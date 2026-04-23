Motorola Edge 70 Pro oficiálně představena. Baterie 6 500 mAh a Dimensity 8500 Extreme

Na indický trh zamířila novinka od Motoroly (motorola.in) a očekává se, že podobně doplní portfolio tohoto výrobce i ve zbytku světa. Rozšíří řadu, ve které se nachází Motorola Edge 70 a Motorola Edge 70 Fusion.
Model s označením Pro je poháněn čipsetem MediaTek Dimensity 8500 Extreme, který je doplněn až 12 GB paměti RAM typu LPDDR5X a 256 GB interního úložiště typu UFS 4.1. Je vybaven 6,8palcovým AMOLED displejem s rozlišením Full HD+, obnovovací frekvencí až 144 Hz a maximálním jasem 5 200 nitů.
Na zadní straně je Model Edge 70 Pro opatřen hlavním 50MPx snímačem Sony Lytia 710 s optickou stabilizací obrazu (OIS) a 50MPx ultraširokoúhlým objektivem. K dispozici je také multispektrální snímač a LED blesk. Pro pořizování selfie vybavila Motorola tento model dalším 50MPx fotoaparátem s automatickým zaostřováním.
Novinka však nejvíce zaujme ty, kteří chtějí vyzkoušet nová druh baterií, konkrétně silikon-uhlíkovou baterií s kapacitou 6 500 mAh. Přístroj podporuje kabelové nabíjení výkonem 90 W. Nabízí také podporu kabelového reverzního nabíjení výkonem 5 W. Mezi další výbavu patří odolnost proti prachu a vodě podle normy IP68/IP69, certifikace MIL-STD 810H, snímač otisků prstů pod displejem a duální stereofonní reproduktory s technologií Dolby Atmos. Co se týče konektivity, telefon nabízí podporu duálního 5G, Bluetooth 5.4, NFC, Wi-Fi 6E a GPS. Edge 70 Pro je již v základním nastavení vybaven operačním systémem Android 16 a výrobce slibuje tři roky aktualizací operačního systému Android včetně bezpečnostních záplat.
Smartphone k dispozici v barevných variantách Pantone Lily White, Pantone Titan a Pantone Tea. V Indii se začne prodávat v pondělí 27. dubna za cenu, která odpovídá 10 tisícům korunám (po připočtení daně) za 8/256GB variantu. Globálního uvedení bychom se mohli dočkat vzápětí, protože na středu 29. dubna plánuje české zastoupení Motoroly setkání s novináři.
Technické parametry Motorola Edge 70 Pro 8/256Kompletní specifikace
|Konstrukce
|162,7 × 75,6 × 7 mm, 183 g, konstrukce: klasická, odolnost: ano
|Displej
|AMOLED, 6,8" (1 272 × 2 772 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx
|Chipset
|Paměť
|RAM: 8 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ?, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|iOS 16
|Akumulátor
|6 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|Q2 2026, 10 000 Kč