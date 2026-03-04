Vivo V70 v redakci aneb když model střední třídy uštědří lekci i těm nejlepším

První dojmy
Ioannis Papadopoulos
4
Vivo V70 v redakci aneb když model střední třídy uštědří lekci i těm nejlepším
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Novinka se aktuálně se slevovým kódem prodává za 13 999 Kč, za recenzi lze získat cashback
  • V mnoha ohledech nabídne výrazně lepší parametry než regulérní vlajkové modely
  • Disponuje ultrazvukovou čtečkou i obří baterií
Vivo V70
Kde koupitVivo V70 8GB/512GB
Koupit od 430 Kč × 20 měsíců na Mobil Pohotovost

Kromě vlajkového modelu Vivo X300 Ultra společnost nově uvedla také zástupce střední třídy s označením Vivo V70, který přináší hned několik vlajkových prvků do této kategorie. Jaké jsou naše první dojmy?

Vivo V70 je v první řadě designově velmi povedeným modelem, který vsází na hliníkové rámečky i skleněná záda (v obou dvou případech v matném provedení) a nijak zvlášť vystupujícímu fotomodulu na zadní straně. Zařízení se navíc díky svým rozměrům a hmotnosti velmi příjemně drží a v rámci dané třídy mnohou konkurenci porazí také v oblasti haptické odezvy. Líbí se nám také regulérně vlajková ochrana, tj. IP68, ale také IP69, což znamená, že novinka zvládne i horkou vodu tryskající pod vysokým tlakem.

Z prvků, které jsme zvyklí vídat hlavně u dražších vlajkových modelů jich stojí za zmínku hned několik. Tak například Vivo V70 disponuje na našem trhu jediným, velmi štědrým úložištěm o kapacitě 512 GB typu UFS 4.1. Nouze o dostatek úložného prostoru tak rozhodně mít nebudete. Také samotný displej vykazuje špičkové kvality: má krásně tenké rámečky o tloušťce jen 1,25 milimetrů. Například konkurenční Samsung Galaxy A57 má rámečky tlusté od 1,5 až po 2,5 (v případě brady) milimetrů a dokonce i vlajkové Galaxy S26 má rámečky mírně tlustší (1,37 mm). Zobrazovací panel tak působí skutečně luxusně a samotná úhlopříčka 6,59" navíc může představovat ideální kompromis mezi relativní kompaktností zařízení a velikostí obrazovky.

Z dalších parametrů pak zaujme maximální jas až 5 000 nitů i nadprůměrné rozlišení 2 750 × 1 260 pixelů (459 PPI). Samostatnou kapitolou je čtečka otisků prstů, která je ultrazvuková. Vivo V70 se tak řadí k velmi malé hrstce smartphonů střední třídy s touto technologií, která umožňuje spolehlivé rozpoznávání prstů mokrých, zpocených, promrzlých atd.

Pokud bychom se měli poohlédnout po dalších regulérně vlajkových parametrech, určitě lze mezi ně zařadit fotoschopnosti novinky, na kterých se podílel ZEISS, a zaměříme se na ně v samostatném článku. A i v případě, že pro budoucí zákazníky nehraje focení či natáčení videí (4K až v 60 FPS) až tak zásadní roli, rozhodně je potěší přítomnost obří 6 500mAh baterie využívající křemíkovou technologii. Tu lze navíc doplnit energií výkonem 90 W, avšak výměnou za kompromis, neboť bezdrátové nabíjení byste v telefonu hledali marně. I na rychlost nabíjení se zaměříme. Pokud vás cokoliv zajímá, neváhejte pokládat dotazy v komentářích pod článkem.

Vivo V70

Rozměry157,5 × 74,3 × 7,4 mm, 187 g
DisplejOLED, 6,59" (2 750 × 1 260 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 7 Gen 4,
PaměťRAM: 8 GB, úložiště: 512 GB
Akumulátor6 500 mAh
Diskuze ke článku
Ben Ben
Ben Ben
Jako celek průměrný telefon. Koukám ale, že Vivo začalo konečně investovat do reklamy. Tyhle ódy na ten mobil čtu všude možně.
Viktor Čistý
Viktor Čistý
Naposledy upraveno: včera 17:24
Dražší jak Poco X8 Pro Max :((

( Srovnání: https:// www. gsmarena. com/compare.php3?idPhone1=14505&idPhone2=14507#diff- )


Parametricky přímý [ výkonově bohužel podvyživený jak v SoC, tak v "humor(d)né" 'spešl INT / EU' JEN 8(!!!) / 512 GB edici... ] konkurent Mnohem Levnějšího X8 Pro ...

Srovnání V70 vs. X8 Pro:
https:/ /www. gsmarena. com/compare.php3?idPhone1=14505&idPhone2=14506#diff-

.. to 'papírově' trochu lepší hlavní šíro + 3x telas to za TU CENU fakt NEZACHRÁNÍ ...
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Hlavně sám sobě uštědří lekci 😁, jinak Reno15 Pro lepší volba pokud nechcete Xiaomi za 16k, jinak F8 Ultra nebo X8 Pro Max taky dobrá volba.
Jan Kasik
Jan Kasik
8GB RAM za ty koruny - to je Apple?
