusu C-50 z roku 2002 nebo videokamery JVC roku 1993. Tyhle staré kousky jsou prostě držáci.

A co vy? Používáte nějakou retro klasiku? Alespoň třeba jako záložní telefon nebo čistě pro radost? Dejte nám vědět do komentářů.