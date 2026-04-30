Svatba z rozumu? OnePlus a Realme prý směřují ke společné budoucnosti

Schyluje se k jednomu z nejvýznamnějších vnitrofiremních přesunů posledních let. Podle informací, které jako první vynesl uznávaný technologický insider Digital Chat Station, se značky OnePlus a Realme definitivně propojují v jeden celistvý subjekt. Tento krok přitom přichází po několika měsících intenzivních spekulací o vnitřní restrukturalizaci u obou firem, takže není tak šokující zprávou, jak by se na první pohled mohlo zdát.
Klíčovou postavou tohoto nového uskupení se má stát Li Jie, současný prezident čínské divize OnePlus. Ten údajně převezme otěže nad sjednoceným subjektem a bude se zpovídat přímo Petu Lauovi. Dosavadní viceprezident Realme, Wang Wei, by měl podle dostupných zpráv zastávat pozici zástupce generálního ředitele.
OnePlus 15R je osekaný až na kost, vyplatí se? (RECENZE)
Ačkoliv zpráva, o níž informovala i gsmarena.com, jasně naznačuje, že si obě značky zachovají svou vlastní tvář a obchodní názvy, v zákulisí dojde k hluboké technické i procesní integraci. Hlavním přínosem má být především sdílený vývoj a výzkum. Spojení se má rovněž významně dotknout softwarového vývoje, produktových plánů a načasování uvádění nových zařízení na trh.
Očekávané změny se přitom dle očekávání neomezují pouze na čínský trh, ale mají mít přímý dopad i na globální operace obou firem. Oficiální vyjádření zástupců firem se zatím očekává.
Kdyby Oppo přidalo jeden větší model vlajky se Snapdragonem a zhoršenými foťáky, tak Oneplus plně substituuje.
