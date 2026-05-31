Vivo V70
recenze

Vivo V70

Střední třída v plné síle
Ioannis Papadopoulos
6

O společnosti Vivo v posledních měsících slýcháme především v souvislosti se špičkovým fotomobilem Vivo X300 Ultra, ne všichni však sáhnou po takto drahém smartphonu a jejich rozpočet se pohybuje kolem 10 tisíc korun. V takovém případě by si neměli nechat ujít Vivo V70, které zaujme ultrazvukovou čtečkou otisků prstů či trojnásobným teleobjektivem.

Moderní smartphony střední třídy v mnoha oblastech dohání (a někdy dokonce i překonávají) vlajkové lodě. Zajímavým příkladem je i Vivo V70, které nabízí kromě prémiového designu také velmi tenké rámečky okolo displeje či fotovýbavu s podpisem Zeiss.

Technické parametry Vivo V70

Kompletní specifikace
Konstrukce157,5 × 74,3 × 7,4 mm, 187 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
DisplejAMOLED, 6,59" (2 750 × 1 260 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ChipsetQualcomm Snapdragon 7 Gen 4, CPU: 1×2,8 GHz + 4×2,4 GHz + 3×1,8 GHz, GPU: ano
PaměťRAM: 8 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor6 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
Dostupnostduben 2026,

Obsah balení: i s ochranou

V krabičce čekají nezbytné manuály, samotný telefon, nástroj pro vytažení slotu na SIM, USB-A/USB-C kabel a základní průhledné pouzdro, nic důležitého tak neschází.

Líbilo se nám
  • včetně pouzdra

Konstrukce a zpracování: vzorový příklad

Že Vivo design zvládá na jedničku dokázalo už mnohokrát a platí to i pro model V70. Telefon s hliníkovými rámečky matné povrchové úpravy působí až nečekaně prémiově a klidně by se v tomto kontextu mohlo jednat o regulérní vlajkový model. Napomáhá tomu také ochrana IP68/IP69 a nadprůměrná haptická odezva.

Novinka je však nejen líbivá, ale také praktická – matné jsou totiž nejen rámečky, ale i skleněná záda. Osobně se mi líbí i design fotomodulu, který na sebe až příliš neupozorňuje, zároveň si však nelze nevšimnout loga Zeiss. Přisvětlovací LED tentokrát nenabídne regulaci barevné teploty, intenzitu přísvitu však pochopitelně regulovat můžete.

Stěžovat si nelze ani na umístění ovládacích prvků (standardně, na pravém boku), které lze snadno nahmatat, či celkovému dojmu z toho, jak se telefon drží a používá. Testovaná šedá verze váží 194 g, zatímco černá je o 7 g lehčí. Důvodem je přitom zřejmě materiál použitý v oblasti zad, a to sklo u šedého provedení a skleněné vlákno u černé. Možná až trochu překvapivě se podle barevné varianty liší i tloušťka, a to 7,4 mm ve prospěch černé oproti 7,59 mm u testované varianty.

Líbilo se nám
  • lehké a tenké tělo
  • odolnost IP68/IP69
  • příjemně se drží
  • prémiový design
  • nadprůměrná haptická odezva
Displej: tenké rámečky a kvalitní čtečka

Pokud si potrpíte na kvalitní displej, nabídne Vivo V70 jeden z nejlepších panelů v daném segmentu, a to například díky tloušťce rámečků pouhého 1,25 mm. To je pro představu hodnota lepší než u Galaxy A57 (od 1,5 až po 2,5 mm v případě brady) i Galaxy S26 (1,37 mm). Jedná se přitom o kvalitní AMOLED panel s velmi vysokým jasem až 5 000 nitů, příkladnou automatickou regulací a také velmi nízkým jasem. Vivo nezapomnělo ani na různá nastavení eliminující únavu očí a nasadilo 120Hz obnovovací frekvenci.

Kde na mě však novinka skutečně udělala dojem, to je typ čtečky otisků prstů. Vivo nešetřilo a nasadilo ultrazvukový senzor, který vyniká spolehlivostí, bezpečností a rychlostí. Typicky v zimě nebude mít problém s rozpoznáním otisků, stejně tak zvládne zpocené či mokré prsty. K použitému 6,59" panelu tak prakticky nemám co vytknout. Někdo by mohl namítnout absenci technologie LTPO (která však v tomto segmentu není moc běžná), jež má ale praktický vliv pouze na výdrž, jež je i tak skvělá.

Líbilo se nám
  • parádní ultrazvuková čtečka
  • vysoký maximální jas
  • extrémně tenké rámečky

Zvuk: stereo k vašim službám

Zvuk je na velmi slušné úrovni: je pěkně vyvážený a dokonce nechybí ani menší náznaky basů. V nastavení pak najdeme i ekvalizér s přednastavenými presety.

Líbilo se nám
  • bezproblémový stereo zvuk

Výkon hardwaru: dostačující, ale neohromí

Novinku pohání 4nm Snapdragon 7 Gen 4, který nabídne dostatek výkonu pro průměrně náročné, pravdou však je, že v dané cenové relaci najdete i výrazně výkonnější alternativy. Pokud se neřadíte mezi náročnější, nemusí vás to trápit a spíše oceníte štědré 512GB úložiště typu UFS 4.1 a dostačujících 8 GB RAM LPDDR5X.

Líbilo se nám
  • dostatek výkonu pro plynulý chod
Nelíbilo se nám
  • v dané ceně existují i výrazně výkonnější telefony

Výdrž baterie: za jedna s hvězdou

Vivo V70 disponuje 6 500mAh křemíkovou baterií s podporou 90W nabíjení za využití proprietárního řešení FlashCharge. V takovém případě se dostanete za 30 minut cca na 60 % kapacity a plné nabití zabere zhruba o 20 minut déle. Vzhledem ke kapacitě se jedná o rychlé doplňování energie, avšak s podporou bezdrátového nabíjení nepočítejte. Ze zajímavějších funkcí nechybí „bypass“ nabíjení, kdy proudí energie přímo ke komponentám telefonu a obchází baterii, čímž ji šetří.

Můžete se každopádně spolehnout minimálně na dva dny výdrže v rámci běžného používání, v rámci lehčího klidně i více.

Líbilo se nám
  • dlouhá výdrž na nabití
  • slušná nabíjecí rychlost
Nelíbilo se nám
  • nemá bezdrátové nabíjení
Konektivita: Wi-Fi 6E i eSIM

V oblasti konektivity nechybí Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC pro platby a veškeré navigační systémy. V telefonu najdeme slot pro dvě nanoSIM a nechybí ani podpora eSIM.

Líbilo se nám
  • slušná konektivita

Fotoaparát: teleobjektiv v hlavní roli

Kde Vivo V70 jednoznačně vyniká, to je fotovýbava, konkrétně trojnásobný teleobjektiv, jenž v tomto segmentu není standardem. Výrobce přitom i u tohoto modelu spoléhá na dlouholetou spolupráci a know-how společnosti Zeiss, což znamená nejen speciální povrchovou úpravu objektivů, ale také speciální portrétní režimy a další vychytávky. U zmiňovaného teleobjektivu se pak můžete těšit na možnost zachytit skutečně parádní portrétní snímky s přirozeně odděleným pozadím od foceného objektu, ať už se bude jednat o domácího mazlíčka, dítě nebo dospělé. Novinka si přitom vede dobře i v oblasti separace vlasů či chlupů u psa tak, aby výsledek působil přirozeně. Za zmínku stojí také možnost zachytit makro snímky, ačkoliv je minimální ostřící vzdálenost cca 50 cm a některé teleobjektivy dokáží zaostřit na řádově kratší vzdálenosti.

Hlavní snímač 3× teleobjektiv Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamera
Rozlišení 50 Mpx 50 Mpx 8 Mpx 50 Mpx
Světelnost objektivu f/1,57 f/2,65 f/2,2 f/2,0
Ohnisková vzdálenost 23 mm 73 mm 15 mm 20 mm
Velikost senzoru 1/1,56" 1/1,95" ?" 1/2,76"
Druh ostření PDAF PDAF pevné AF
Optická stabilizace ano ano ne ne

Velmi obstojně fotí také hlavní fotoaparát, kde se můžete těšit na spoustu detailů, i dobře fungující HDR a expozici. U snímků jak z hlavního, tak ze zoomovacího objektivu pak můžete počítat s velmi pěkným barevným podáním, které je tak akorát, co se saturace týče. To platí částečně i pro ultraširokoúhlý objektiv, avšak 8 Mpx a další parametry tohoto senzoru jej řadí do kategorie průměrných. Kontrast je o to větší, že hlavní snímač a teleobjektiv fotí skutečně moc hezky, i když zoomovací objektiv vyniká především v dobrých světelných podmínkách.

Pochopitelně nechybí podpora videa v 4K s 60 FPS, kde se můžete spolehnout na dobře fungující stabilizaci. V neposlední řadě stojí za zmínku rovněž 50Mpx selfie kamerka s automatickým ostřením – je rozhodně nadprůměrná.

Vivo V70 4K 60 FPS

Líbilo se nám
  • velmi schopný teleobjektiv i hlavní snímač
  • líbivé barevné podání i množství detailů
Nelíbilo se nám
  • spíše slabší ultraširokoúhlý objektiv

Software: OriginOS se povedl

Nová nadstavba se používá velmi příjemně a obsahuje aplikace jako Zdraví či EasyShare pro přenos souborů napříč platformami (tj. rozumí si s iPhonem). Dále zde najdeme funkce jako vysílačka pro offline komunikaci nebo iManager jako nástroj pro optimalizaci. Kromě toho nechybí řada Google aplikací a také bloatware typu booking.com a pro někoho možná i Netflix či Spotify. Vivo má také několik funkcí AI, ať už se jedná o vylepšování fotografií či třeba tvorbu titulků v reálném čase, překlad apod. Některé aplikace, jako je například funkce „Super přetažení“, vyžadují překvapivě přístup k internetu a některé funkce budou nejlépe fungovat s aktivovaným účtem Vivo. Stejně tak nelze přímo v telefonu vytvářet obrázky, zato lze při pořizování snímků využít generickou AI k dopočítání. V případě podpory výrobce garantuje velmi solidních 5 aktualizací OS a 5 let bezpečnostních záplat.

Líbilo se nám
  • délka podpory
  • vychytávky umělé inteligence
Nelíbilo se nám
  • zbytečný balast
Zhodnocení

Vivo V70 je ve výsledku velmi povedeným mobilem střední třídy, který vyniká v mnoha oblastech. Za zmínku rozhodně stojí displej s tenkými rámečky a ultrazvukovou čtečkou otisků prstů, 6 500mAh baterie s dlouhou výdrží a také velmi povedený teleobjektiv. Za nevýhodu lze považovat pouze průměrný výkon použitého čipu či absenci bezdrátového nabíjení, přesto jsem si jist, že si zájemce novinka rozhodně najde a měli byste jí dát šanci.

Konkurence

Samsung Galaxy A57 nabídne ještě delší softwarovou podporu nabídne rovněž velmi slušnou výdrž, přestože má menší baterii. Má však pouze optickou čtečku otisků prstů, tlustší rámečky kolem displeje i horší fotovýbavu.

Samsung Galaxy A57 128 GB

Samsung Galaxy A57 128 GB

Rozměry161 × 76,8 × 6,9 mm, 179 g
DisplejAMOLED, 6,7" (2 340 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ProcesorSamsung Exynos 1680,
PaměťRAM: 8 GB, úložiště: 128 GBne
Akumulátor5 000 mAh

Zajímavou konkurencí může být Nothing Phone (4a) Pro s hliníkovým unibody šasi, netradičním prvkem Glyph i velmi slušnou fotovýbavou v čele s povedeným teleobjektivem. Vivo nabídne tenčí rámečky kolem displeje, ultrazvukovou čtečku i větší baterii s rychlejším nabíjením, Nothing zase pro mnohé atraktivnější (a čistší) nadstavbu. .

Nothing Phone (4a) Pro

Nothing Phone (4a) Pro

Rozměry164 × 76,6 × 8 mm, 210 g
DisplejAMOLED, 6,83" (2 800 × 1 260 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 7 Gen 4,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 256 GBne
Akumulátor5 080 mAh

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G boduje velkou baterií s podporou 100W nabíjení a primárním senzorem s vyšším rozlišením (dokáže tak skládat 16 pixelů do 1). I v tomto případě Vivo zaujme ultrazvukovou čtečkou otisků prstů, schopným teleobjektivem či tenkými rámečky okolo obrazovky.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global) 512 GB

Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global) 512 GB

Rozměry163,3 × 78,3 × 8,2 mm, 207 g
DisplejAMOLED, 6,83" (2 772 × 1 280 px)
Fotoaparát200 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 7s Gen 4,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 512 GBne
Akumulátor6 500 mAh

Klady
  • štědré úložiště a dostatek výkonu
  • dlouhá softwarová podpora
  • velmi schopný teleobjektiv
  • krásně tenké rámečky a ultrazvuková čtečka otisků prstů
  • parádní design s vysokou ochranou
Zápory
  • nepodporuje bezdrátové nabíjení
  • spíše slabší ultraširokoúhlý objektiv
  • průměrný výkon
Diskuze ke článku
Ben Ben
Ben Ben
Strašnej průměrňák. Možná kdyby stál těch 10k. Ale za 14k nebo za oficiálních 16k je to meh. Seká se to už z krabičky, takže optimalizace na houby. Ramka taky trapná. Úložiště a čtečka to nezachrání...
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
To radši Xiaomi 17T.
Tomáš Vrábel
Tomáš Vrábel
Videorecenzie už nerobíte? Už dlhsie sledujem ze videorecenzia vyjde len kde tu na nejaký model 😀
