Vlajka, kterou nikdo neviděl. Dreame v Silicon Valley opět mlžilo ohledně mobilu

Čínská technologická společnost Dreame Technology pokračuje v budování příběhu kolem svého vstupu na burzu, pravděpodobně ve Spojených státech. Součástí této strategie je i rozšiřování portfolia produktů – alespoň na papíře. Vedle tradiční nabídky tak firma opakovaně zmiňuje vstup do segmentu smartphonů, aniž by zatím představila konkrétní zařízení nebo technické specifikace. Poprvé přitom Dreame o telefonech hovořilo letos v únoru na domácím trhu v Číně, v březnu pak přidalo zmínky o luxusních variantách včetně modelů se zlatými prvky. Na konci dubna firma téma znovu otevírá – tentokrát ze Silicon Valley. Ani tentokrát však nepřináší žádné hmatatelné detaily, jako jsou parametry, výbava nebo dostupnost.
Dreame každopádně má chystané telefony použít označení Aurora, které má zahrnovat několik produktových linií. Konkrétně jde o:
- Aurora Nex – „modulární fotografickou vlajkovou loď“
- Aurora Lux – sérii orientovanou na luxus
- blíže nespecifikovanou vlajkovou řadu bez názvu
Firma nicméně tvrdí, že novinky přinesou „zásadní průlomy“ v oblasti fotografování, konektivity a vlastního AI-orientovaného operačního systému. Tyto formulace však zůstávají čistě obecné a bez jakéhokoliv technického podkladu. Oficiální komunikace Dreame je tedy zatím postavená především na marketingovém jazyce. Společnost mluví o „revoluci vnímání“, „super-senzorickém systému“ nebo o zařízeních, která se mají stát „proaktivními partnery uživatele“. Podobná tvrzení ale nejsou podpořena konkrétními ukázkami technologií nebo funkčních prototypů, což jistě nejen na nás působí skepticky.
Zvláštní pozornost pak vzbuzuje zejména řada Aurora Lux, kterou Dreame popisuje mimo jiné i jako „dědictví hodné luxusní technologické artefakty z prémiových materiálů“. V kontextu rychle zastarávající spotřební elektroniky to však zní přinejmenším zvláštně.
Jak dodává gsmarena.com, celkové načasování i forma komunikace nicméně naznačuje, že hlavním cílem Dreame je zvýšit atraktivitu firmy před plánovaným IPO. Vstup do segmentu smartphonů – byť zatím pouze v rovině vizí – tedy může působit jako snaha oslovit investory a ukázat širší technologické ambice. Bez konkrétních specifikací, ukázek nebo alespoň rámcového harmonogramu avšak zůstává projekt Aurora spíše na úrovni konceptu a upřímně zatím nečekáme, že by se Dreame stalo dalším Applem.