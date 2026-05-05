Mistr selfie? Oppo údajně připravuje model se 100MPx předním fotoaparátem

Obvykle platí, že hlavní pozornost výrobců se soustředí na zadní sestavu fotoaparátů, zatímco ten přední, pro fotografování autoportrétů a videohovory zůstává v parametrech dalece za hlavní sestavou. Existuje však cílová skupina, která je až posedlá fotografováním svého obličeje na nejrůznějších místech a situacích, kterými pak měrou více než vrchovatou zásobují sociální sítě. A právě na ně cílí připravovaná novinka od Oppo, která se objevila na čínské sociální síti (weibo.com).
Podle nejnovějších informací v současné době výrobce testuje čtvercový snímač v poměru stran 1:1 pro přední fotoaparát. Ačkoli informátor značku nejmenoval, emodži použité v příspěvku naznačují, že by se mohlo jednat o zařízení od společnosti Oppo. Podle informací tato značka údajně testuje 100megapixelový snímač, který má být podle informátora pokročilejší než řešení od Apple. Řada iPhone 17 je vybavena 18MPx čtvercovým snímačem s poměrem stran 1:1, který uživatelům umožňuje pořizovat selfie na výšku i na šířku, aniž by museli telefon nějak otáčet.
I když to samotný únik nenaznačuje, Oppo by mohla tuto vylepšenou přední kameru představit v rámci řady Find X10, jejíž uvedení na trh se očekává v říjnu.