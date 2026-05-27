mobilenet.cz na sociálních sítích

Vodafone nakonec nadělí neomezená data zdarma přes prázdniny všem zákazníkům

Marek Vacovský
Vodafone nakonec nadělí neomezená data zdarma přes prázdniny všem zákazníkům
Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz
  • Vodafone zahájil kampaň „Léto s Vodafone Happy“, v jejímž rámci integroval do své mobilní aplikace řadu bezplatných benefitů pro všechny typy zákazníků
  • Nabídka zahrnuje neomezená mobilní data, odemčení maximální přenosové rychlosti, bezplatné tematické televizní balíčky a mimořádné finanční dotace na nákup nových zařízení

Vodafone navazuje na svou nedávno oznámenou letní kampaň určenou pro děti a mladé do 26 let. Zatímco první vlna červnových novinek, o které jsme vás samozřejmě informovali, přinesla hlavně zvýhodněné tarify řady #jetovtobě, nyní operátor spouští plošnou vlnu výhod pro všechny zákazníky. Pod hlavičkou kampaně „Léto s Vodafone Happy“ přichází s nabídkou neomezených mobilních dat, bezplatného televizního obsahu a hardwarových dotací pro dospělé, rodiny i uživatele předplacených karet.

Mladí budou v létě u Vodafonu neomezení. Operátor dále nabízí slevy na mobily
Přečtěte si také

Mladí budou v létě u Vodafonu neomezení. Operátor dále nabízí slevy na mobily

Veškeré nové benefity jsou od nynějška integrované přímo do stávajícího věrnostního programu v rámci mobilní aplikace Můj Vodafone+. „Upřímně si vážíme dlouhodobé důvěry našich zákaznic a zákazníků a aktivně reagujeme na jejich potřeby. Naším cílem je přinášet lidem hodnotu, která přesahuje rámec běžných tarifů. Přesně proto spouštíme kampaň Léto s Vodafone Happy, která si nezakládá na složitých podmínkách, ale na okamžité dostupnosti a výhodách pro bezstarostné léto. V sekci Nabídky v aplikaci Můj Vodafone čeká během léta dárek na každého,“ uvádí Doğu Kir, viceprezident pro spotřebitelský segment ve Vodafonu Czech Republic.

Celá produktová akce je rozvržena na tři prázdninové měsíce – červen, červenec a srpen. Struktura odměn přesně kopíruje zvýšené letní nároky na spotřebu dat a multimediální zábavu:

  • Předplacené karty: Vodafone karty získávají neomezená data na 1 den (1× měsíčně) nebo 20 minut volání do všech sítí (1× měsíčně). Pro držitele Oskaret je připraveno 30 minut volání do všech sítí (1× měsíčně) – tato výhoda doplňuje již dříve oznámené datové bonusy pro nově aktivované karty.
  • Tarify s datovým limitem: Uživatelé standardních limitovaných tarifů si mohou aktivovat neomezená mobilní data na celý týden (1× za měsíc).
  • Neomezené tarify: Podobně jako u studentských tarifů, kde došlo k plnému uvolnění rychlosti, ruší operátor rychlostní stropy na celý kalendářní měsíc (1× za měsíc) také u běžných neomezených tarifů.
  • Prémiové tarify (Premium 5G / Black): Pro náročné klienty je připravena mimořádná hardwarová dotace na nákup nového koncového zařízení (1× za kampaň).
  • Digitální televize (Vodafone TV / TV+): Nabídku datové konektivity doplňuje digitální zábava v podobě filmového či tematického balíčku Cinema, Sport nebo Family na první měsíc zcela zdarma (1× za kampaň).
tisková zpráva,
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
V diskuzi zatím nejsou žádné příspěvky. Přidejte svůj názor jako první.
Přidat názor

Nejživější diskuze