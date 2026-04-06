Souboj muších vah: nový Dell XPS 13 chce vyzvat MacBook Neo

I když si produkty s nakousnutým jablkem ve znaku obvykle spojujeme s vyššími cenovými hladinami, Apple na začátku tohoto roku přinesl revoluci na trh s levnými notebooky, když uvedl MacBook Neo – zařízení, jehož design převyšuje vše, co se v jeho cenové kategorii 599 dolarů nabízí, a jehož výkon postačí většině studentů. Bylo jen otázkou času, kdy na to zareagují výrobci notebooků s Windows, a Dell odpověděla modelem XPS 13. XPS je prémiová značka společnosti Dell, ale pro studenty vytvořila základní model XPS 13, jehož cena se blíží ceně, kterou by zaplatili za model Neo.
Aby Apple u MacBooku Neo dosáhl tak nízké ceny, musel udělat pár ústupků. Dell toho využil a do základu svého XPS 13 zařadil věci, které uživatelům Nea mohou chybět. XPS 13 nabízí větší 13,4" dotykový displej s plynulou frekvencí 120 Hz, zatímco Neo má klasických 13" s 60 Hz a bez dotyku. Jelikož Neo běží na telefonním čipu A18 Pro, jedno z jeho USB-C je paradoxně omezeno na pomalou rychlost USB 2.0. Dell dává plnohodnotné rychlé porty. Dell má v základu podsvícenou klávesnici, odemykání obličejem (Windows Hello) a moderní Wi-Fi 7. Základní MacBook Neo postrádá i Touch ID (to má až dražší verze).
Ačkoliv byl Apple vždy králem tenkých přístrojů, inženýrům z Dellu se povedl husarský kousek. Nový XPS 13 má sice větší displej, ale díky extrémně tenkým rámečkům je celkově menší a váží pouhý 1 kg . MacBook Neo je s váhou 1,22 kg do ruky i batohu o něco těžší. Než těch pár gramů může být ale rozhodující aspekt týkající se chlazení: MacBook Neo vsadil na pasivně chlazený (bez větráčku) a extrémně úsporný čip Apple A18 Pro. Dell XPS 13 v základní ceně nabízí nové procesory Intel Core řady 3 (či vyšší Core Ultra za příplatek). Má sice aktivní chlazení a o něco nižší výdrž na baterii než úsporný Apple, ale nabízí možnost vyššího hrubého výkonu a konfigurace až na 32 GB RAM.
Srovnání právě s MacBookem Neo není jen záležitost novinářů, vychází přímo z Dellu, který na některých akcích tyto dva přístroje vystavuje pro porovnání vedle sebe a jméno konkurenta zmiňuje i v tiskové zprávě (dell.com). Zatímco MacBook Neo těží z popularity ekosystému macOS a skvělé výdrže, Dell XPS 13 za drobný příplatek (případně za stejnou cenu pro studenty) nabízí objektivně modernější výbavu bez otravných hardwarových kompromisů. Výběr tak nakonec bude spíše otázkou toho, zda preferujete Windows, nebo macOS.