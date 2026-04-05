Véčkový Galaxy Z Flip8 má přinést inovace. Samsung přepracuje pant

Nadcházející osmá generace ohebných telefonů od Samsungu se připravuje na svůj debut a nejnovější zprávy ze serveru Naver (viz naver.com) naznačují, že se u modelu Galaxy Z Flip8 dočkáme zásadních konstrukčních změn. Hlavním vylepšením má být nasazení nového mechanismu pantu a inovovaného skládacího panelu, který by měl konečně nabídnout displej zcela bez viditelné rýhy v místě ohybu. Podle dostupných informací toho Samsung plánuje docílit použitím dvouvrstvého ultra tenkého skla (UTG), což je technologie, která se očekává i u většího modelu Z Fold8.
Z hlediska celkové konstrukce má být novinka o něco vyšší než současná generace, přesto se však inženýrům podařilo snížit celkovou hmotnost zařízení o 8 gramů. Přestože hardware pod kapotou a samotná konstrukce projdou modernizací, v oblasti fotoaparátů se zřejmě žádná revoluce konat nebude. Samsung pravděpodobně již potřetí za sebou vsadí na osvědčenou kombinaci 50megapxielového hlavního snímače a 12megapixelového ultraširokoúhlého objektivu. Stejně tak mají beze změny zůstat vnější displej a stereo reproduktory.
