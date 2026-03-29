Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26

Kompaktnost nadevše
Ioannis Papadopoulos
7

Kompaktní zástupce vlajkové řady Galaxy S již několik let čeká na výraznější upgrade. Místo razantních skoků však novinky přicházejí pozvolna a v některých ohledech bohužel stagnují. Přináší Galaxy S26 vymodlenou změnu, nebo jde jen o další drobný evoluční krůček?

Vlajkový výkon zabalený v malém těle – to je hlavní příslib Galaxy S26. Konkurence však nespí a v rukávu má několik velmi silných es s na první pohled lepšími parametry. Poradí si s nimi novinka od Samsungu díky mezigeneračním vylepšením, nebo to na dravou konkurenci letos už nebude stačit?

Samsung Galaxy S26
Technické parametry Samsung Galaxy S26 512 GB

Konstrukce149,6 × 71,7 × 7,2 mm, 167 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
DisplejAMOLED, 6,3" (2 400 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx, LED dioda, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ChipsetExynos 2600, , GPU: ano
PaměťRAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor4 300 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
Dostupnostúnor 2025,

Obsah balení: moderní standard

V útlé krabičce čekají nezbytné manuály, samotný telefon, nástroj pro vytažení slotu na SIM a také oboustranný USB-C kabel. Jedná se tak o zcela standardní a minimalistický obsah, kdy pořízení ochranného pouzdra či napájecího adaptéru zůstává zcela v režii zákazníka.

Líbilo se nám
  • ekologické balení

Konstrukce a zpracování: hlavní eso v rukávu

Galaxy S26 a iPhone 17 mají letos identickou výšku 149,6 mm, avšak Galaxy S26 je s 7,2 mm o něco tenčí než iPhone (8 mm) a také lehčí (167 vs. 177 g). Pokud tedy hledáte skutečně kompaktní vlajkovou loď, je Galaxy S26 ideální volbou. V oblasti zpracování Samsung letos neexperimentoval a celá trojice modelů S26 sdílí jednotný designový jazyk. Letošní „hero“ barva Cobalt Violet působí velmi vkusně a díky matné povrchové úpravě zad i rámečků nebudou uživatele trápit viditelné otisky prstů. Příkladná je rovněž odolnost IP68, která je však již několik let pro tuto třídu standardem.

Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Pochvalu zaslouží i dobře fungující haptická odezva, i když se na absolutní špičku v podobě iPhonů stále těsně nemá. V rámci testování jsem vyzkoušel i originální skořepinové pouzdro, které potěší integrací magnetu. Je však škoda, že samotný telefon magnetický kroužek pro příslušenství přímo v těle postrádá.

Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Originální pouzdro jsme zhodnotili v samostatném článku, výhodou je integrovaný magnet i tenkost pouzdra, tlačítka se však netisknou příliš pohodlně a cena je relativně vysoká
Líbilo se nám
  • extrémně lehké a tenké tělo
  • povedená barva Cobalt Violet s matnou úpravou
  • odolnost IP68
Displej: stále povedený

Obrazovka letos mírně narostla na 6,3" z původních 6,2", za čímž stojí především ztenčení rámečků z 1,45 na 1,37 mm. Rámečky jsou skutečně krásně tenké na všech stranách a průstřel pro selfie kamerku působí nerušivě. Kde displej exceluje, to je nasazení velmi spolehlivé ultrazvukové čtečky otisků prstů, která je navíc v ideální výšce pro palec.

V ostatních parametrech sází Samsung na osvědčenou klasiku: Full HD rozlišení, ochranné sklo Gorilla Glass Victus 2 a technologii Dynamic LTPO AMOLED 2X se 120Hz frekvencí. Maximální jas 2 600 nitů je v praxi naprosto dostačující. Co bych však u vlajkové lodi ocenil, to je nasazení antireflexního skla po vzoru modelu Ultra či konkurence od Applu, které by pomohlo eliminovat nežádoucí odlesky.

Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26+Samsung Galaxy S26+Samsung Galaxy S26+Samsung Galaxy S26+Samsung Galaxy S26+Samsung Galaxy S26+
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26+
Samsung Galaxy S26+
Samsung Galaxy S26+
Samsung Galaxy S26+
Samsung Galaxy S26+
Samsung Galaxy S26+
Líbilo se nám
  • tenké a symetrické rámečky
  • špičková ultrazvuková čtečka otisků prstů
  • skvělé podání barev a jas
Nelíbilo se nám
  • chybí antireflexní povrchová úprava

Zvuk: bez problémů

Po zvukové stránce nelze novince nic vytknout. Telefon hraje hlasitě a má solidní basovou složku, což je u takto malého zařízení úctyhodné. V nastavení lze navíc aktivovat Dolby Atmos pro mírné vylepšení prostoru, funkci Adapt Sound pro úpravu zvuku podle věku uživatele nebo klasický ekvalizér.

Líbilo se nám
  • hlasitý projev s basovým nádechem
  • bohaté možnosti nastavení
  • Dolby Atmos

Výkon hardwaru: Exynos se vrací

Letošní kompaktní model pohání nový 2nm čipset Exynos 2600. Pravidelná rotace mezi Snapdragonem a Exynosem tedy pokračuje, ale nový procesor rozhodně ostudu nedělá. Má dostatek výkonu pro nejnáročnější hry, nadměrně se nezahřívá a v testované konfiguraci jej doplňuje 12 GB RAM a až 512GB úložiště. Výkon Exynosu 2600 bude i náročnému uživateli plně dostačovat.

Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26
Exynos 2600 je postavený na pokročilém 2nm výrobním procesu SF2 s architekturou tranzistorů GAA, což má podle výrobce zajistit špičkovou energetickou efektivitu i vysoký výkon díky hlavnímu jádru Cortex-X6. Grafický systém Xclipse, využívající nejnovější architekturu AMD RDNA 4, zase přináší hardwarově akcelerovaný Ray Tracing druhé generace pro mobilní hraní. Zásadním vylepšením měla projít také neurální jednotka (NPU), která umožňuje chod Galaxy AI přímo v zařízení (on-device).
Líbilo se nám
  • moderní 2nm čip
  • stabilní výkon bez přehřívání

Výdrž baterie: příjemné překvapení

Mezigenerační navýšení kapacity o 300 mAh se na výdrži podepsalo velmi pozitivně. Jeden den náročného provozu je naprostou samozřejmostí a při mírnějším režimu nejsou problémem ani dny dva. Samsung sice nenabízí největší papírovou kapacitu na trhu, ale těží z výborně odladěného softwaru. Například v pohotovostním režimu přes noc vykazuje Galaxy S26 minimální úbytek energie ve srovnání s konkurencí.

Porovnali jsme originální pouzdra od Googlu, Applu a Samsungu. Které je nejlepší?
Přečtěte si také

Porovnali jsme originální pouzdra od Googlu, Applu a Samsungu. Které je nejlepší?

Kritiku si však Samsung zaslouží za nabíjecí výkon – 25 W působí v roce 2026 archaicky a plné nabití trvá přibližně 70 minut, což je v kontrastu s čínskou konkurencí propastný rozdíl. Stejně tak zamrzí absence moderní křemíkové technologie baterie či magnetického nabíjení Qi2. K dispozici je alespoň 15W bezdrátové a 4,5W reverzní nabíjení.

Líbilo se nám
  • bezproblémová celodenní výdrž
  • podpora reverzního nabíjení
Nelíbilo se nám
  • pomalejší 25W drátové nabíjení
  • chybí moderní křemíková technologie baterie
  • bez magnetu v těle
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, balení a konstrukce
  2. Displej, zvuk, výkon a výdrž
  3. Konektivita, fotoaparát a software
  4. Zhodnocení a konkurence

Konektivita: Wi-Fi 7 jako standard

Novinka podporuje Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 a samozřejmě nechybí podpora eSIM či veškerých navigačních služeb. Bohužel i letos technologie UWB (Ultra Wideband) u základního modelu chybí a zůstává výsadou pouze větších sourozenců S26+ a Ultra, což je u telefonu této cenové kategorie škoda.

Líbilo se nám
  • kvalitní konektivita
Nelíbilo se nám
  • stále chybí technologie UWB

Fotoaparát: stojatá voda

Fotovýbava je pravděpodobně nejvíce kritizovanou oblastí. Výrobce již několik let nepřinesl žádnou zásadní hardwarovou inovaci. Složení snímačů zůstává sice univerzální, ale senzory by si zasloužily zvětšení, neboť hlavní snímač o velikosti 1/1,56" dnes běžně najdeme i u telefonů střední třídy s poloviční či třetinovou cenou oproti Galaxy S26.

Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy S26
Navzdory staršímu hardwaru nicméně fotí Galaxy S26 stále velmi slušně díky pokročilému postprocessingu. Snímky jsou barevně líbivé, mají dostatek detailů a software si dobře poradí s expozicí. Od vlajkového modelu bychom však očekávali výrazně víc, například zmiňovaný teleobjektiv se schopností makro snímků či obecně větší senzory. Video lze natáčet až v rozlišení 8K při 30 FPS se solidní stabilizací.

Líbilo se nám
  • líbivé barevné podání
  • kvalitní stabilizace u videa
Nelíbilo se nám
  • stagnující hardware
  • teleobjektivu chybí schopnost makra

Software: AI na prvním místě

Nadstavba One UI 8.5 působí velmi vyspěle a přehledně. Systém je prošpikován funkcemi Galaxy AI, jako jsou kontextové návrhy Now Nudge či vylepšené skenování dokumentů, které funguje špičkově. Velkým benefitem zůstává podpora, kdy Samsung garantuje 7 let bezpečnostních záplat i 7 velkých aktualizací operačního systému.

Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26Samsung Galaxy S26
Líbilo se nám
  • garance 7leté softwarové podpory
  • povedené funkce AI usnadňující práci
Kapitoly článku
  1. Úvod, parametry, balení a konstrukce
  2. Displej, zvuk, výkon a výdrž
  3. Konektivita, fotoaparát a software
  4. Zhodnocení a konkurence

Zhodnocení

Samsung Galaxy S26 je i letos vynikající volbou pro ty, kteří hledají především kompaktní smartphone. Nabízí špičkové zpracování, skvělý displej a velmi dobrou výdrž podpořenou dlouhou softwarovou podporou. Přesto zamrzí, že Samsung hraje příliš na jistotu. Chybějící inovace ve fotovýbavě, nabíjení je pomalé a absence magnetického systému Qi2 také zbytečně sráží hodnocení. Pokud preferujete ekosystém Samsungu a malé rozměry, budete spokojeni, ostatním nezbývá doufat, že se snad Samsung chytne konečně za nos v příštím roce a uchýlí se k výraznějším inovacím.

Samsung Galaxy S26
Konkurence

Hlavním vyzyvatelem je Xiaomi 17, které v podobně kompaktním těle nabízí výrazně větší 6 330mAh baterii a nepoměrně rychlejší nabíjení. Xiaomi má navrch i v modernějším hardwaru fotoaparátů, Samsung však kontruje delší podporou a čistším softwarem bez balastu.

Xiaomi 17

Rozměry151,1 × 71,8 × 8,1 mm, 191 g
DisplejAMOLED, 6,36" (2 656 × 1 200 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 7 680 × 3 840 px, 30 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 512 GB / 256 GBne
Akumulátor6 330 mAh

Dalším soupeřem je iPhone 17. Ten nabízí podobně kvalitní konstrukci a ekosystém Apple, navrch přidává integrovaný MagSafe a špičkový videozáznam. Samsung má však výhodu v lepším teleobjektivu a pokročilejší ultrazvukové čtečce otisků prstů.

Apple iPhone 17 256 GB

Rozměry149,6 × 71,5 × 8 mm, 177 g
DisplejOLED, 6,3" (2 622 × 1 206 px)
Fotoaparát48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorApple A19,
Paměťúložiště: 256 GBne
Akumulátor? mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos a Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Klady
  • solidní výdrž na nabití
  • povedená nadstavba s dlouhou softwarovou podporou
  • kvalitní displej s velmi tenkými rámečky
  • odolnost IP68
  • krásně kompaktní rozměry
  • dostačující výkon bez výrazného zahřívání
Zápory
  • nenabízí antireflexní sklo ani UWB jako sourozenci
  • konkurenčně slabší fotovýbava
  • pomalejší nabíjení a absence magnetu v těle
Diskuze ke článku
Mara Studna
Mara Studna
Opravdu Nevím,ale pravda je ta,že inovace se nějak Samsungu v poslední době vyhýbají.Tento telefon osobně hodnotím jako běžný produkt pro normálního uživatele,jenž neklade nijaké zvláštní nároky na foto a obecně za tuto cenu lze jistě zakoupit i lepší.
David Rajtr
David Rajtr
Myslím si že Samsungu došel dech a jedou už jen na setrvačnost. Hlavně ty foťáky jsou strašná bída. Skoro nikdo už nemá ve valjkovém modelu mrňavý senzor 1/3+ natož vlastně skoro 1/4, S26 má 1/3.94" senzor. Prostě Samsung nato dlabe. Využívá toho že kromě něho je to v Androidu už jen samá Čína, a Pixely jsou furt ještě dost nedodělané a za konkurencí dost ztrácejí, zvlášť na poli výkonu.
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Hrozná bída.
Ben Ben
Ben Ben
Jako co si budeme. Pořád je to krásně malej kompaktní, tenký a lehký telefon. Ostatní sou většinou v některých věcech o něco větší. Ale ta stagnace je už trapná. A přitom u toho základního modelu stačí opravdu málo, aby byl o dost lepší. Takhle je to furt dokola a maximálně čekat na velký slevy...
