Rodinka telefonů Realme 9 je velmi početná. Nejnovějším přírůstkem do ní je Realme 9 bez podpory sítí 5G, avšak ve zbylé výbavě vás pokusí zaujmout 90Hz AMOLED displejem, procesorem Snapdragon 680 či 108megapixelovým fotoaparátem.

Realme není žádný troškař. Pravidelně nejen český trh zahrnuje spoustou modelů, mezi kterými je stále obtížnější se vyznat. Důkazem budiž Realme 9 5G a Realme 9 4G, které se na pohled téměř neliší, ale výbava je výrazně rozdílná. Kdo čeká, že lépe vybavená je varianta s přídomkem 5G, bude velmi překvapen, že tomu tak není. Pakliže oželíte rychlá data v sítích 5G, je jednoznačně lepší volbou právě Realme 9 4G.

Technické parametry Realme 9 4G 128+8 GB Kompletní specifikace Konstrukce 160,2 × 73,3 × 8 mm , 178 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej AMOLED, 6,4" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 108 Mpx , LED dioda, video: 1 920 × 1 080 px, 30 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 680 , CPU: 4×2,4 GHz + 4×1,9 GHz , GPU: Adreno 610 Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: microSD Datové funkce 5G: ne , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.0, NFC: ano Operační systém Android 12 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost květen 2022, Kč

Obsah balení: pouzdro nechybí

V zářivě žlutém balení naleznete vyjma samotného telefonu také USB kabel, který má na jedné straně USB-C a na druhé USB-A. Dále nechybí rychlonabíječka a silikonové ochranné pouzdro.

Líbilo se nám pouzdro v balení

Konstrukční zpracování: v letních tónech

Realme 9 4G vás zaujme na první pohled, to vám mohu zaručit, a to zejména v námi testovaném letně žlutém provedení. To nádherně září, především na slunci. Ke všemu navíc přispívá speciální povrchová úprava zadní strany, kde se výrobce chlubí zvlněným holografickým designem, jehož inspirací údajně byly písečné duny. Ať to bylo jakkoliv, výsledek nevypadá vyloženě zle. Rozhodně musíme říci, že Realme 9 4G je velmi originálním telefonem, který je na první pohled rozeznatelný. Ostatně řekněte sami, kolik zářivě žlutých telefonů ve svém okolí vídáte?

Ergonomie je velice dobrá, což je však známým faktem u zařízení Realme. Klávesy jsou po obou stranách, přičemž důležitá odemykací klávesa je tentokrát velmi tenká, neb v ní není čtečka otisků prstů, avšak tiskne se pohodlně, nemějte strach.

Zpracování je dobré, zařízení působí pevným až robustním dojmem. Hledat ve střední třídě zvýšenou odolnost s cenou kolem 7,5 tisíc korun by bylo bláhové. Není tak překvapením, že ji Realme 9 4G nenabízí.

Líbilo se nám velmi originální vzhled zadní strany

dobře padne do ruky

Displej: konečně AMOLED

Realme 9 4G dostalo do výbavy jistě vítaný Super AMOLED displej s Full HD+ rozlišením a 90 Hz, což je rozhodně minimálně lehký nadprůměr. Úhlopříčka se zastavila na 6,4 palcích a celý displej je chráněn sklíčkem Gorilla Glass 5. Čitelnost je výborná i na sluníčku, což je samozřejmě žádoucí, především nejen s nastupujícími letními měsíci. Spolehlivě funguje i automatická regulace jasu a dostalo se také na praktickou funkci Always-On.

Líbilo se nám 90Hz obnovovací frekvence

Super AMOLED panel

Zvuk: jack nezmizel

Zcela průměrně si telefon vede, co se týče zvuku s reproduktorem na spodní hraně. Nechybí však ani 3,5mm jack, takže poslech hudby lze provozovat i drátově.

Líbilo se nám 3,5mm jack

Výkon hardwaru: slušná nadílka

V útrobách telefonu je připraven solidní procesor Snapdragon 680, který se nasazuje právě do modelů, kterým 5G chybí. Radost mám z dostatečně velké operační paměti, 8 GB je více než dost a tentokrát Realme chybu neudělalo. Zcela standardní je pak 128GB interní úložiště, ze kterého po prvním zapnutí zbývá 111 GB volného prostoru pro vaše data. Naštěstí nechybí ani slot pro paměťové karty až do 512 GB.

Benchmark testy

Líbilo se nám slušný procesor

velká operační paměť

Výdrž baterie: nezklame vás

V telefonech Realme se velmi často nachází baterie s kapacitou 5 000 mAh a ani Realme 9 4G není výjimkou. Baterie spolehlivě umožní používat mobil takřka dva dny, což je více než slušné. Potěší i 33W drátové nabíjení, pomocí kterého dočerpáte baterii za zhruba hodinku. Na bezdrátové dobíjení se nedostalo.

Líbilo se nám velmi dobrá výdrž

Konektivita: 5G chybí

Realme 9 4G je po stránce konektivity velmi dobře vybavené. Disponuje Wi-Fi ac a Bluetooth 5.1. Nadále nechybí NFC, telefon tak zvládá i bezkontaktní platby s Google Pay. Vaši polohu pak najdete vždy a spolehlivě díky pozičním systémům GPS, GLONASS a BeiDou. I s moderním telefonem ale můžete řešit různé potřeby drátově. Pro tyto případy je připraveno USB-C. Telefon také zvládá pracovat se dvěma nanoSIM, ale jedná se o hybridní slot. Použití dvou SIM tak znemožní do telefonu dostat paměťovou kartu. Kaňkou na kráse je absence podpory 5G, což u telefonu za 7,5 tisíc korun zamrzí.

Líbilo se nám NFC

Nelíbilo se nám chybí 5G

Fotoaparát: zaujme jen číslem

Telefon má v mírně vystupujícím zadním modulu trojici fotoaparátů. Hlavní disponuje 108 megapixely, avšak postrádá optickou stabilizaci obrazu. Výsledné snímky jsou však i přesto slušné, ostré a barevně věrné. Jen telefonu více svědčí denní světlo. Příšeří či noc má za následek zvýšení nežádoucího digitálního šumu a slábnutí kýžené ostrosti.

Sekundární fotoaparát je ultraširokoúhlý s 8 megapixely, avšak příliš parády s ním neuděláte. Kvalita zůstala spíše za očekáváním. Ani venkovní snímky vás nepotěší vzhledem k slabší ostrosti, jež směrem od středu fotografie ještě více slábne. Výčet zakončuje 2megapixelový makro objektiv, který by byl fajn, ale nízké rozlišení jeho schopnosti do značné míry omezuje.

Na selfíčka je Realme 9 4G připraveno obstojně, v levém horním rohu displeje se nachází 16megapixelová kamerka a výsledky jsou plně použitelné pro potřeby sociálních sítí.

Zklamáním je záznam videa, kdy Realme zcela ignoruje 4K rozlišení a vrcholem pouze Full HD s 30 snímky za vteřinu.

Líbilo se nám slušný 108Mpx fotoaparát

Nelíbilo se nám zbytečný makro snímač

neumí 4K video

Software: nejnovější

V prostředí šlo Realme do sebe a jsme svědky nejnovějšího Androidu 12 (březnové záplaty) společně s inovovanou nadstavbou od výrobce, která je přehlednější. Podstatné ovšem je, že se povedla optimalizace a vše je krásně plynulé.

Líbilo se nám nejnovější Android 12

velmi dobrá optimalizace

Zhodnocení

Realme 9 4G je takřka takové zařízení, které bychom od čínského výrobce ve střední třídě očekávali. Má kvalitní AMOLED displej, solidní hardware i dobrou výdrž a svižné nabíjení. Je již nepsanou tradicí, že telefony Realme dobře vypadají a o Realme 9 4G to platí dvojnásob. Design dokáže oslovit natolik, že mobilu možná odpustíte i některé zbytečné nedostatky. Jde například o spíše slabší fotoaparáty nebo nesmyslnou absenci 5G. Jednoduché to novinka od Realme nebude mít ani vůči mnohé konkurenci.

Konkurence

Konkurencí Realme 9 4G může být loňský Samsung Galaxy A52 LTE, kterému rovněž chybí 5G, ale má mnohem lepší fotoaparáty či zvýšenou odolnost vůči vodě a prachu. Cena je přitom stejná jako u Realme 9 4G.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy A52 4G 128+6 GB Rozměry 159,9 × 73,6 × 8,4 mm , 187 g Displej Super AMOLED, 6,5" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 720G , 2×2,3 GHz + 6×1,8 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSDXC Akumulátor 4 500 mAh Kč 8 990 Kč

Problémem je i stájová konkurence. Realme 9 Pro 5G má moderní mobilní sítě, takřka stejnou cenu a lepší procesor. Smířit se však budete muset jen s IPS displejem.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Realme 9 Pro 128+6 GB Rozměry 164,3 × 75,6 × 8,5 mm , 195 g Displej TFT IPS, 6,6" (2 412 × 1 080 px) Fotoaparát 64 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 695 , 2×2,2 GHz + 6×1,7 GHz Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , microSD Akumulátor 5 000 mAh Kč 7 490 Kč

Za zmínku stojí také Xiaomi 11 Lite 5G NE, který stojí stejně, přesto má výkonnější procesor a lepší hlavní fotoaparát.