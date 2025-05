To by Google bolelo. Xiaomi, Oppo, Vivo a OnePlus prý uvažují o cestě Huawei

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Jak jistě víte, během prvního funkčního období prezidenta Trumpa dostaly americké společnosti zákaz spolupracovat s Huawei, což značce fakticky znemožnilo přístup k Obchodu Play a službám Google obecně. A také vám jistě neuniklo, že se Donald Trump vrátil do úřadu a k neradosti investorů zahájil další obchodní válku s Čínou (a také s Evropou či s Heardovým ostrovem a McDonaldovými ostrovy). Kromě kolísajících cen akcií to má spoustu dalších efektů – kromě jiných například to, že podle xiaomitime.com údajně čínští výrobci chytrých telefonů hledají záložní plán pro případ, že by je potkal stejný osud jako Huawei.

Huawei své problémy vyřešil tím, že si vytvořil vlastní HarmonyOS, ovšem cesta to byla dlouhá a trnitá. Nutno také dodat, že v Evropě a USA to značka odnáší zlomkovými prodeji oproti dobám před zákazem. Každopádně se ale proslýchá, že Xiaomi, Oppo, Vivo a OnePlus spolu s Huawei údajně zkoumají možnost vytvořit verzi Androidu bez Googlu.

Vše se aktuálně točí kolem nadstavby HyperOS 3 od Xiaomi, jež si údajně připravuje půdu pro takový krok. Jak ale dodává gsmarena.com, v současně chvíli není jasné, do jaké míry budou jednotlivé značky na projektu spolupracovat ani jaké bude zapojení Huawei.

Pro Google by přitom dozajista šlo o výrazný zásah, neboť Xiaomi, Vivo a Oppo patří mezi pět největších výrobců smartphonů na světě a celosvětově jen za první čtvrtletí letošního roku tyto značky prodaly téměř 88 milionů chytrých telefonů, tedy výrazně více než jednička v podobě Samsungu, jak ilustruje naše tabulka níže.