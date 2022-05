Sluchátka Sony WH-1000XM5 ohromí ještě lepším ANC a rychlým nabíjením

Fotografie: Sony

Sluchátka Sony WH-1000XM4, která nabídnou fantastické aktivní potlačení hluku, špičkový zvuk i velké množství chytrých funkcí, se řadí k tomu nejlepšímu s uzavřenou konstrukcí. Co nabídne jejich přímý nástupce s označením Sony WH-1000XM5?

Od představení WH-1000XM4 uběhly dva roky a Sony si pro milovníky kvalitního poslechu připravilo celou řadu inovací. Klíčovým rozdílem je čipová výbava sluchátek, novinka totiž disponuje hned dvojicí čipů pro aktivní potlačení hluku, kterým dělá společnost osm mikrofonů namísto čtyř, jež byly přítomny u modelu WH-1000XM4.

ANC jako z jiného světa

Co přesně to znamená pro uživatele? Výrobce slibuje mnohem lepší potlačení hluku, a to zejména v oblasti odhlučnění lidského hlasu. Lidský hlas je méně předvídatelný kvůli tomu, jak může měnit rychlost, intonaci i hlasitost než například hluk motoru v letadle, proto přichází na řadu vyšší výpočetní výkon a více směrových mikrofonů.

O kvalitní přednes se má postarat nový speciálně upravený 30mm měnič a také komponenty špičkové kvality ze specializovaného přehrávače Sony Walkman. Pro poslech hudby v nižší kvalitě je k dispozici i technologie DSEE Extreme Upscaling či kodek LDAC, který podporuje 990 kbps namísto 328 kbps u SBC. Sluchátka rovněž disponují certifikací 360 Reality Audio, kterou využijete například, pokud používáte streamovací službu Tidal.

3 minuty zajistí 3 hodiny poslechu

Výrobce však nevylepšil pouze zvuk či schopnosti ANC, ale také několik dalších oblastí. Jednou z nich je podpora standardu USB Power Delivery, díky čemuž se podstatně zrychlí nabíjení. Za pouhé tři minuty nabíjení mohou uživatelé získat tři hodiny poslechu, celková výdrž s aktivovaným ANC se pak zastavila na hodnotě 30 hodin.

Kromě výše uvedeného nabídnou sluchátka rovněž vylepšenou detekci nasazení na uši, podporu Alexy od Amazonu i Google Asistenta, ale také vylepšený materiál náúšníků, který má být ještě pohodlnější. Nový materiál ze syntetické kůže Soft Fit zase těsně přiléhá k hlavě, čímž snižuje tlak na uši a blokuje přístupu vnějšího hluku, takže můžete poslouchat celý den bez nepříjemných pocitů nepohodlí. Sluchátka dorazí v černém a stříbrném barevném provedení.

Cena a dostupnost

Sluchátka WH-1000XM5 budou k dispozici v černé a platinově stříbrné barvě za cenu 10 599 Kč a budou v prodeji od konce května 2022.