Huawei Watch GT 3 Pro přichází na trh nejen s prémiovým safírovým sklíčkem, ale nově také s keramickým tělem, podporou EKG a s certifikací pro potápění. Jak se osvědčily v redakčním testu?

Povedené chytré hodinky Huawei Watch GT 3 nově doplnily ještě lépe vybavené Huawei Watch GT 3 Pro, které mají oslovit ty nejnáročnější zákazníky, především ze zástupu žen. Námi testovaná menší varianta se přitom kromě podpory EKG chlubí prémiovým keramickým zpracováním, které je ve světě chytrých hodinek (dostupných na našem trhu) naprostou novinkou.

Technické parametry Huawei Watch GT 3 Pro 43mm Kompletní specifikace Konstrukce 42,9 × 42,9 × 10,5 mm , 50 g , odolnost: IP68 Pásek kožený, kovový, umělý, vyměnitelný: ano (20 mm), zapínání: přezka Displej AMOLED, 1,32" (466 × 466 px), tvar: kruhový Systém HarmonyOS , kompatibilní s: Android, iOS Datové funkce Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: ne , mobilní sítě: ne , NFC: ano Chipset Paměť vnitřní paměť: 4 GB , paměťové karty: ne Akumulátor 292 mAh , nabíjení: bezdrátové Dostupnost , 11 000 Kč

Obsah balení: za jedna s hvězdou

Huawei dodává nové Watch GT 3 Pro v hodnotně vypadající krabičce, v níž najdeme kromě pečlivě uložených hodinek (s již nasazeným řemínkem) rovněž nabíjecí kolébku (včetně kabelu), manuály a také nástroje potřebné k prodloužení či zkrácení pásku.

Líbilo se nám pěkně zpracovaná krabička

Konstrukční zpracování: keramika jako supermateriál

Huawei Watch GT 3 Pro jsou dostupné ve dvou velikostech – 43 a 46 milimetrů, z nichž menší (testovaná) verze bude na našem trhu k dispozici buďto s koženým páskem, nebo v celokeramickém provedení. Právě tato varianta představuje v podstatě to nejluxusnější provedení Watch GT 3 Pro a cílí především na ženy. Společnost Huawei se tak po sluchátkách FreeBuds Lipstick rozhodla připravit další produkt zaměřený na dámské publikum, který, minimálně po stránce designu, působí opravdu unikátně a dalo by se říct, že právě vzhled (ačkoliv je výbava neméně zajímavá) hraje v tomto případě hlavní roli.

Hodinky tak spoléhají na keramické pouzdro s lunetou elegantně doplněnou o zlaté prvky na tlačítkách či v podobě motýlkové spony. A proč je vlastně keramika tak zajímavá? Jedná se o materiál, který (nebýt jeho vysoké křehkosti) skýtá ideální vlastnosti pro celou řadu využití. Zajímavým příkladem mohou být například keramické turbíny v leteckém průmyslu, které jsou tam, kde dochází k vzniku extrémně vysokých teplot, využívány pro své tepelné vlastnosti. Běžného uživatele keramických Watch 3 Pro však spíše potěší, že se keramika nepoškrábe, je barevně stálá (nezežloutne) a je příjemná na dotek.

Úprava délky řemínku vyžaduje použití přibaleného šroubováku.

S použitím keramiky se pojí také absence rychlého systému zkracování/prodlužování pásku, který známe z dříve recenzovaných kovových Watch GT 3. V tomto případě musí totiž uživatelé vytáhnout mini šroubovák z balení a pustit se do pro mě osobně vcelku nepříjemné aktivity, kdy je misí číslo jedna neztratit malé šroubky či jinou část a řemínek zase úspěšně složit dohromady. Pokud vám však nedělá problém například zapínání tenkých řetízků, pravděpodobně hravě zvládnete i tuto titěrnou práci, alternativou je pak zajít k hodináři a nechat si řemínek zkrátit/prodloužit zde. V balení je k dispozici několik extra článků i pro opravdu široké zápěstí. Nutno dodat, že běžná uživatelka na rozdíl ode mě navíc velikost řemínku příliš často (pokud vůbec) měnit nebude.

Co se samotných hodinek týče, jsou kvalitou zpracování na špičkové úrovni a velmi praktická je rovněž motýlková spona, díky níž je nacvaknutí hodinek na zápěstí rychlé a pohodlné. Na spodní straně pouzdra hodinek, jež byly dle výrobce inspirovány obrazem Zrození Venuše od Botticelliho, najdeme otvor pro mikrofon i hlasitý reproduktor a také senzory pro měření nejrůznějších sportovních/zdravotních metrik. Na boku pak najdeme dvojici tlačítek, z nichž otočná korunka dává uživateli velmi příjemnou haptickou odezvu.

Nakonec zmíním voděodolnost, kterou má zajistit certifikace IP68, klasická voděodolnost do 5 ATM, ale také pro Huawei hodinky zcela nová certifikace EN 13319 pro potápění do hloubky až 30 metrů.

Líbilo se nám unikátní keramická konstrukce

nebývale vysoká odolnost

líbivý design

kvalitní haptická odezva

praktická motýlková spona

Nelíbilo se nám prodlužování/zkracování řemínku vyžaduje šroubovák a trpělivost

Displej: safírový AMOLED

Kromě keramického zpracování zaujmou 43mm Huawei Watch GT 3 Pro rovněž vysoce kvalitním 1,32" AMOLED displejem o rozlišení 466 × 466 pixelů, který se chlubí špičkovým vysokým jasem i kvalitní automatickou regulací jasu. Velmi pohotově rovněž reaguje na zvednutí zápěstí, kdy se takřka okamžitě rozsvítí. Samozřejmostí je možnost si pomocí zobrazovacího panelu rovněž posvítit, nechat obrazovku zapnutou (5, 10 nebo 20 minut) či si nechat aktivovaný Always-On.

Uživatelé si mohou vybrat z široké nabídky ciferníků (jak pro běžný, tak pro Always-On režim), přičemž jedním z nejzajímavějších má být ciferník s květinou, která v průběhu dne kvete. Samozřejmostí je rovněž vysoce odolné safírové sklo, které dělá z hodinek v kombinaci s keramikou opravdu luxusní produkt.

Líbilo se nám kvalitní AMOLED panel

pěkně zpracovaný Always-On

vysoký jas i spolehlivá automatická regulace

rychlé rozsvícení po zvednutí zápěstí

safírové sklo

Systém a výkon: zase o něco chytřejší

Operačním systémem je HarmonyOS 2.1, který najdeme i u Huawei Watch GT 3. Do hodinek je tak například možné doinstalovat několik desítek aplikací. Kromě rádio přehrávačů i několik menších her, kalkulačku, sportovní/fitness aplikace (včetně českého Fitify) či navigaci Petal Maps. Problémem u Petal Maps i Fitify je však, že abyste mohli aplikace v propojení s telefonem využívat, je potřeba mít hodinky spárované se smartphonem Huawei. Hodinky však potěší možností odpovídat na notifikace formou rychlých odpovědí (které si můžete i upravit) a rovněž disponují NFC, které by snad brzy mohlo umožnit podporu bezkontaktních plateb s aplikací Curve.

Prostředí operačního systému je identické s tím, co jsem popisoval u Huawei Watch 3 Pro. Hlavní menu tak může být seznam aplikací pod sebou, případně rozvržené podobně jako u Apple Watch v matici pospolu. Chod systému je pak krásně svižný, ovládání intuitivní a příznivci poslechu hudby do sluchátek (nebo rovnou z hodinek) mají k dispozici i zhruba 1,8 GB úložného prostoru pro audio soubory. Spotify nebo jiné streamovací hudební služby Huawei Watch GT 3 Pro nepodporují, je však možné přehrávač v telefonu ovládat na dálku pomocí hodinek. Co naopak Watch GT 3 podporují, to je volání (pouze však s připojeným telefonem), jelikož disponují reproduktorem i mikrofonem. Kvalita hovorů je bezproblémová, stejně jako maximální hlasitost.

Rozdílem oproti Huawei Watch 3 Pro je také absence multitaskingového okna, ze kterého se můžete rychle vrátit k některé z dříve otevřených aplikací. V případě Watch GT 3 se budete muset (pravděpodobně přes menu) dostat zpátky k dříve otevřené aplikaci pomaleji, bez zkratek. Stejně tak je škoda, že hodinky rozpoznají gesto přikrytí displeje dlaní (pro okamžité zhasnutí) pouze nacházíte-li se na hlavní obrazovce/ciferníku.

Odkaz ke stažení nejnovější verze aplikace Huawei Health

Celkově však systém (svižnost i možnosti) hodnotím kladně. Pokud se v budoucnu objeví možnost bezkontaktního placení a větší nabídka užitečných doinstalovatelných aplikací, může se v kombinaci s dlouhou výdrží jednat o zajímavou konkurenční výhodu.

Líbilo se nám svižný chod

velká nabídka ciferníků

možnost doinstalovat aplikace

povedená aplikace Huawei Zdraví

možnost do hodinek nahrát hudbu

volání

lze zareagovat na notifikace

Nelíbilo se nám s hodinkami v současnosti nelze platit

Výdrž a nabíjení: bez nabíjení týden

Zatímco 46mm Huawei Watch GT 3 Pro zvládnou na jedno nabití až dva týdny používání, testovaná 43mm varianta vydrží přibližně 7 dní. Oproti přímé konkurenci se tak stále jedná o nadprůměrnou hodnotu. Výhodou je rovněž možnost bezdrátového nabíjení pomocí standardu Qi, tudíž nemusíte nutně nabíjet skrze dodávanou kolébku, ale klidně i odložením hodinek na bezdrátovou nabíjecí podložku. .

Líbilo se nám dlouhá výdrž

podpora bezdrátového nabíjení Qi

Sportovní a zdravotní funkce: EKG v hlavní roli

Zdravotní a sportovní funkce zůstávají vesměs identické s nedávno testovanými Huawei Watch GT 3, nasazen je tedy senzor TruSeen 5.0+, díky čemuž by mělo být měření srdečního tepu pomocí 8 fotodiod se dvěma zdroji světla ještě o něco přesnější než TruSeen 4.5, který využíval LED (6-in-1) a 4 fotodiody u Huawei Watch 3 Pro. Hodinky disponují rovněž schopností měřit teplotu kůže na zápěstí, což je ale hodnota, ze které toho příliš nevyčtete a maximálně můžete pozorovat trend toho, jak teplé/studené bylo vaše zápěstí v průběhu času. Samozřejmě, že pokud si dáte během dne ledovou sprchu s hodinkami na zápěstí nebo na chvíli vyběhnete ven na zahradu v tričku, i když je venku teplota okolo nuly, tak se to v grafu teplot projeví, ačkoliv se teplota vašeho zápěstí (pod hodinkami) změnila jen nepatrně.

Stálicí u chytrých hodinek je pak nepřeberné množství měření sportovních režimů, které najdeme i zde. Nechybí režim pro triatlon, veslovací trenažér, snowboarding, lyžování, švihadlo, běh, chůze, plavání a spoustu dalších. Pokud byste se vydali na horskou túru, možná oceníte možnost záznamu trasy a následně schopnost hodinek vám ukázat, jak se po stejné trase vrátit zpět. Pokud rádi běháte, mají pro vás hodinky i několik běžeckých kurzů (HIIT běh, intervalový běh, dlouhý běh, pro spalování tuků apod.), během kterých vás může virtuální trenér nahlas motivovat díky vestavěnému reproduktoru. Líbí se mi také možnost si naměřené sportovní aktivity prohlédnout v relativně hodně podrobném náhledu rovnou na hodinkách, u některých výrobců totiž kvůli tomu musíte do aplikace v telefonu.

Přesnost měření polohy uživatele je díky GPS, Beidou, GLONASS, QZSS i Galileu na velmi solidní úrovni a rozhodně se řadí k tomu nejlepšímu, s čím se na trhu setkáte (pomineme-li chytré hodinky dělané vyloženě pro sportovce). Pokud se nacházíte u moře, můžete na hodinkách kontrolovat stav přílivu/odlivu a kromě již zmíněných fází Měsíce také východ a západ slunce.

Pokud by se někdo nechtěl spoléhat pouze na měření srdečního tepu ze zápěstí, může si s aplikací Huawei Zdraví spárovat hrudní pás Suunto či Polar a pro ještě více informací o životosprávě třeba i s chytrou váhou. Tato možnost je relativně nová a podle mého názoru podstatně vylepšuje celkový přínos chytrých hodinek a aplikace Huawei Zdraví.

Krátce zmíním také monitoring spánku, který nabízí pěkně podrobné statistiky a podle mého názoru i relativně přesná data o spánku. Ani jednou se mi nestalo, že by mi hodinky ukázaly, že jsem se probudil později, než jsem se ve skutečnosti probudil (což jsem jednoduše ověřil pomocí budíku u postele), s čímž jsem se u konkurence už vícekrát setkal. Škoda jen, že sportovní výsledky, případně trasy stále lze vyexportovat jen jako obrázek. Mezi funkcemi najdeme i „Zdravý životní styl“, tato aplikace však v době testování nebyla dostupná.

Nakonec nemohu opomenout nový režim pro potápění a golf, přičemž se přiznám, že jsem neměl ani jeden možnost vyzkoušet. Prvně zmíněný nabízí monitoring hloubky ponoření v reálném čase, rychlost ponoru, maximální hloubku, čas pod vodou, délku odpočinku na hladině a další. Stejně tak umí hodinky změřit délku zadržení dechu. Druhý režim v našich končinách zatím není dostupný a lze jej použít pouze na golfových hřištích v Číně, brzy by se však měla databáze hřišť rozšířit i o ta v Evropě. Velkou pochvalu si Huawei zaslouží rovněž za přidání podpory EKG. Měření probíhá standardně, tedy spuštěním funkce a podržením ukazováčku na spodním tlačítku. Následně si lze výsledky přehledně prohlédnout v aplikaci v chytrém telefonu.

Líbilo se nám nově monitoring EKG

přehledné zdravotní/sportovní statistiky rovnou v hodinkách

přesné měření polohy

možnost propojení Huawei Zdraví s hrudním pásem či chytrou váhou

běžecký trenér s hlasovými povely

senzor TruSeen 5.0+

režim potápění, golfových hřišť

velké množství sportovních a zdravotních funkcí

Zhodnocení

Huawei Watch GT 3 Pro (43mm) jsou krásným kusem hardwaru, který zaujme nejen luxusním keramickým zpracováním, ale také špičkovým displejem se safírovým sklem, podporou EKG a v neposlední řadě i širokou nabídkou sportovních a zdravotních funkcí. K naprosté dokonalosti schází tak již jen podpora bezkontaktního placení či širší nabídka doinstalovatelných aplikací.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz