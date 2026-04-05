Véčkový Galaxy Z Flip8 má přinést inovace. Samsung přepracuje pant

Michal Pavlíček
6
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Samsung údajně přepracuje pant otevírání
  • Nasadit by měl dvouvrstvé ultra tenké sklo

Nadcházející osmá generace ohebných telefonů od Samsungu se připravuje na svůj debut a nejnovější zprávy ze serveru Naver (viz naver.com) naznačují, že se u modelu Galaxy Z Flip8 dočkáme zásadních konstrukčních změn. Hlavním vylepšením má být nasazení nového mechanismu pantu a inovovaného skládacího panelu, který by měl konečně nabídnout displej zcela bez viditelné rýhy v místě ohybu. Podle dostupných informací toho Samsung plánuje docílit použitím dvouvrstvého ultra tenkého skla (UTG), což je technologie, která se očekává i u většího modelu Z Fold8.

Současný Samsung Galaxy Z Flip7

Z hlediska celkové konstrukce má být novinka o něco vyšší než současná generace, přesto se však inženýrům podařilo snížit celkovou hmotnost zařízení o 8 gramů. Přestože hardware pod kapotou a samotná konstrukce projdou modernizací, v oblasti fotoaparátů se zřejmě žádná revoluce konat nebude. Samsung pravděpodobně již potřetí za sebou vsadí na osvědčenou kombinaci 50megapxielového hlavního snímače a 12megapixelového ultraširokoúhlého objektivu. Stejně tak mají beze změny zůstat vnější displej a stereo reproduktory.

U výdrže se očekává návaznost s modelem Galaxy Z Flip7, což znamená baterii o kapacitě 4 300 mAh a podporu 25W nabíjení. Méně potěšující zprávou je pak zmínka o mírném nárůstu ceny, i když tento krok by se mohl v první fázi omezit pouze na domácí jihokorejský trh. Nejde však o nijak velké překvapení a v kontextu letošního roku bude případné drobné navýšení ceny považováno zřejmě za celkem standardní.
naver.com, ,
Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Ještě by to chtělo lepší foťáky.
Odpovědět
Jaroslav Paleček
Bylo by fajn, kdyby tam ohyb nebyl. Ale pamatuji si, že to už slibovali nějakou dobu zpátky. Uvidíme.
Odpovědět

