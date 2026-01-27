Indie chce vlastní globální značku smartphonů. První telefony dorazí do 1,5 roku

Indie by se v příštích letech mohla posunout z role výrobního centra do pozice plnohodnotného tvůrce vlastních značek chytrých telefonů. Indický ministr informačních technologií Ashwini Vaishnaw totiž na Světovém ekonomickém fóru 2026 uvedl, že země plánuje uvést na trh první domácí smartphone značky – a to v horizontu 12 až 18 měsíců, jak informuje The Times of India.
Vaishnawa konkrétně pronesl: „V naší zemi dnes máme velmi silný ekosystém elektroniky a nastal čas začít budovat vlastní indické značky mobilních telefonů. Udělali jsme veškerou potřebnou přípravu. Dnes a včera jsme měli zásadní jednání s celým ekosystémem, který vyrábí tisíce komponentů nezbytných pro výrobu mobilního telefonu. Vývoj je velmi pozitivní a uspokojivý. Velmi brzy, zhruba za rok, maximálně do 18 měsíců, bychom měli představit vlastní indické značky.“
Ministr však zatím nespecifikoval, zda půjde o jednu státní značku, více soukromých výrobců, nebo o kombinaci obou přístupů. Nejasné zůstává i to, zda bude stát figurovat přímo jako vlastník značky, nebo pouze jako strategický podporovatel projektu. Důležité je také dodat, že v Indii již působí například Lava, která telefony vyrábí několik let, ovšem na globálním trhu rozhodně nejde ani zdaleka o globálního hráče typu Samsung, Apple či Xiaomi a telefony distribuuje spíše do rozvojových zemí.
Indie je dnes každopádně jedním z největších světových center výroby elektroniky a smartphonů a mají v ní výrobní závody například Apple, Samsung či Xiaomi. Nedávno jsme vás dokonce informovali o tom, že v exportu chytrých telefonů do USA už předběhla Čínu, která dlouhou dobu neměla konkurenci. Přechod k vlastním značkám by tak představoval logický další krok v ambici země posílit technologickou suverenitu a zvýšit přidanou hodnotu domácího průmyslu. Vaishnaw se během fóra setkal také s šéfem Google DeepMind Demisem Hassabisem a vysoce postaveným zaměstnancem OpenAI Chrisem Lehaneem.
A jak dodává gsmarena.com, i když tato jednání nesouvisela přímo se smartphony, zapadají do širší strategie Indie posílit svou roli v oblasti pokročilých technologií, zejména umělé inteligence. Hassabis přitom naznačil optimismus ohledně možné budoucí spolupráce s Indií.