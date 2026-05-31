Konečně delší výdrž? Samsung Galaxy Watch Ultra 2 mají mít větší baterii

Chytré hodinky předních výrobců se mnohdy potýkají s velmi slabou výdrží na jedno nabití. Typicky jde o zástupce od Applu, Googlu a Samsungu. Dokonce ani vrcholný model jihokorejského výrobce v podobě modelu Galaxy Watch Ultra (2025) při náročnějším používání vydrží zhruba 1,5 dne. Je to však oblast, na které Samsung zřejmě chce zapracovat, naznačují to informace serveru Sammobile (viz sammobile.com).
Nadcházející model hodinek Galaxy Watch Ultra 2 by měl totiž oslnit výrazně větší baterií. Kapacita má dle spekulací poskočit ze současných 590 mAh na 800 mAh. To už by se mělo výrazně projevit na výsledné výdrži, která by mohla bezpečně překročit dvoudenní výdrž i při náročném stylu používání.
Bohužel s nárůstem baterie se neočekává zrychlení nabíjení, které bude nadále přikováno k výkonu 10 W. V praxi tak bude nutné počítat s minimálně 2 hodinami na nabíjecí podložce, což už je vcelku dlouhá doba.
Vše podstatné se dozvíme už v příštím měsíci. Chytré hodinky Samsung Galaxy Watch Ultra 2, stejně tak jako další modely hodinek a především řada nových skládačka Flip a Fold, by se měly představit 22. července.
Ale teda to pomalé nabíjení zase...to je pain. Kupovat teda nebudu. Aktualizace pořád jsou, takže není proč.
Napárování s ne Samsung telefonem také na nic...
Přesností měření zdravotních funkcí jsou na tom nejlépe Pixel watch 3/4. Galaxy mají mezery hlavně v měření spánku. Ale Pixel Watch mají málo odolné sklo a navíc zaoblené...
U GWU to prostřední tlačítko s minimem funkcí co se neotáčí a skoro z výroby se na hodinkách kýve chce také změnit...
Takže uvidíme za rok 🙂
Načíst všechny komentářePřidat názor