Fotíme s novým Realme 9 4G z lodi na Vltavě

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Právě představené novinky Realme 9 vám výbavou pravděpodobně zamíchají hlavu. Očekávali byste, že bude hlavním rozdílem běžné a 5G verze právě přítomnost podpory sítí páté generace? Tak to budete na omylu. Liší se totiž téměř ve všem: od displeje přes výbavu až po fotoaparáty. A kdo čekal, že verze s přídomkem 5G nabídne více parády, ten se dost mýlí.

4G varianta navíc míří především do volného prodeje, zatímco 5G verze je určena hlavně k prodeji přes operátory. To dává smysl, protože právě operátoři se snaží přesvědčit zákazníky, ať se začnou na nástup 5G sítí opravdu připravovat. Pokud chcete lépe vybavený kousek, sáhněte po 4G verzi, kterou jsme hned po představení vzali do ruky také my. Jak už z názvu vyplývá, tato verze nenabídne 5G, ale může vás přesvědčit v jiných oblastech. Na prvním místě je třeba displej s úhlopříčkou 6,4". Má sice „jen“ 90Hz obnovovací frekvenci, ale zase je typu AMOLED a na pohled skutečně vypadá lépe.

Procesorem je stále dostatečný Snapdragon 680, ale velkou parádu udělá 8 GB RAM, což je dvojnásobek oproti 5G verzi. Velkou 5 000mAh baterii pak nabijete výkonem rovnou 33 W, což je opět značné zlepšení. Konečně se také dostáváme k fotoaparátům, které jsou... opět… lepší u 4G verze. Hlavní snímač opět dodal Samsung, ale tentokrát je to ISOCELL HM6 se 108 megapixely. Ano, makro má stále jen 2 megapixely a není moc použitelné, ale třetí snímač se může pochlubit rozlišením 8 megapixelů a ultraširokoúhlým záběrem, což se skvěle hodí na focení krajinek nebo budov.

Na kvalitu fotoaparátů se pořádně podíváme v plnohodnotné recenzi, ale už z těchto ukázkových fotek můžete vidět, že snímky z hlavního snímače nejsou za dobrých podmínek vůbec špatné. Jakmile ubyde světlo, přijde šum. Ultraširokoúhlý objektiv má pak problémy s ostrostí a oba snímače jsou jinak barevně naladěné. Trojnásobné přiblížení je digitální a vysekává obraz z původních 108 megapixelů, ale pro občasné použití se hodí.

Realme 9 4G vstupuje 17. května na český trh, a to výhradně ve variantě 128+8 GB. Cena je stanovena na 7 499 Kč. V rámci předobjednávek můžete k telefonu získat jako dárek za korunu hodinky Realme Watch Black.