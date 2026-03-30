Vítězem v dodávkách smartphonů za první čtvrtletí je Apple, ostatní strádají

Pravidelný report společnosti Counterpoint Research přináší detailní vhled do aktuální kondice trhu s chytrými telefony a nabízí srovnání s předchozím rokem.
Hlavním vítězem se tentokrát stal Apple, kterému se v prvním čtvrtletí roku 2026 poprvé podařilo získat 21% tržní podíl. To představuje meziroční 5% nárůst dodávek ve srovnání se stejným obdobím loňského roku a za tímto úspěchem stojí zejména silné prémiové pozicování značky, propracovaný dodavatelský řetězec a neutuchající poptávka po iPhonech 17. Applu výrazně pomohly také trade-in programy, silný ekosystém a růst na důležitých trzích, jako je Čína nebo Japonsko.
Naopak dodávky jihokorejského Samsungu meziročně poklesly o 6 % a výrobce si tak drží stále velmi solidní 20% tržní podíl. Za mírným oslabením stojí slabší celkový odbyt, ačkoliv se velmi dobře dařilo vlajkové sérii Galaxy S26, konkrétně pak nejvyšší variantě Ultra. Na třetím místě se drží Xiaomi s 12% podílem. Tato značka však zaznamenala nejvýraznější meziroční propad dodávek, a to o 19 %. Výrobce se tento trend snaží zvrátit silnější orientací na prémiový segment, což se mu daří zejména s novou řadou Xiaomi 17.
Čtvrtou a pátou příčku obsadily značky Oppo a Vivo. V rámci zbývajících výrobců stojí za zmínku především Google a Nothing. Zatímco Google zaznamenal solidní 14% meziroční nárůst, Nothing vykázal skokové zvýšení dodávek o celých 25 %. Celý trh se však v prvním kvartálu meziročně propadl o 6 %.
|Značka
|Podíl Q1 2025
|Podíl Q1 2026
|Změna dodávek (YoY)
|Apple
|19 %
|21 %
|+5 %
|Samsung
|20 %
|20 %
|-6 %
|Xiaomi
|14 %
|12 %
|-19 %
|Oppo
|11 %
|11 %
|-4 %
|Vivo
|7 %
|8 %
|-2 %
|Ostatní
|29 %
|28 %
|-10 %
Načíst všechny komentářePřidat názor