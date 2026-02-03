iPad Air M4 navyšuje výkon, paměť a konektivitu, ale cena zůstává

I když není Apple (apple.com) na veletrhu MWC oficiálně připraven, tento zájem o svět mobilních telekomunikací využil pro oznámení méně podstatných novinek ze svého portfolia, a to včetně tabletu iPad Air M4. Jak už název napovídá, hlavní inovace oproti loňskému modelu spočívá v novém čipsetu, z čehož vyplývají i další nové funkce.
Má upgrade smysl? Záleží, jak moc starý model máte. Novinka M4 s 8jádrovým CPU a 9jádrovým GPU zvyšuje výkon až o 30 % oproti iPadu Air s M3, ale více než dvakrát s porovnání s verzí M1. Aby se tento výkon dal lépe využít, a to zejména v oblastech spojených s umělou inteligencí, poskočila velikost RAM, kterou Apple označuje jako sjednocenou paměť, na 12 GB a také byla zvýšena její propustnost.
A třetí drobnou inovací jsou čipy pro bezdrátové připojení, které nabídnou Wi-Fi 7 a Bluetooth 6 s menší spotřebou energie než u předchůdců. K dispozici bude také verze s mobilním připojením, což konkrétně znamená podporu 5G a eSIM.
Vyšší výkon tak iPad Air posouvají spíše tam, kde byly dříve modely Pro. Díky funkcím iPadOS 26, pokročilým fotoaparátům, celodenní výdrži baterie, výkonnému ekosystému aplikací a podpoře příslušenství, jako je Apple Pencil Pro a Magic Keyboard, nabízí iPad Air všestranný zážitek pro každého, kdo chce na iPadu dělat více, od studentů a tvůrců až po firemní uživatele a hráče. Uživatelé přecházející z iPadu Air s čipem M1 ocení také přední 12MP kameru Center Stage umístěnou podél okraje v horizontální poloze a stereofonní reproduktory v horizontální poloze. Pro uživatele přecházející z čipu M1 nabízí 13palcový model ještě lepší kvalitu zvuku, což je skvělé pro poslech hudby a sledování videí.
Zajímavé je, že i přes krizi kolem pamětí RAM (někdy též nazývané RAMageddon) se Applu podařilo udržet stejné startovní ceny jako u loňského modelu. Opět máte na výběr 11 a 13palcovcou variantou se základními cenami 599 a 799 dolarů, neboli 16 490, respektive 22 490 Kč. Přidáním další výbavy a příslušenství však cena poměrně rychle stoupá.
Nakonfigurovat si svůj vysněný iPad Air můžete od 4. března, kdy odstartují předobjednávky. První kusy by fyzicky měly doputovat ke svým majitelům o týden později, tedy 11. března.
