iPad Air M4 navyšuje výkon, paměť a konektivitu, ale cena zůstává

Ondřej Pohl
7
iPad Air M4 navyšuje výkon, paměť a konektivitu, ale cena zůstává
Fotografie: Apple
  • Nový čipset M4 má o třetinu větší výkon než předchůdce
  • Zvýšení paměti pomůže nasazení AI
  • Zlepšila se také komunikace pomocí Wi-Fi a Bluetooth
  • Startovní cena však odpovídá loňskému modelu

I když není Apple (apple.com) na veletrhu MWC oficiálně připraven, tento zájem o svět mobilních telekomunikací využil pro oznámení méně podstatných novinek ze svého portfolia, a to včetně tabletu iPad Air M4. Jak už název napovídá, hlavní inovace oproti loňskému modelu spočívá v novém čipsetu, z čehož vyplývají i další nové funkce.

Má upgrade smysl? Záleží, jak moc starý model máte. Novinka M4 s 8jádrovým CPU a 9jádrovým GPU zvyšuje výkon až o 30 % oproti iPadu Air s M3, ale více než dvakrát s porovnání s verzí M1. Aby se tento výkon dal lépe využít, a to zejména v oblastech spojených s umělou inteligencí, poskočila velikost RAM, kterou Apple označuje jako sjednocenou paměť, na 12 GB a také byla zvýšena její propustnost.

A třetí drobnou inovací jsou čipy pro bezdrátové připojení, které nabídnou Wi-Fi 7 a Bluetooth 6 s menší spotřebou energie než u předchůdců. K dispozici bude také verze s mobilním připojením, což konkrétně znamená podporu 5G a eSIM.

Apple iPad Air M4
Apple iPad Air M4
Apple iPad Air M4
Apple iPad Air M4
Apple iPad Air M4
Na celou obrazovku

Vyšší výkon tak iPad Air posouvají spíše tam, kde byly dříve modely Pro. Díky funkcím iPadOS 26, pokročilým fotoaparátům, celodenní výdrži baterie, výkonnému ekosystému aplikací a podpoře příslušenství, jako je Apple Pencil Pro a Magic Keyboard, nabízí iPad Air všestranný zážitek pro každého, kdo chce na iPadu dělat více, od studentů a tvůrců až po firemní uživatele a hráče. Uživatelé přecházející z iPadu Air s čipem M1 ocení také přední 12MP kameru Center Stage umístěnou podél okraje v horizontální poloze a stereofonní reproduktory v horizontální poloze. Pro uživatele přecházející z čipu M1 nabízí 13palcový model ještě lepší kvalitu zvuku, což je skvělé pro poslech hudby a sledování videí.

Zajímavé je, že i přes krizi kolem pamětí RAM (někdy též nazývané RAMageddon) se Applu podařilo udržet stejné startovní ceny jako u loňského modelu. Opět máte na výběr 11 a 13palcovcou variantou se základními cenami 599 a 799 dolarů, neboli 16 490, respektive 22 490 Kč. Přidáním další výbavy a příslušenství však cena poměrně rychle stoupá.

Nakonfigurovat si svůj vysněný iPad Air můžete od 4. března, kdy odstartují předobjednávky. První kusy by fyzicky měly doputovat ke svým majitelům o týden později, tedy 11. března.

Diskuze ke článku
Patrik Čech
Patrik Čech
Nejen že se zvýšila RAM, ale klesla i cena o 1500 Kč. RAMageddon se zatím nejvíce týká DIMM RAM pamětí, častečně i SO-DIMM, případně samotných čipu přidělaných na desce. U zařízení, která mají RAM součástí chipsetů jsou ceny zatím OK.
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Ale zdražení bude u nových modelů v druhé půli roku a hlavně u modelů pro rok 2027 kde dojde k zvýšení cen u všech, Apple se nedávno dohodl na nové paměti s cenou o 100% vyšší.
Ben Ben
Ben Ben
Škoda, že nezvýšil i počet Hz na displayi. To je asi hlavní důvod, proč sem naposledy iPad vrátil. To se nedalo používat.
Nejživější diskuze