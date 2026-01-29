mobilenet.cz na sociálních sítích

Dorazilo Realme P4 Power s neskutečnou kapacitou baterie 10 001 mAh

Ondřej Pohl
Fotografie: Realme
  • Realme P4 Power nabízí extrémně velkou baterii v běžném těle
  • Je toho dosaženo díky nové technologii
  • Potěší i odolnost, ale zklame softwarová podpora

o novém přístroji značky Realme (realme.com) se zhmotnily v podobě právě představeného modelu Realme P4 Pro. Takovou kapacitu jsme dříve vídali u speciálních outdoorových modelů, které se vymykaly běžné produkci hlavně svými rozměry. Tady však ne: tloušťka 9,1 mm a hmotnost 219 gramů vůbec nenaznačuje, že jde o něco mimořádného.

Dosaženo toho bylo pomocí baterie nové generace na bázi křemíku a uhlíku. Slibuje, že po 8 letech používání si zachová alespoň 80 % své původní kapacity a je dimenzována na 1 650 nabíjecích cyklů. Přepočteno na čas to znamená, že na jedno nabití můžete na telefonu hrát hry téměř 12 hodin v kuse. Nebo můžete sledovat videa na YouTube více než 32 hodin. Navigaci lze používat více než 21 hodin nebo nahrávat 4K video po dobu 12 hodin.

Realme P4 Power

Výdrž má být působivá i z dlouhodobého hlediska. Tak velká baterie potřebuje při běžném používání méně nabíjecích cyklů, navíc má být nová technologie odolnější. Tím pádem si Realme dovolí slib o osmileté životnosti, i při podpoře 80W nabíjení, díky kterému se telefon se může nabít na 50 % za 36 minut. A taková kapacita baterie je běžná u powerbank, a telefon lze díky reverznímu nabíjení využít i tímto způsobem, a to s výkonem 27 W.

I když tak nevypadá, řada specifikací jej řadí mezi odolnější telefony. Baterie je určena pro použití při teplotách od -30 °C do 56 °C. Je také odolný proti tlakovému namáhání a byl testován na pád z výšky 1 m. Telefon navíc splňuje normy IP66, IP68 a IP69 – byl testován ve vodě v hloubce 2 m a také v horké (85 °C) a studené (0 °C) vodě.

Realme P4 Power

Z hlediska životnosti však může být zklamáním softwarová podpora. Telefon se dodává s Androidem 16 a Realme UI 7.0 a bude dostávat 3 roky aktualizace operačního systému plus jeden rok bezpečnostních záplat, tedy výrazně méně, než má vydržet baterie. A lze si také klást otázky, jak tou dobou bude stačit čipset Dimensity 7400 Ultra moderním hrám a aplikacím.

Realme P4 Power

Zbytek výbavy spadá do lepší střední třídy. Displej má úhlopříčku 6,8 palce a obnovovací frekvenci 144 Hz a jedná se o zakřivený panel s rozlišením 1 280×2 800 px a jasem až 6 500 nitů. Na zadní straně se nachází 50MP hlavní fotoaparát (snímač Sony IMX882) s objektivem f/1,8 s OIS. Umí nahrávat 4K video při 30 fps a nabízí režim Noční portrét Bokeh. K dispozici je také 8MP ultraširokoúhlý fotoaparát (112°) a 16MP selfie fotoaparát (85°).

Technické parametry Realme P4 Power

Kompletní specifikace
Konstrukce162,3 × 76,2 × 9,1 mm, 219 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69K
DisplejAMOLED, 6,8" (1 280 × 2 800 px)
Fotoaparát50 Mpx
ChipsetMediaTek Dimensity 7400 Ultra, CPU: 4×2,6 GHz + 4×2 GHz
PaměťRAM: 12 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ?, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.4, NFC: ?
Operační systémAndroid 16
Akumulátor10 001 mAh, bezdrátové nabíjení: ?
Dostupnost, ?
