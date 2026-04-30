Chytré hodinky s Wear OS a dobrou výdrží? Testujeme Oppo Watch X3

Opravdu dobře vybavených a elegantně vybavených chytrých hodinek na trhu tolik není. A pokud, mnohdy narazíte na problém s výdrží, neboť nabíjet každý den nemá v oblibě zcela každý uživatel. O to více vítáme každý nový přírůstek. Na českém trhu se nově objevily chytré hodinky Oppo Watch X3, které cílí na uživatele, kteří hledají elegantní a současně konzervativní typ hodinek.
Hodinky si vás tak získají vzhledem i prvním dojmem, kdy dokonale prodají titanové tělo, které je standardně kruhové, avšak lunetu tvoří dvanáctiúhelník. Samotné hodinky pak váží jen 43 gramů a patří tak rozhodně mezi ty lehčí. Po pár minutách o nich na zápěstí takřka vůbec nevíte. V námi testované verzi vypadá na pohled dobře i světle hnědý silikonový řemínek.
Styl podtrhuje i kvalitní 1,5" AMOLED displej, který je samozřejmě dotykový i skvěle čitelný na ostrém slunci. Ovládání pak dále obstarává i otočná korunka v horní části pravé strany, která slouží i jako potvrzovací tlačítko, případně pro krok zpět. Níže je ještě klasické tlačítko, které vede ke sportovním režimům.
Hardware hodinek obstarává standardní procesor Snapdragon W5 od Qualcommu společně s 2GB operační pamětí. Totéž lze říci i o interní 32GB paměti, která se hodí na hudbu či další aplikace, kterými můžete rozšířit schopnosti hodinek. Systémem je totiž nejnovější Wear OS 6 od Googlu, který mimo jiné umožňuje stahovat další aplikace či hry. Vše navíc lze dělat i přímo z hodinek a není tak nezbytně nutné to řešit skrze spárovaný telefon.
Dostáváme se k tomu nejzásadnějšímu, a tím je baterie, potažmo výdrž hodinek. V těle se nachází baterie s kapacitou 646 mAh, což je na poměry nositelné elektroniky jednoznačný nadprůměr. Důležité je, že se vše přetavilo i ve viditelnou solidní výdrž. S nepřetržitě aktivním režimem Always-on jsem nabíjel až každý 4. den, konkrétně po více než 96 hodinách. Pro srovnání mohu uvést, že při stejném stylu používání mi hodinky Samsung Galaxy Watch Ultra vydrží přibližně 36 hodin. Opětovné nabíjení probíhá pomocí kolébky a trvá zhruba hodinku a 10 minut. Avšak pouhých 10 minut na nabíječce zajistí, že vám hodinky vydrží minimálně 24 hodin.
Chytré hodinky Oppo Watch X3 v redakci nadále testujeme a pokud vás o nich cokoliv zajímá, ptejte se nás přímo v diskuzi pod tímto článkem.
Technické parametry Oppo Watch X3Kompletní specifikace
|Konstrukce
|50,1 × 38,3 × 12,9 mm, 52,3 g, odolnost: ano
|Pásek
|kožený, umělý, vyměnitelný: ano (22 mm), zapínání: motýlová spona
|Displej
|Super AMOLED, 1,5" (466 × 466 px), tvar: kruhový
|Systém
|Wear OS 6, kompatibilní s: Android, iOS
|Datové funkce
|Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n, mobilní sítě: ?, NFC: ano
|Chipset
|CPU: 4×1,7 GHz
|Paměť
|RAM: 2 GB, vnitřní paměť: 32 GB, paměťové karty: ne
|Akumulátor
|646 mAh, nabíjení: ?, doba nabíjení: 1:15 hodin
|Dostupnost
|duben 2026, 9 499 Kč