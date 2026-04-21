Známého výrobce opouští klíčoví zaměstnanci. Je to začátek konce v Evropě?

Společnost OnePlus čelí v Evropě a Velké Británii viditelným otřesům. Během jediného týdne totiž z firmy podle zpráv kolegů z androidauthority.com odešlo několik zaměstnanců na manažerských pozicích, včetně PR manažerů pro klíčové trhy i manažera pro Spojené království a Španělsko.
Oficiálně firma mluví o „přehodnocení regionální roadmapy a produktové strategie“, což je formulace, která sice nic konkrétního nepotvrzuje, ale zároveň nechává otevřené dveře výraznějším změnám. Odchody zasáhly především PR a regionální management. Mezi nejvýraznější změny patří konec dlouholetého manažera pro Spojené království a Španělsko, který ve firmě působil téměř dekádu. Další zaměstnanci oznámili odchody spíše v obecné rovině, často s tónem „konec jedné éry“.
Podle anonymních zdrojů mohl odejít prakticky celý evropský tým. Ačkoliv oficiální důvody chybí, kombinace těchto kroků působí spíše jako systematická restrukturalizace než běžná fluktuace. Situace přitom zapadá do širšího obrazu změn uvnitř skupiny kolem Oppa. To už přitom například potvrdilo, že znovu integruje značku Realme zpět do své struktury, což naznačuje snahu o konsolidaci.
Dalším signálem je přesun některých zaměstnanců z OnePlus právě do Oppa. To může znamenat, že značka postupně ztrácí samostatnost, alespoň na některých trzích. Spekulace o odchodu OnePlus z Evropy a Spojeného království se nicméně objevují už delší dobu. Poslední události jim však dávají větší váhu, dvojnásob pak v kombinaci s minimální aktivitou regionálních sociálních sítí, které jsou v podstatě neaktivní už měsíce.
Zajímavý je také vývoj v Indii, kde OnePlus omezilo offline prodej a přesunulo se čistě do online prostředí. A například takový telefon OnePlus Nord 6 byl uveden pouze online a nedostal se ani na evropské trhy, což je oproti minulosti výrazná změna.
OnePlus zatím uklidňuje situaci alespoň částečně – garantuje, že podpora i aktualizace zůstávají beze změny. Připomeňme každopádně, že OnePlus v poslední době čelí i právnímu tlaku. Tchaj-wanské úřady totiž v minulosti vydaly zatykač na generálního ředitele Petea Laua kvůli údajně nelegálním náborovým praktikám. Loni také firma čelila vyšetřování v USA kvůli podezření na neautorizovaný přenos dat na servery v Číně a na podzim odhalila vážnou bezpečnostní chybu v OxygenOS, která umožňovala aplikacím číst SMS zprávy. To vše se samozřejmě může podepsat na stažení značky ze západních trhů.