AMOLED displej s velkou uhlopříčkou, elegantní design nebo zvýšená odolnost, to jsou jen některé z lákadel nových Watch Fit 2, které v redakci mobilenet.cz už několik týdnů testujeme.

Huawei v minulosti představil celou řadu chytrých hodinek i náramků, které vynikaly především špičkovým zpracováním, kvalitními displeji a dlouhou výdrží na nabití. Jak se povedl nejnovější model Huawei Watch Fit 2?

Technické parametry Huawei Watch Fit 2 Kompletní specifikace Konstrukce 46 × 33,5 × 10,7 mm , 30 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano (20 mm), zapínání: motýlová spona Displej AMOLED, 1,74" (336 × 480 px), tvar: hranatý Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: ne , mobilní sítě: ne , NFC: ano Chipset Paměť vnitřní paměť: ? , paměťové karty: ne Akumulátor ? mAh , nabíjení: proprietární kolébka Dostupnost , Kč

Obsah balení: vše potřebné

Bílá krabička v sobě ukrývá kromě samotných Watch Fit 2 také magnetickou kolébku pro nabíjení zakončenou USB-A a veškeré důležité manuály, nic důležitého tak nechybí.

Líbilo se nám nic důležitého neschází

Konstrukční zpracování: pro dámské zápěstí jako stvořené

Huawei Watch Fit 2 dorazil na trh hned ve třech provedeních (Classic, Active a Elegant), z nichž se do redakce mobilenet.cz podívala edice s bílým koženým řemínkem a pouzdrem, jež tvoří hliník (na přední straně) a polymer (na straně zadní). Hodinky sází na podlouhlý hranatý tvar, který jim sluší a obzvlášť v kombinaci s koženým řemínkem tak není problém si je vzít i do společnosti jako stylový doplněk formálního oděvu. Přívětivá je rovněž hmotnost 30 gramů, díky čemuž se na zápěstí jen tak nepronesou a nepřekáží ani při sportovních aktivitách, jako je běh.

Jak už je u Huawei zvykem, neschází zvýšená odolnost (do 5 ATM) či možnost si vyměnit řemínek za jiný pomocí snadného systému uchycení. Jediné, co by bylo možné hodinkám vytknout z hlediska zpracování, je plastová zadní strana. Vždy je lepší, když zde najdeme sklo (nebo třeba keramiku), což jsou antialergení materiály, na druhou stranu nelze od cenově dostupných hodinek očekávat žádné zázraky, a tak nelze mít využití plastu výrobci za zlé.

Líbilo se nám nízká hmotnost

povedený design

zvýšená odolnost

Nelíbilo se nám zadní strana by mohla být ze skla

Displej: radost pohledět

Prakticky celou čelní stranu vyplňuje 1,74" AMOLED zobrazovací panel s jemností 336 PPI a dostatečně vysokým jasem pro zajištění bezproblémové čitelnosti i venku během slunečného dne. Obrazovka disponuje navíc spolehlivou automatickou regulací jasu, takže se mi během používání nestalo, že by displej zbytečně zářil, případně byl naopak příliš temný a nečitelný.

Design hodinek lze dotvořit zvoleným ciferníkem, kterých je v nabídce aplikace Huawei Health opravdu velké množství. Kromě různých druhů digitálních hodin lze tak zvolit třeba i vizuál s klasickými analogovými hodinami. Stejně tak je k dispozici Always-On či rychlé rozsvícení displeje po zvednutí zápěstí.

Líbilo se nám kvalitní AMOLED panel

vysoký maximální jas

Systém a výkon: rozumí si s každým

Huawei Watch Fit 2, které jsou mimochodem kompatibilní jak s HarmonyOS (které sami využívají), tak s Androidem i iOS, spoléhají na operační systém, který dobře známe z ostatních Huawei hodinek. Uživatel se tak může těšit na celou řadu funkcí, a to včetně možnosti s hodinkami volat (předem navolené kontakty je možné i vytočit přímo z hodinek), ovládat hudbu nebo si číst notifikace. Na notifikace lze rovněž zareagovat, a to formou přednastavených rychlých odpovědí, které si můžete i sami vytvořit (maximálně o délce 36 znaků).

Pochválit lze také svižný chod systému, kdy uživatel na nic nečeká, i jednoduché rozhraní, ve kterém se neztratí ani začátečník. Dokonce je možné si doinstalovat jedny z několika málo aplikací, jako je například kalkulačka nebo jednoduché hry. Testovaná verze je rovněž vybavena NFC, pokud by tedy Huawei spustil možnost bezkontaktních plateb (ať už za využití Curve, či jinak) budou majitelé Watch Fit 2 připraveni. Stejně tak je dostupné velkorysé úložiště pro oblíbené skladby či podcasty, a to o využitelné kapacitě 23 530 MB.

Líbilo se nám přítomnost NFC

svižný chod systému

s hodinkami je možné volat

velké úložiště

Nelíbilo se nám nelze odpovídat na notifikace

Výdrž a nabíjení: týden bez problémů

Huawei Watch Fit 2 v mém případě, kdy jsem měl nastavené co nejčastější měření všech možných zdravotních metrik a přijímání notifikací, zvládly na jedno plné nabití vydržet zhruba 7 až 8 dní, což považuji za naprosto dostačující. Nabíjení pak probíhá skrze dodávanou kolébku, podpora bezdrátového nabíjení Qi z pochopitelných důvodů schází.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

Sportovní a zdravotní funkce: vše, co si lze jen přát

Huawei Watch Fit 2 disponují klasickou nadílkou sportovních/zdravotních funkcí od Huawei, mezi nimiž najdeme monitoring SpO2, měření srdečního tepu nebo sledování spánku. Dále zvládají měřit stres (pomocí vlastního algoritmu) a zároveň nabízí velmi pěkně zpracované tréninkové animace. Animace rovněž upozorní v případě, že se příliš dlouho sedíte a měli byste být aktivní. Díky přítomnosti navigačních služeb je možné také zaznamenat ušlou/uběhlou trasu, kdy je přesnost záznamu srovnatelná s ostatními chytrými hodinkami v dané cenové kategorii. Sportovních režimů je takřka 100 (celkem 97), tudíž si každý přijde na své, ačkoliv i zde platí, že spousta z nich nabídne jen základní měření tepu, počítání spálených kalorií apod.

Líbilo se nám velké množství sportovních a zdravotních funkcí

podpora navigačních služeb

Zhodnocení

Huawei Watch Fit 2 jsou především velmi líbivé hodinky, které jsou připraveny na bezkontaktní placení (edice Active však z nějakého důvodu NFC nedisponuje), nabízí krásný displej s vysokým jasem, dlouhou výdrž i chytré funkce, jako je možnost volání. Jedinou výtku mám tak snad jen k absenci bezkontaktního placení, což se snad v budoucnu změní, jinak však mohu Watch Fit 2 doporučit.

Konkurence

Pokud se neobejdete bez podpory bezkontaktního placení a nevadí vám vyměnit delší výdrž za otevřený operační systém Wear OS či kruhový ciferník, neměli byste při výběru opomenout Galaxy Watch4, které lze nyní zakoupit již za necelé 4,5 tisíce korun.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy Watch4 44 mm Bluetooth Konstrukce 44,4 × 43,3 × 9,8 mm , 30,3 g , odolnost: IP68 / MIL-810G Pásek kožený, umělý, vyměnitelný: ano (20 mm) Displej Super AMOLED, 1,36" (450 × 450 px) Systém Wear OS 3 , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.0, ne , Wi-Fi, NFC Akumulátor 361 mAh , nabíjení: bezdrátové

Alternativou mohou být rovněž Xiaomi Watch S1 Active, s nimiž lze bezkontaktně platit a mají klasický design.

Přejít do katalogu Xiaomi Watch S1 Active Konstrukce 46,5 × 47,3 × 11 mm , 46 g , odolnost: ano Pásek umělý, vyměnitelný: ano (22 mm) Displej AMOLED, 1,43" (466 × 466 px) Systém proprietální , kompatibilní s: Android, iOS Konektivita Bluetooth: 5.1, ne , NFC Akumulátor 470 mAh , nabíjení: proprietární kolébka

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz