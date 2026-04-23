Motorola Edge 70 Pro oficiálně představena. Baterie 6 500 mAh a Dimensity 8500 Extreme

Ondřej Pohl
Fotografie: Motorola
  • Motorola představila v Indii nový model Edge 70 Pro
  • Smartphone disponuje moderní silikon-uhlíkovou baterií o kapacitě 6 500 mAh
  • Výbava obsahuje procesor Dimensity 8500 Extreme a tři 50MPx snímače
  • Cena základního modelu v přepočtu činí přibližně 10 tisíc korun

Na indický trh zamířila novinka od Motoroly (motorola.in) a očekává se, že podobně doplní portfolio tohoto výrobce i ve zbytku světa. Rozšíří řadu, ve které se nachází Motorola Edge 70 a Motorola Edge 70 Fusion.

Model s označením Pro je poháněn čipsetem MediaTek Dimensity 8500 Extreme, který je doplněn až 12 GB paměti RAM typu LPDDR5X a 256 GB interního úložiště typu UFS 4.1. Je vybaven 6,8palcovým AMOLED displejem s rozlišením Full HD+, obnovovací frekvencí až 144 Hz a maximálním jasem 5 200 nitů.

Motorola Edge 70 Pro

Na zadní straně je Model Edge 70 Pro opatřen hlavním 50MPx snímačem Sony Lytia 710 s optickou stabilizací obrazu (OIS) a 50MPx ultraširokoúhlým objektivem. K dispozici je také multispektrální snímač a LED blesk. Pro pořizování selfie vybavila Motorola tento model dalším 50MPx fotoaparátem s automatickým zaostřováním.

Novinka však nejvíce zaujme ty, kteří chtějí vyzkoušet nová druh baterií, konkrétně silikon-uhlíkovou baterií s kapacitou 6 500 mAh. Přístroj podporuje kabelové nabíjení výkonem 90 W. Nabízí také podporu kabelového reverzního nabíjení výkonem 5 W. Mezi další výbavu patří odolnost proti prachu a vodě podle normy IP68/IP69, certifikace MIL-STD 810H, snímač otisků prstů pod displejem a duální stereofonní reproduktory s technologií Dolby Atmos. Co se týče konektivity, telefon nabízí podporu duálního 5G, Bluetooth 5.4, NFC, Wi-Fi 6E a GPS. Edge 70 Pro je již v základním nastavení vybaven operačním systémem Android 16 a výrobce slibuje tři roky aktualizací operačního systému Android včetně bezpečnostních záplat.

Motorola Edge 70 Pro
Barevná pojetí jsou poměrně originální. Je to výsledek úzké spolupráce s experty z Pantone Color Institute. Společně analyzují kulturní trendy a nálady ve společnosti, aby vybrali barvy, které budou s uživateli nejvíce rezonovat. Telefon je v tomto pojetí vnímán jako prostředek sebevyjádření.

Smartphone k dispozici v barevných variantách Pantone Lily White, Pantone Titan a Pantone Tea. V Indii se začne prodávat v pondělí 27. dubna za cenu, která odpovídá 10 tisícům korunám (po připočtení daně) za 8/256GB variantu. Globálního uvedení bychom se mohli dočkat vzápětí, protože na středu 29. dubna plánuje české zastoupení Motoroly setkání s novináři.

Technické parametry Motorola Edge 70 Pro 8/256

Kompletní specifikace
Konstrukce162,7 × 75,6 × 7 mm, 183 g, konstrukce: klasická, odolnost: ano
DisplejAMOLED, 6,8" (1 272 × 2 772 px)
Fotoaparát50 Mpx
Chipset
PaměťRAM: 8 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ?, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
Operační systémiOS 16
Akumulátor6 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
DostupnostQ2 2026, 10 000 Kč
