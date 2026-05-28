Cristiano Ronaldo podepsal smlouvu s technologickým dravcem Dreame

Společnost Dreame Technology (viz dreametech.com) oznámila uzavření strategického partnerství s jednou z největších sportovních ikon současnosti. Oficiálním globálním ambasadorem značky se totiž stává fotbalová super Cristiano Ronaldo.
Hlavním pilířem nadcházející marketingové komunikace se stane kampaň se sloganem „Dreame to Win“. Ta má za cíl demonstrovat paralelu mezi Ronaldovou pověstnou disciplínou a snahou značky Dreame přinášet technologickou dokonalost do každodenního života.
„Jedná se o víc než jen o sponzorství, je to silné spojenectví mezi technologickým lídrem a sportovní ikonou světové třídy,“ uvedl Colm Chang, globální prezident společnosti Dreame. „Vnímáme vzájemnou sílu, vizi a dlouhodobou perspektivu. Cristianův duch orientovaný na soustředění a dokonalost hluboce rezonuje s naším posláním vést celé odvětví a ovlivňovat svět prostřednictvím inteligentních technologií. Společně chceme domácnostem po celém světě přinášet moderní životní styl orientovaný na budoucnost a vysokou kvalitu.“
Pro Dreame Technology znamená toto spojenectví zásadní krok v budování image prémiového technologického lídra. Tvář Cristiana Ronalda se přitom bude objevovat napříč všemi hlavními produktovými segmenty. K novému partnerství se vyjádřil i sám Cristiano Ronaldo: „Vždy vyhledávám partnery, kteří sdílejí mou touhu po dokonalosti a oddanost tvrdé práci. Dreame je značka, která staví na inovacích, přináší špičkový výkon a lidem usnadňuje i zkvalitňuje život. Jsem nadšený, že se mohu stát součástí rodiny Dreame a podpořit jejich cíl ovládnout globální trh.“
Na závěr připomeňme, že v rámci technologického trhu nejde zdaleka o první spolupráci tohoto typu. Spojení silných technologických brandů s fotbalovými megahvězdami je aktuálně obrovským trendem. Skvělým příkladem z nedávné doby je Oppo, jehož globálním ambasadorem se stal španělský supertalent Lamine Yamal.