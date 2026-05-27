Vodafone nakonec nadělí neomezená data zdarma přes prázdniny všem zákazníkům

Vodafone navazuje na svou nedávno oznámenou letní kampaň určenou pro děti a mladé do 26 let. Zatímco první vlna červnových novinek, o které jsme vás samozřejmě informovali, přinesla hlavně zvýhodněné tarify řady #jetovtobě, nyní operátor spouští plošnou vlnu výhod pro všechny zákazníky. Pod hlavičkou kampaně „Léto s Vodafone Happy“ přichází s nabídkou neomezených mobilních dat, bezplatného televizního obsahu a hardwarových dotací pro dospělé, rodiny i uživatele předplacených karet.
Veškeré nové benefity jsou od nynějška integrované přímo do stávajícího věrnostního programu v rámci mobilní aplikace Můj Vodafone+. „Upřímně si vážíme dlouhodobé důvěry našich zákaznic a zákazníků a aktivně reagujeme na jejich potřeby. Naším cílem je přinášet lidem hodnotu, která přesahuje rámec běžných tarifů. Přesně proto spouštíme kampaň Léto s Vodafone Happy, která si nezakládá na složitých podmínkách, ale na okamžité dostupnosti a výhodách pro bezstarostné léto. V sekci Nabídky v aplikaci Můj Vodafone čeká během léta dárek na každého,“ uvádí Doğu Kir, viceprezident pro spotřebitelský segment ve Vodafonu Czech Republic.
Celá produktová akce je rozvržena na tři prázdninové měsíce – červen, červenec a srpen. Struktura odměn přesně kopíruje zvýšené letní nároky na spotřebu dat a multimediální zábavu:
- Předplacené karty: Vodafone karty získávají neomezená data na 1 den (1× měsíčně) nebo 20 minut volání do všech sítí (1× měsíčně). Pro držitele Oskaret je připraveno 30 minut volání do všech sítí (1× měsíčně) – tato výhoda doplňuje již dříve oznámené datové bonusy pro nově aktivované karty.
- Tarify s datovým limitem: Uživatelé standardních limitovaných tarifů si mohou aktivovat neomezená mobilní data na celý týden (1× za měsíc).
- Neomezené tarify: Podobně jako u studentských tarifů, kde došlo k plnému uvolnění rychlosti, ruší operátor rychlostní stropy na celý kalendářní měsíc (1× za měsíc) také u běžných neomezených tarifů.
- Prémiové tarify (Premium 5G / Black): Pro náročné klienty je připravena mimořádná hardwarová dotace na nákup nového koncového zařízení (1× za kampaň).
- Digitální televize (Vodafone TV / TV+): Nabídku datové konektivity doplňuje digitální zábava v podobě filmového či tematického balíčku Cinema, Sport nebo Family na první měsíc zcela zdarma (1× za kampaň).