Dorazilo Realme P4 Power s neskutečnou kapacitou baterie 10 001 mAh

o novém přístroji značky Realme (realme.com) se zhmotnily v podobě právě představeného modelu Realme P4 Pro. Takovou kapacitu jsme dříve vídali u speciálních outdoorových modelů, které se vymykaly běžné produkci hlavně svými rozměry. Tady však ne: tloušťka 9,1 mm a hmotnost 219 gramů vůbec nenaznačuje, že jde o něco mimořádného.
Dosaženo toho bylo pomocí baterie nové generace na bázi křemíku a uhlíku. Slibuje, že po 8 letech používání si zachová alespoň 80 % své původní kapacity a je dimenzována na 1 650 nabíjecích cyklů. Přepočteno na čas to znamená, že na jedno nabití můžete na telefonu hrát hry téměř 12 hodin v kuse. Nebo můžete sledovat videa na YouTube více než 32 hodin. Navigaci lze používat více než 21 hodin nebo nahrávat 4K video po dobu 12 hodin.
Výdrž má být působivá i z dlouhodobého hlediska. Tak velká baterie potřebuje při běžném používání méně nabíjecích cyklů, navíc má být nová technologie odolnější. Tím pádem si Realme dovolí slib o osmileté životnosti, i při podpoře 80W nabíjení, díky kterému se telefon se může nabít na 50 % za 36 minut. A taková kapacita baterie je běžná u powerbank, a telefon lze díky reverznímu nabíjení využít i tímto způsobem, a to s výkonem 27 W.
I když tak nevypadá, řada specifikací jej řadí mezi odolnější telefony. Baterie je určena pro použití při teplotách od -30 °C do 56 °C. Je také odolný proti tlakovému namáhání a byl testován na pád z výšky 1 m. Telefon navíc splňuje normy IP66, IP68 a IP69 – byl testován ve vodě v hloubce 2 m a také v horké (85 °C) a studené (0 °C) vodě.
Z hlediska životnosti však může být zklamáním softwarová podpora. Telefon se dodává s Androidem 16 a Realme UI 7.0 a bude dostávat 3 roky aktualizace operačního systému plus jeden rok bezpečnostních záplat, tedy výrazně méně, než má vydržet baterie. A lze si také klást otázky, jak tou dobou bude stačit čipset Dimensity 7400 Ultra moderním hrám a aplikacím.
Zbytek výbavy spadá do lepší střední třídy. Displej má úhlopříčku 6,8 palce a obnovovací frekvenci 144 Hz a jedná se o zakřivený panel s rozlišením 1 280×2 800 px a jasem až 6 500 nitů. Na zadní straně se nachází 50MP hlavní fotoaparát (snímač Sony IMX882) s objektivem f/1,8 s OIS. Umí nahrávat 4K video při 30 fps a nabízí režim Noční portrét Bokeh. K dispozici je také 8MP ultraširokoúhlý fotoaparát (112°) a 16MP selfie fotoaparát (85°).
Technické parametry Realme P4 PowerKompletní specifikace
|Konstrukce
|162,3 × 76,2 × 9,1 mm, 219 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69K
|Displej
|AMOLED, 6,8" (1 280 × 2 800 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx
|Chipset
|MediaTek Dimensity 7400 Ultra, CPU: 4×2,6 GHz + 4×2 GHz
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ?, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.4, NFC: ?
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|10 001 mAh, bezdrátové nabíjení: ?
|Dostupnost
|, ?