Mobilům zvoní hrana. Microsoft ukázal „odznáček“, kterým chce nahradit iPhone

Na letošním veletrhu Computex 2026 způsobil Microsoft (viz microsoft.com) pořádný rozruch. Před pár hodinami totiž oficiálně odhalil ambiciózní platformu s názvem Project Solara. Jde o takzvaný „chip-to-cloud“ koncept, jehož cílem je kompletně změnit způsob, jakým lidé dnes interagují s technologiemi. Podle Microsoftu je současný model postavený na neustálém přepínání mezi desítkami samostatných aplikací v mobilu zastaralý a uživatelsky těžkopádný. Budoucnost podle něj patří specializovaným hardwarovým asistentům (AI agentům), kteří úkoly plní autonomně na pozadí.
Vedle stacionárního chytrého displeje na pracovní stůl vyvolal největší pozornost přenosný koncept: inteligentní nositelný průkaz. Přestože Microsoft toto zařízení striktně odmítá nazývat telefonem, jak dodávají kolegové z notebookcheck.net (viz notebookcheck.net), svými vnitřnostmi a schopnostmi bez problému konkuruje současným mobilům. Zařízení sice na první pohled připomíná digitální ID kartu pro zaměstnance, uvnitř se však ukrývá plnohodnotný moderní počítač optimalizovaný pro umělou inteligenci. Mezi hlavní specifikace konceptu patří:
- Podpora 5G, Wi-Fi, Bluetooth a lokalizačního systému GNSS.
- Horní kamera sloužící k tomu, aby AI doslova viděla svět očima uživatele a chápala kontext situace. Doplněna je o pokročilé pole mikrofonů pro bezchybné hlasové ovládání.
- Na boku zařízení se nachází hardwarový přepínač pro ochranu soukromí a čtečka otisků prstů pro biometrické ověření.
- Zařízení pohání specializovaný procesor od Qualcommu pro nositelnou elektroniku. Běží na upraveném operačním systému na bázi Androidu (Microsoft Device Ecosystem Platform).
„Projekt Solara od Microsoftu je významným krokem vpřed v rozvoji zážitků zaměřených primárně na AI agenty, a to napříč širokou škálou zařízení a forem,“ uvedl Dino Bekis, viceprezident společnosti Qualcomm pro osobní a nositelnou umělou inteligenci. „Díky našim bohatým zkušenostem s poháněním většiny dnešních nositelných zařízení a přinášením pokročilé AI miliardám mobilních telefonů jsou platformy Qualcomm Snapdragon jedinečně optimalizovány pro agentní AI – kombinují totiž vysoký výkon s energetickou účinností, která nemá v odvětví konkurenci. Jsme hrdí na to, že můžeme spolupracovat s Microsoftem, a pomoci tak urychlit tuto novou éru inteligentních a personalizovaných technologií.“
Mnozí se ptají, proč by lidé měli kupovat nové zařízení, když AI asistenty lze spustit v mobilních aplikacích. Microsoft argumentuje architekturou celého systému (tzv. stackem). Aby mohla umělá inteligence fungovat skutečně proaktivně a plynule, potřebuje lehký hardware navržený na míru. A vize Solary spočívá právě v tom, že rozhraní (UI) generuje samotná AI v reálném čase podle potřeby uživatele. Vývojáři už tedy nebudou muset psát složité nativní aplikace pro každý specifický rozměr displeje. S tím souzní i slova generálního ředitele společnosti Qualcomm, který na veletrhu prohlásil, že odpor k adopci zařízení s agentní AI je marný.
Koncept Solara už navíc aktuálně interně testují stovky zaměstnanců firmy. Dalším krokem budou ostré pilotní programy v komerční sféře. Cílovou skupinou jsou prozatím pracovníci v oborech, jako je zdravotnictví, maloobchod, finanční služby, právo či logistika.
Načasování projektu pak rozhodně není dílem náhody, neboť se v zákulisí se proslýchá, že OpenAI intenzivně vyvíjí vlastní AI telefon (údajně ve spolupráci s MediaTekem) s plánovaným vydáním na začátku roku 2027. Co myslíte, vytlačí tito kapesní agenti klasické smartphony? Boj o naše kapsy nejspíše právě začal.
Opravdu to chceme (uživatelé) a je to v našem zájmu?
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