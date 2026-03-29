Vlajkový výkon zabalený v malém těle – to je hlavní příslib Galaxy S26. Konkurence však nespí a v rukávu má několik velmi silných es s na první pohled lepšími parametry. Poradí si s nimi novinka od Samsungu díky mezigeneračním vylepšením, nebo to na dravou konkurenci letos už nebude stačit?
Technické parametry Samsung Galaxy S26 512 GBKompletní specifikace
|Konstrukce
|149,6 × 71,7 × 7,2 mm, 167 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|AMOLED, 6,3" (2 400 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Chipset
|Exynos 2600, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|4 300 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|únor 2025,
Obsah balení: moderní standard
V útlé krabičce čekají nezbytné manuály, samotný telefon, nástroj pro vytažení slotu na SIM a také oboustranný USB-C kabel. Jedná se tak o zcela standardní a minimalistický obsah, kdy pořízení ochranného pouzdra či napájecího adaptéru zůstává zcela v režii zákazníka.
- ekologické balení
Konstrukce a zpracování: hlavní eso v rukávu
Galaxy S26 a iPhone 17 mají letos identickou výšku 149,6 mm, avšak Galaxy S26 je s 7,2 mm o něco tenčí než iPhone (8 mm) a také lehčí (167 vs. 177 g). Pokud tedy hledáte skutečně kompaktní vlajkovou loď, je Galaxy S26 ideální volbou. V oblasti zpracování Samsung letos neexperimentoval a celá trojice modelů S26 sdílí jednotný designový jazyk. Letošní „hero“ barva Cobalt Violet působí velmi vkusně a díky matné povrchové úpravě zad i rámečků nebudou uživatele trápit viditelné otisky prstů. Příkladná je rovněž odolnost IP68, která je však již několik let pro tuto třídu standardem.
Pochvalu zaslouží i dobře fungující haptická odezva, i když se na absolutní špičku v podobě iPhonů stále těsně nemá. V rámci testování jsem vyzkoušel i originální skořepinové pouzdro, které potěší integrací magnetu. Je však škoda, že samotný telefon magnetický kroužek pro příslušenství přímo v těle postrádá.
- extrémně lehké a tenké tělo
- povedená barva Cobalt Violet s matnou úpravou
- odolnost IP68
Displej: stále povedený
Obrazovka letos mírně narostla na 6,3" z původních 6,2", za čímž stojí především ztenčení rámečků z 1,45 na 1,37 mm. Rámečky jsou skutečně krásně tenké na všech stranách a průstřel pro selfie kamerku působí nerušivě. Kde displej exceluje, to je nasazení velmi spolehlivé ultrazvukové čtečky otisků prstů, která je navíc v ideální výšce pro palec.
V ostatních parametrech sází Samsung na osvědčenou klasiku: Full HD rozlišení, ochranné sklo Gorilla Glass Victus 2 a technologii Dynamic LTPO AMOLED 2X se 120Hz frekvencí. Maximální jas 2 600 nitů je v praxi naprosto dostačující. Co bych však u vlajkové lodi ocenil, to je nasazení antireflexního skla po vzoru modelu Ultra či konkurence od Applu, které by pomohlo eliminovat nežádoucí odlesky.
- tenké a symetrické rámečky
- špičková ultrazvuková čtečka otisků prstů
- skvělé podání barev a jas
- chybí antireflexní povrchová úprava
Zvuk: bez problémů
Po zvukové stránce nelze novince nic vytknout. Telefon hraje hlasitě a má solidní basovou složku, což je u takto malého zařízení úctyhodné. V nastavení lze navíc aktivovat Dolby Atmos pro mírné vylepšení prostoru, funkci Adapt Sound pro úpravu zvuku podle věku uživatele nebo klasický ekvalizér.
- hlasitý projev s basovým nádechem
- bohaté možnosti nastavení
- Dolby Atmos
Výkon hardwaru: Exynos se vrací
Letošní kompaktní model pohání nový 2nm čipset Exynos 2600. Pravidelná rotace mezi Snapdragonem a Exynosem tedy pokračuje, ale nový procesor rozhodně ostudu nedělá. Má dostatek výkonu pro nejnáročnější hry, nadměrně se nezahřívá a v testované konfiguraci jej doplňuje 12 GB RAM a až 512GB úložiště. Výkon Exynosu 2600 bude i náročnému uživateli plně dostačovat.
- moderní 2nm čip
- stabilní výkon bez přehřívání
Výdrž baterie: příjemné překvapení
Mezigenerační navýšení kapacity o 300 mAh se na výdrži podepsalo velmi pozitivně. Jeden den náročného provozu je naprostou samozřejmostí a při mírnějším režimu nejsou problémem ani dny dva. Samsung sice nenabízí největší papírovou kapacitu na trhu, ale těží z výborně odladěného softwaru. Například v pohotovostním režimu přes noc vykazuje Galaxy S26 minimální úbytek energie ve srovnání s konkurencí.
Kritiku si však Samsung zaslouží za nabíjecí výkon – 25 W působí v roce 2026 archaicky a plné nabití trvá přibližně 70 minut, což je v kontrastu s čínskou konkurencí propastný rozdíl. Stejně tak zamrzí absence moderní křemíkové technologie baterie či magnetického nabíjení Qi2. K dispozici je alespoň 15W bezdrátové a 4,5W reverzní nabíjení.
- bezproblémová celodenní výdrž
- podpora reverzního nabíjení
- pomalejší 25W drátové nabíjení
- chybí moderní křemíková technologie baterie
- bez magnetu v těle
Konektivita: Wi-Fi 7 jako standard
Novinka podporuje Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 a samozřejmě nechybí podpora eSIM či veškerých navigačních služeb. Bohužel i letos technologie UWB (Ultra Wideband) u základního modelu chybí a zůstává výsadou pouze větších sourozenců S26+ a Ultra, což je u telefonu této cenové kategorie škoda.
- kvalitní konektivita
- stále chybí technologie UWB
Fotoaparát: stojatá voda
Fotovýbava je pravděpodobně nejvíce kritizovanou oblastí. Výrobce již několik let nepřinesl žádnou zásadní hardwarovou inovaci. Složení snímačů zůstává sice univerzální, ale senzory by si zasloužily zvětšení, neboť hlavní snímač o velikosti 1/1,56" dnes běžně najdeme i u telefonů střední třídy s poloviční či třetinovou cenou oproti Galaxy S26.
Navzdory staršímu hardwaru nicméně fotí Galaxy S26 stále velmi slušně díky pokročilému postprocessingu. Snímky jsou barevně líbivé, mají dostatek detailů a software si dobře poradí s expozicí. Od vlajkového modelu bychom však očekávali výrazně víc, například zmiňovaný teleobjektiv se schopností makro snímků či obecně větší senzory. Video lze natáčet až v rozlišení 8K při 30 FPS se solidní stabilizací.
- líbivé barevné podání
- kvalitní stabilizace u videa
- stagnující hardware
- teleobjektivu chybí schopnost makra
Software: AI na prvním místě
Nadstavba One UI 8.5 působí velmi vyspěle a přehledně. Systém je prošpikován funkcemi Galaxy AI, jako jsou kontextové návrhy Now Nudge či vylepšené skenování dokumentů, které funguje špičkově. Velkým benefitem zůstává podpora, kdy Samsung garantuje 7 let bezpečnostních záplat i 7 velkých aktualizací operačního systému.
- garance 7leté softwarové podpory
- povedené funkce AI usnadňující práci
Zhodnocení
Samsung Galaxy S26 je i letos vynikající volbou pro ty, kteří hledají především kompaktní smartphone. Nabízí špičkové zpracování, skvělý displej a velmi dobrou výdrž podpořenou dlouhou softwarovou podporou. Přesto zamrzí, že Samsung hraje příliš na jistotu. Chybějící inovace ve fotovýbavě, nabíjení je pomalé a absence magnetického systému Qi2 také zbytečně sráží hodnocení. Pokud preferujete ekosystém Samsungu a malé rozměry, budete spokojeni, ostatním nezbývá doufat, že se snad Samsung chytne konečně za nos v příštím roce a uchýlí se k výraznějším inovacím.
Konkurence
Hlavním vyzyvatelem je Xiaomi 17, které v podobně kompaktním těle nabízí výrazně větší 6 330mAh baterii a nepoměrně rychlejší nabíjení. Xiaomi má navrch i v modernějším hardwaru fotoaparátů, Samsung však kontruje delší podporou a čistším softwarem bez balastu.
Xiaomi 17
|Rozměry
|151,1 × 71,8 × 8,1 mm, 191 g
|Displej
|AMOLED, 6,36" (2 656 × 1 200 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 3 840 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB / 256 GB, ne
|Akumulátor
|6 330 mAh
Dalším soupeřem je iPhone 17. Ten nabízí podobně kvalitní konstrukci a ekosystém Apple, navrch přidává integrovaný MagSafe a špičkový videozáznam. Samsung má však výhodu v lepším teleobjektivu a pokročilejší ultrazvukové čtečce otisků prstů.
Apple iPhone 17 256 GB
|Rozměry
|149,6 × 71,5 × 8 mm, 177 g
|Displej
|OLED, 6,3" (2 622 × 1 206 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Apple A19,
|Paměť
|úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|? mAh
Foto: Ioannis Papadopoulos a Petr Vojtěch, mobilenet.cz
