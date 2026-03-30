Vítězem v dodávkách smartphonů za první čtvrtletí je Apple, ostatní strádají

Ioannis Papadopoulos
7
Vítězem v dodávkách smartphonů za první čtvrtletí je Apple, ostatní strádají
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Velmi se dařilo Googlu i Nothingu, přestože mají stále relativně malý tržní podíl
  • Jedničkou ve sledovaném období 1. čtvrtletí se stal poprvé Apple

Pravidelný report společnosti Counterpoint Research přináší detailní vhled do aktuální kondice trhu s chytrými telefony a nabízí srovnání s předchozím rokem.

Hlavním vítězem se tentokrát stal Apple, kterému se v prvním čtvrtletí roku 2026 poprvé podařilo získat 21% tržní podíl. To představuje meziroční 5% nárůst dodávek ve srovnání se stejným obdobím loňského roku a za tímto úspěchem stojí zejména silné prémiové pozicování značky, propracovaný dodavatelský řetězec a neutuchající poptávka po iPhonech 17. Applu výrazně pomohly také trade-in programy, silný ekosystém a růst na důležitých trzích, jako je Čína nebo Japonsko.

Naopak dodávky jihokorejského Samsungu meziročně poklesly o 6 % a výrobce si tak drží stále velmi solidní 20% tržní podíl. Za mírným oslabením stojí slabší celkový odbyt, ačkoliv se velmi dobře dařilo vlajkové sérii Galaxy S26, konkrétně pak nejvyšší variantě Ultra. Na třetím místě se drží Xiaomi s 12% podílem. Tato značka však zaznamenala nejvýraznější meziroční propad dodávek, a to o 19 %. Výrobce se tento trend snaží zvrátit silnější orientací na prémiový segment, což se mu daří zejména s novou řadou Xiaomi 17.

Čtvrtou a pátou příčku obsadily značky Oppo a Vivo. V rámci zbývajících výrobců stojí za zmínku především Google a Nothing. Zatímco Google zaznamenal solidní 14% meziroční nárůst, Nothing vykázal skokové zvýšení dodávek o celých 25 %. Celý trh se však v prvním kvartálu meziročně propadl o 6 %.

Značka Podíl Q1 2025 Podíl Q1 2026 Změna dodávek (YoY)
Apple 19 % 21 % +5 %
Samsung 20 % 20 % -6 %
Xiaomi 14 % 12 % -19 %
Oppo 11 % 11 % -4 %
Vivo 7 % 8 % -2 %
Ostatní 29 % 28 % -10 %
Diskuze ke článku
Patrik Čech
Patrik Čech
Naposledy upraveno: 21:06
Samsung letos uvedl naprosto zbytečné telefony. Uvidíme kam se ještě posune. Směrem dolů samozřejmě .
Mara Studna
Mara Studna
Naposledy upraveno: 12:27
Samsung je na tom Díky své Neschopnosti či lenosti hůře a hůře,tedy v telefonech.Jinak se mu velmi daří,zvlášt na poli čipů a ostatní elektroniky,za první letošní čtvrtletí podle info vydělal více než za celý minulý rok a to 133 bilionu wonů,což je 1,88 bilionu korun,dle oficiálních info.
Viktor Čistý
Viktor Čistý
iP17 JE HAUPTTREFA :)))
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
https ://smartmania. cz/samsung-trha-rekordy-zisk-za-prvni-ctvrtleti-prekona-cely-lonsky-rok/
I přesto Samsung roste a trhá rekordy.
