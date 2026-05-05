Vivo, Oppo a Honor údajně pracují na skládacích telefonech s širokým displejem

Co je v módě ve světě mobilů v roce 2026? Bezesporu „široké“ skládací telefony. Stále silnější jsou spekulace, že připravovaný iPhone Fold bude mít jiný poměr stran displeje, než jsme zvyklí ze současných skládaček a pozadu nechce zůstat ani Samsung, kde už je téměř jisté, že se po boku Foldu8 a Flipu8 představí ještě jeden model pracovně pojmenovaný jako „Fold8 Wide“.
Taková situace je samozřejmě hozenou rukavicí pro čínské výrobce, kteří se budou snažit nabídnout podobné alternativy. Informátor Smart Pikachu na (weibo.cn) zveřejnil nové podrobnosti o chystaném modelu vivo X Fold6 a zároveň poskytl náhled do budoucích plánů společnosti vivo v oblasti skládacích telefonů.
Očekává se, že model X Fold6 bude mít méně nápadný ohyb displeje. Informátor dále tvrdí, že chystaná skládací zařízení od společnosti vivo budou mít širší displej.
V dalším příspěvku (weibo.com) stejný zdroj prozradil, že i společnost Oppo testuje široký skládací smartphone, který v současné době prochází hodnocením. Mezitím jiný informátor tvrdí, že společnost Honor již delší dobu pracuje na širokém skládacím modelu a očekává se, že jej v blízké budoucnosti představí.