Střední třída je pro výrobce tak trochu nevděčný segment. Měly by se v ní totiž zákaznickou optikou nacházet telefony za dobrou cenu a s výbavou, jejíž kompromisy nejsou na první pohled vidět. S tímto obtížným úkolem se musí popasovat i nové Realme 9 5G, které láká na originální design, podporu 5G nebo 120Hz displej.

V letošním roce Realme rozhodně nešetří na počtu novinek řady 9 a nyní se nám do redakce dostalo Realme 9 5G spadající přibližně do středu zmíněné řady. Nicméně rozpoznat a orientovat se v letošní nabídce čínského výrobce je nesmírně těžké a mnohé modely na sobě navzájem parazitují. Možná by se i hodilo říci, že méně někdy znamená více, ale nechceme předbíhat. Realme 9 5G se bude snažit oslovit zákazníka ještě před samotnou koupí, a to vzhledem. Výbava je na první pohled vcelku fajn, nic zásadního nechybí. Výrobce si však laťku pomyslné obtížnosti zvedl vysoko nastavením české ceny. 6,5 tisíc korun sice nezní jako závratně moc, ale záhy se ukáže, že jako pozitivum cena nebude moci být brána.

Technické parametry Realme 9 5G 64+4 GB Kompletní specifikace Konstrukce 164,3 × 75,6 × 8,5 mm , 191 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 6,6" (2 412 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 695 , CPU: 2×2,2 GHz + 6×1,7 GHz , GPU: Adreno 619 Paměť RAM: 4 GB , vnitřní paměť: 64 GB , paměťové karty: microSD Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost květen 2022, 6 499 Kč

Obsah balení: pouzdro nechybí

V zářivě žlutém balení naleznete vyjma samotného telefonu také USB kabel, který má na jedné straně USB-C a na druhé USB-A. Dále nechybí nabíječka a silikonové ochranné pouzdro.

Líbilo se nám pouzdro v balení

Konstrukční zpracování: vidíte to inovátorství?

Samotný tvar telefonu nijak nezaujme. Zajímavá je spíše zadní strana, kde se výrobce chlubí zvlněným holografickým designem, jehož inspirací údajně byly písečné duny. Ať to bylo jakkoliv, výsledek nevypadá vyloženě zle. Námi testovaná bílá varianta tak působí svěže. Ačkoliv je lehce lesklá, nepřitahuje nijak enormně otisky prstů. Jedním dechem je však třeba dodat, že méně pozorní jedinci si designových myšlenek výrobce nevšimnou a telefon jim zajímavý nepřijde. Veškerá paráda rovněž zmizí v momentě, kdy na telefon dáte výrobcem dodávané silikonové pouzdro s kouřovou úpravou.

Ergonomie je velice dobrá, což je však známým faktem u zařízení Realme. Klávesy jsou po obou stranách, přičemž důležitá odemykací klávesa kombinovaná se čtečkou otisků prstů je napravo. Samotná čtečka funguje svižně a spolehlivě, v tomto ohledu není co vytknout.

Zpracování je dobré, zařízení působí pevným až robustním dojmem. Hledat ve střední třídě zvýšenou odolnost s cenou pod hranicí 7 tisíc korun by bylo poněkud naivní. Není tak překvapením, že ji Realme 9 5G nenabízí.

Líbilo se nám originální vzhled zadní strany

dobře fungující čtečka otisků prstů

dobře padne do ruky

Displej: je fajn, jen fajn

Ve střední třídě se již poměrně běžně objevují AMOLED panely, dokonce i v telefonech Realme, ale tento model si zřejmě vytáhl nejkratší sirku a musel vzít zavděk IPS panelem s 6,6palcovou úhlopříčkou. Nasazeno je standardní Full HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvence. Výsledná podívaná tak není vůbec špatná, byť například maximální jas není zcela ideální do blížících se letních měsíců. Z podstaty technologie displeje chybí také režim Always-On či ambientní režim. Na zmeškané události vás tak telefon neumí nijak upozornit.

Líbilo se nám 120Hz obnovovací frekvence

Nelíbilo se nám pouze IPS panel

chybí Always-On i alternativa

Zvuk: jack nezmizel

Zcela průměrně si telefon vede, co se týče zvuku s reproduktorem na spodní hraně. Nechybí však ani 3,5mm jack, takže poslech hudby lze provozovat i drátově.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Výkon hardwaru: zbytečný kompromis

Realme u modelu 9 5G vsadilo na Snapdragon 695, což je velmi solidní volba, která ve střední třídě rozhodně ostudu neudělá. Výrobce však výkon výrazně přiškrtil pouze 4GB RAM, která u telefonů s cenou nad hranicí 6 tisíc korun už opravdu nemá co dělat. Jistá forma rozčarování panuje i kolem úložiště, kdy základ představuje jen 64 GB. Právě tuto verzi pro vás testujeme a po prvním zapnutí zbývá jen 46 GB pro vaše data, což je dost málo. Malou náplastí budiž fakt, že nechybí podpora paměťovek a pořídit si budete moci i verzi se 128GB úložištěm.

Benchmark testy

Líbilo se nám výkonný procesor

Nelíbilo se nám malá operační paměť

Výdrž baterie: Dobrá, ale...

V útrobách telefonu je připravena baterie s kapacitou 5 000 mAh, která spolehlivě zajistí nabíjení obden při středně náročném používání, kdy se nemusíte nijak omezovat. V tomto ohledu tak novinka patří k nadprůměru. Bohužel zklamání přichází u nabíjení, kdy je vrcholem 18 W. Paradoxně i výrazně levnější modely Realme mívají takřka dvojnásobný výkon. V případě Realme 9 5G je tak nutné počítat s více než 2hodinovým nabíjením.

Líbilo se nám velmi dobrá výdrž

Nelíbilo se nám pomalejší nabíjení

Konektivita: včetně 5G a NFC

Realme 9 5G je po stránce konektivity velmi dobře vybavené. Disponuje Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1 a 5G. Nadále nechybí NFC, telefon tak zvládá i bezkontaktní platby s Google Pay. Vaši polohu pak najdete vždy a spolehlivě díky pozičním systémům GPS, GLONASS a BeiDou. I s moderním telefonem ale můžete řešit různé potřeby drátově. Pro tyto případy je připraveno USB-C. Telefon také zvládá pracovat se dvěma nanoSIM, ale jedná se o hybridní slot. Použití dvou SIM tak znemožní do telefonu dostat paměťovou kartu.

Líbilo se nám NFC

podpora 5G

Fotoaparát: chabá nabídka

Na zádech se nachází sestava tří fotoaparátů. Pokud čekáte pomyslnou klasiku, budete zřejmě nemile překvapeni, co si tentokrát čínský výrobce vymyslel. Hlavní snímač má 50 megapixelů, avšak nijak oslňující výkony nepodává a chybí mu optická stabilizace. Výsledné snímky mají problém s prokreslením detailů a občas dochází i k jejich slévání, v krajních případech dokonce k rozmazání, a to i za jasného dne. Netřeba dodávat, že noční snímky jsou už opravdu podprůměrné.

Zbylé dva fotoaparáty jsou již bohužel k ničemu. Jde o 2megapixelové snímače pro černobílé snímky a portrétní fotografie. Největším zklamáním je, že telefonu chybí ultraširokoúhlý objektiv, který je standardem i mezi levnějšími modely.

Navzdory vysokému rozlišení čelní kamerky se selfies zcela nedaří a jejich kvalita je spíše za očekáváním. Jak vidno, stačit nemusí ani 16 megapixelů.

Zklamáním je stejně tak video – telefon neumí 4K, zvládá pouze Full HD rozlišení velmi průměrné kvality.

Nelíbilo se nám chybí ultraširokoúhlý objektiv

zbytečný makro snímač

neumí 4K video

Software: nejnovější

V prostředí šlo Realme do sebe a jsme svědky nejnovějšího Androidu 12 (březnové záplaty) společně s inovovanou nadstavbou od výrobce, která je přehlednější. Podstatné ovšem je, že se povedla optimalizace a vše je krásně plynulé.

Líbilo se nám nejnovější Android 12

velmi dobrá optimalizace

Zhodnocení

Realme 9 5G je na první pohled zajímavý telefon se solidní výbavou, kterému zdánlivě nic nechybí. Máme zde 120Hz displej, elegantní ztvárnění zadní strany, velkou baterii a podporu 5G. Základní cena 6 499 Kč pak rovněž nevypadá vyloženě špatně. Jenže na povrch začnou vyplouvat nepříjemné nedostatky. Telefon nemá AMOLED displej, nepodporuje rychlé nabíjení, chybí mu ultraširokoúhlý fotoaparát, hlavní snímač výsledky neoslní a zapomenout můžete i například na vyšší odolnost.

Kdejaká konkurence tak bude novému Realme 9 5G zatápět. Co je však ještě horší, Realme bude mít celou řadu konkurentů i z vlastních řad, čímž je výchozí pozice Realme 9 5G opravdu nezáviděníhodná.

Konkurence

Nabízí se například Poco M4 Pro 5G, které má za nižší cenu 128GB interní paměť, větší RAM i výkonnější procesor.

Přejít do katalogu Xiaomi Poco M4 Pro 5G 128+6 GB Rozměry 163,6 × 75,8 × 8,8 mm , 195 g Displej TFT IPS, 6,6" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor MediaTek Dimensity 810 , 2×2,4 GHz + 6×2 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh , doba nabíjení: 0:59 hodin

Za podobné peníze můžete mít solidní Samsung Galaxy M52 5G, který má kvalitnější AMOLED displej a lepší sestavu fotoaparátů.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy M52 5G Rozměry 164,2 × 76,4 × 7,4 mm , 173 g Displej Super AMOLED, 6,7" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 778G , 1×2,4 GHz + 3×2,2 GHz + 4×1,9 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 5 000 mAh Kč 7 489 Kč

Lepší volbou je i Realme 9 Pro, které je pouze nepatrně dražší, ale má lepší hlavní fotoaparát, nechybí mu ultraširokoúhlý objektiv či větší operační paměť. Dokáže se také rychle nabíjet.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Realme 9 Pro 128+6 GB Rozměry 164,3 × 75,6 × 8,5 mm , 195 g Displej TFT IPS, 6,6" (2 412 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 695 , 2×2,2 GHz + 6×1,7 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSD Akumulátor 5 000 mAh Kč 7 368 Kč

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz