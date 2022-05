Češi stále používají Nokie staré 20 let, ukazují to prodeje baterií

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

V kategorii mobilních telefonů patří mezi nejstarší zástupce v portfoliu internetového obchodu BatteryShop.cz akumulátor do Nokie 6300 z roku 2006. Stejná baterie je určena i do dalšího populárního modelu finského výrobce mobilních telefonů, a to do Nokie 2600 z roku 2004. Internetový obchod prodal jen v loňském roce stovky akumulátorů s označením MTNK0002, které jsou určeny právě do těchto mobilů.

„Nokie ze začátku nového tisíciletí představují jeden z nejprodávanějších modelů mobilních telefonů v historii. Zájemci oceňovali vysokou spolehlivost přístrojů, snadné ovládání a tehdy i dostupnou cenu. Tyto mobily prezentují nesmrtelnou klasiku, která je v českých domácnostech stále ještě aktivně užívána,“ vysvětluje Radim Tlapák, ředitel internetového obchodu BatteryShop.cz, který nabízí široké portfolio akumulátorů do mobilních telefonů, notebooků, fotoaparátů a dalších přístrojů. „Poptávka po akumulátorech do přístrojů, které jsou na trhu již dvě desetiletí, neustává, a proto neplánujeme tyto baterie stahovat z nabídky,“ doplňuje Tlapák.

V případě notebooků je největší zájem o akumulátory do trojice téměř dvacet let starých modelů od známých značek. Největší poptávka je v tomto směru po baterii NBHP0013 pro notebook HP nx6110 z roku 2005. Češi dále obnovují notebooky Dell Latitude D500 nebo D600 a v neposlední řadě přístroj značky IBM s označením ThinkPad T40. Modely značek Dell i IBM byly uvedeny na trh již v roce 2003.

„Překvapivý může být fakt, že v době chytrých mobilních telefonů s kvalitním fotoaparátem stále registrujeme poptávku po bateriích do kompaktních fotoaparátů. Lidé navíc i nadále investují do videokamer z devadesátých let. Prodeje akumulátorů do těchto přístrojů se loni pohybovaly v nižších desítkách kusů,“ uvádí Radim Tlapák z e-shopu BatteryShop.cz.

V kategorii baterií do fotoaparátů je nejstarším modelem akumulátor s označením DCOL0006 určený pro kompakt Olympus Camedia C-50. Tento fotoaparát byl na trh uveden v roce 2002 a získal si velkou oblibu. Kvalitu zpracování potvrzuje například i zisk ocenění „The best of Invex“ nebo „Křišťálový disk“. Nejstarším zástupcem v portfoliu e-shopu BatteryShop.cz je akumulátor VCJV0038, který je vhodný pro videokamery JVC GR-AX35. Tento typ kamer se prodával již v letech 1993 a 1994.