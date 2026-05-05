Chcete tablet reMarkable, ale zdají se vám drahé? Paper Pure je nová základní verze

Zařízení od firmy reMarkable se zjevně vymykají současnému trendu. Zatímco ostatní u tabletů sázejí na velké a zářivé displeje plné barev a množství výkonu, tyto tablety spíše připomínají papírové zápisníky a cílí tak hlavně na ty, kteří si většinu života dělali poznámky psané rukou. V posledních dvou letech uvedla společnost na trh svůj vlajkový model Paper Pro a jeho menší verzi, Paper Pro Move. A nyní přišel čas na to, aby se věnovala i opačné části cenového spektra – i když toto řešení je stále výrazně dražší než papír a i mnoho běžných tabletů.
reMarkable Paper Pure (remarkable.com) je 10,3palcová psací deska navržená tak, aby napodobovala zážitek z psaní na papíře. Můžete ji používat k psaní, čtení a úpravám souborů PDF a ke čtení elektronických knih, a to bez rušivých vlivů, které na vás v dnešním světě čekají. Tento nový tablet má spoustu funkcí převzatých od svých dražších sourozenců, včetně aktivního stylusu a rychlejšího vnitřního hardwaru. Kontrast displeje byl vylepšen, baterie by měla vydržet až tři týdny a zařízení je mnohem lépe opravitelné.
Byl také záměrně navržen s větším důrazem na firemní trh a bezpečnost. Můžete tak do tabletu propojit svůj kalendář a ten vám bude vytvářet samostatné dokumenty pro ukládání poznámek z jednání. Stejně jako u všech ostatních produktů reMarkable se tyto softwarové funkce postupně dostanou i do ostatních modelů této řady.
Není divu, že tak tablety reMarkable vídáme u profesionálů, například u novinářů nebo všude tam, kde si na sebe tento přístroj „dokáže vydělat“. reMarkable Paper Pure je sice startovací model, ale i tak jsou ceny někde jinde. Základní varianta včetně standardního pera Marker stojí 399 dolarů (cca 10 tisíc korun po započtení české DPH), výhodnější volbou je však balíček za 449 dolarů (12 500 korun). Za tuto cenu získáte Paper Pure, pero Marker Plus (s integrovanou gumou) a přenosné pouzdro. Pouzdro Sleeve Folio, které je k dostání ve třech svěžích barvách, poskytuje vašemu tabletu reMarkable Paper Pure a peru Marker všestrannou polstrovanou ochranu. Při otevření dokonce tablet probudí a při zavření jej uzamkne.