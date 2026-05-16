Oppo to myslí s návratem na český trh vážně, a tak jsme se kromě mobilních telefonů dočkali i nových chytrých hodinek. V redakci jsme otestovali ambiciózní novinku Watch X3, která cílí na náročné hledající chytré hodinky s Wear OS, konzervativnějším vzhledem a dlouhou výdrží.
Technické parametry Oppo Watch X3Kompletní specifikace
|Konstrukce
|50,1 × 38,3 × 12,9 mm, 52,3 g, odolnost: ano
|Pásek
|kožený, umělý, vyměnitelný: ano (22 mm), zapínání: motýlová spona
|Displej
|Super AMOLED, 1,5" (466 × 466 px), tvar: kruhový
|Systém
|Wear OS 6, kompatibilní s: Android, iOS
|Datové funkce
|Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n, mobilní sítě: ?, NFC: ano
|Chipset
|CPU: 4×1,7 GHz
|Paměť
|RAM: 2 GB, vnitřní paměť: 32 GB, paměťové karty: ne
|Akumulátor
|646 mAh, nabíjení: ?, doba nabíjení: 1:15 hodin
|Dostupnost
|duben 2026, 9 499 Kč
Oppo Watch X3 potěší výdrží, ale co zbytek? (RECENZE)
Obsah balení: dnešní klasika
V krabičce čekají hodinky s nasazeným silikonovým páskem, nabíjecí podložka a dále již pouze nezbytné manuály.
- vše potřebné
Konstrukční zpracování: designově promyšlené
Hodinky vsadily na tělo z titanu, který je lehčí než nerezová ocel a dodává zařízení s hmotností pouhých 43 g luxusní vzhled i vysokou odolnost. Přední stranu kryje safírové sklo, které je v jedné rovině s lunetou, což podtrhuje minimalistický design. Musíme dodat, že výsledek vypadá skutečně velmi dobře. Pohodlí při nošení zajišťuje mimořádně měkký fluorokaučukový řemínek se speciálním úhlováním, díky kterému hodinky perfektně sedí na zápěstí bez nepříjemného odstávání. Na druhou stranu je řemínek poměrně měkký a obtížněji se na zápěstí nasazuje.
Povedla se také tlačítka na boční straně, respektive, abychom byli přesní, tlačítko a otočná korunka. Oba ovládací prvky se velice pohodlně používají a designově krásně zapadají do vzhledu hodinek.
Dobře si Oppo Watch X3 vedou i po stránce odolnosti. Ochrana proti vodě do 5 ATM zajišťuje možnost s nimi plavat ve sladké vodě. Nechybí ale ani vojenský standard, takže hodinkám nevadí teplotní extrémy či pády. Celkově jsou tak hodinky velmi dobře zpracované a rozhodně nepůsobí lacině.
- odolnost do 5 ATM
- elegantní design
- kvalitní zpracování
- nízká hmotnost
Displej: ideální pro každého
Displej tvoří kruhový AMOLED panel s úhlopříčkou 1,5" a vysokým rozlišením 466 × 466 pixelů. Samozřejmostí je plnohodnotný Always-On, který díky úsporné technologii zobrazuje čas a notifikace s minimálním dopadem na baterii. Nastavit si jej můžete jako neustále zapnutý, nebo jen ve vámi zvolený čas.
- kvalitní AMOLED displej
- Always-On
Systém a výkon: osvědčený systém
Na displeji budete sledovat Wear OS v nejnovější verzi 6, a to je opravdu dobrá zpráva. Z domácího ciferníku se do stran dostanete do vámi navolených widgetů, ze spodní hrany vytáhnete notifikace, z horní pak panel rychlých zástupců.
Ovládání je svěřeno do rukou otočné korunky, kterou lze potvrzovat i se vracet nazpět. Níže je pak ještě klávesa vedoucí ke sportovním režimům. Obě tlačítka mají i funkce pro dlouhý stisk. Korunka spustí Gemini, spodní tlačítko pak nabídne vypnutí/restart hodinek.
Stiskem korunky vstoupíte do hlavního menu všech aplikací. Pohyb v něm je umožněn otočením korunky, kdy si ikonky oddalujete/přibližujete. V maximálním přiblížení jsou již opravdu velké, nechybí jim ani popisek. Aplikace lze samozřejmě doinstalovávat, je připraven obchod Google Play, vše zvládnete skrze samotné hodinky, přičemž 32GB paměť je dostatečně velká.
Správa hodinek pak probíhá skrze aplikaci OHealth, která je dostupná pro Android i iOS. Drtivou většinu nastavení však provedete přímo z hodinek. Aplikace je vhodná například pro sledování vašeho zdraví, spánku či stresu a případně aktivit.
Samozřejmostí jsou pokročilé notifikace ze všech aplikací, na které můžete reagovat hlasově nebo napsáním zprávy přímo na hodinkách. Klávesnice sice není největší, ale píše se na ní vcelku pohodlně. Nechybí ani plná konektivita včetně Bluetooth, Wi-Fi a NFC pro bezkontaktní platby. Bohužel ale musíte zapomenout na mobilní sítě, Oppo Watch X3 je nepodporují, což je velká škoda. Na některých trzích sice verze s eSIM existuje, na ten český se však nyní nechystá.
Optimalizace celého prostředí je ale příkladná, vše funguje svižně, animace jsou plynulé a nečeká se ani na spouštění aplikací.
- svižný chod
- přehledné prostředí
- spousta aplikací
- pohodlné reagování na notifikace
- NFC platby
- nejsou podporovány mobilní sítě
Výdrž a nabíjení: příjemný nadprůměr
Dostáváme se k tomu nejzásadnějšímu – baterii, potažmo výdrži. V těle se nachází baterie s kapacitou 646 mAh, což je na poměry nositelné elektroniky nadprůměr. Důležité je, že se vše přetavilo i v solidní výdrž. S nepřetržitě aktivním režimem Always-On jsem nabíjel až každý 4. den, konkrétně po více než 96 hodinách. Pro srovnání mohu uvést, že při stejném stylu používání mi Samsung Galaxy Watch Ultra vydrží přibližně 36 hodin. Opětovné nabíjení probíhá pomocí kolébky a trvá zhruba 1 hodinu a 10 minut. Avšak pouhých 10 minut na nabíječce zajistí, že vám hodinky vydrží minimálně 24 hodin.
- velmi dobrá výdrž
- nabíjet lze pouze přes proprietární kolébku
Sportovní a zdravotní funkce: vše podstatné
Sportovně založení jistě ocení nabídku více než stovky různých aktivit, mezi kterými kromě typické chůze, běhání, jízdy na kole či plavání najdete i třeba pouštění draka nebo venčení psa. Zaznamenání vašeho sportování pomáhá i dvoupásmová GPS, díky které umí hodinky sledovat vaši polohu přesně, navíc fixace je rychlá. Během sportování oceníte výčet všeho důležitého na displeji, kde vidíte tep, okysličení krve, čas, vzdálenost, kroky či spálené kalorie.
Do hodinek si můžete nakopírovat i oblíbenou hudbu, připravena je 32GB paměť, a následně s nimi spárovat bezdrátová sluchátka. Při sportování pak u sebe nepotřebujete telefon. Jelikož jsou hodinky odolné proti vodě, lze s nimi plavat a následně dokáží ze svého těla speciální funkcí rychle dostat vodu.
- přehledné zobrazení naměřených údajů
- velké množství sportovních režimů
- rychlá GPS
Zhodnocení
Oppo Watch X3 představují velmi ambiciózní pokus o prémiové hodinky s Wear OS. Mezi hlavní výhody patří titanové tělo, safírové sklo a plynulý systém. Plus mají hodinky za velkou baterii s nadprůměrnou výdrží. Vytýkat lze jen minimum věcí, nejvíce vyčnívá absence podpory eSIM.
Konkurence
Nabízí se OnePlus Watch 3, takřka identické hodinky s podobně dobrou výdrží. Jsou však levnější zhruba o tisíc korun.
OnePlus Watch 3 43 mm
|Konstrukce
|43,2 × 43,2 × 11 mm, 37,8 g, odolnost: IP68 / MIL-810G
|Pásek
|umělý, vyměnitelný: ano (22 mm)
|Displej
|AMOLED, 1,32" (466 × 466 px)
|Systém
|Wear OS, kompatibilní s: Android
|Konektivita
|Bluetooth: 5.2, ne, Wi-Fi, NFC
|Akumulátor
|354 mAh, nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 1:00 hodin
Za podobnou cenu pak lze získat Samsung Galaxy Watch8, které jsou více minimalistické, avšak nabízí výrazně horší výdrž.
Samsung Galaxy Watch8 44 mm
|Konstrukce
|46 × 43,7 × 8,6 mm, 34 g, odolnost: IP68 / MIL-810G
|Pásek
|kožený, umělý, vyměnitelný: ano (20 mm)
|Displej
|Super AMOLED, 1,47" (480 × 480 px)
|Systém
|Wear OS 3, kompatibilní s: Android, iOS
|Konektivita
|Bluetooth: 5.3, LTE, Wi-Fi, NFC
|Akumulátor
|435 mAh, nabíjení: bezdrátové
Foto: Petr Vojtěch, mobilenet.cz
