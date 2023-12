Velké plány Samsungu: návrat fitness náramků, Galaxy S24 a možná i notebooky

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Do našeho speciálního předvánočního rozhovoru dorazil specialista značky Samsung, pan Karel Plaček, který v Samsungu působí jako produktový a marketingový šéfem mobilní divize pro Česko a Slovensko.

Velké plány Samsungu na příští rok: návrat fitness náramků, Galaxy S24 a možná i notebooky

První otázka na začátek, co si má čtenář pod vaší funkcí ve společnosti Samsung představit?

Děkuji za přivítání, dobrý den vám i vašim čtenářům. V Samsungu se starám o správné zacílení produktů, starám se o přípravu cenotvorby, tak abych tyto produkty mohl dále nabízet našim zákazníkům, v tomto případě ale ne koncovým zákazníkům, ale našim partnerům, tedy prodejcům. Starám se o celou mobilní divizi, tedy smartphony, chytré hodinky, tablety, sluchátka i příslušenství.

Nepřipravená otázka na začátek, zajímalo by mě, co šéf produktů značky Samsung používá za zařízení?

Teď se přiznám, u vás vidím Galaxy Z Fold, do loňského roku jsem tuto modelovou řadu používal také, ale letos jsem udělal výjimku. Rozdělil bych to na dvě části, v práci používám Galaxy S23 Ultra, protože na ní zkouším S-Pen, který jsem si oblíbil v řadě Note, a k tomu soukromě používám Galaxy Z Flip5. Od letošního roku mi řada Galaxy Flip dává ještě větší smysl, má větší vnější displej, více funkcí a hlavně – složím jej napůl, což je mimořádně praktické na cesty, třeba na víkend, když někam jedu. Plus samozřejmě nosím hodinky, které slouží jako prodloužená ruka mého telefonu. Ten běžně leží na stole, ale mám neustále přehled o všech notifikacích, a tak vím, co je důležité a co může chvíli počkat. Letos jsem si také mimořádně oblíbil tablet Galaxy Tab S9, mám ho jako svoji druhou hlavu, slouží mi jako poznámkovník a úkolovník, přešel jsem tedy kompletně na digitální podobu zápisků, například z meetingů.

A notebook s Windows ještě stále používáte, nebo už fungujete čistě jen na Galaxy Tab S9?

Notebook stále používám, u nás nemáme klasické desktopy, k pracovním věcem tak přistupuji ze svého notebooku, kde využívám typické služby jako Outlook a Office, máme ale také velké množství interních programů, kam přistupuji výlučně právě skrze notebook.

Potkáváme se na úplném konci roku 2023, jak byste jej zhodnotil z pohledu Samsungu v Česku i celoevropsky a celosvětově? Vidíte nějaké trendy, odlišnosti?

Začnu postupně, za Česko a Slovensko dopadl rok 2023 pro Samsung výborně, představili jsme řadou Galaxy S23, která se doteď prodává nad očekávání dobře, meziročně došlo k nárůstům prodejů ve srovnání s Galaxy S22. Úplně stejně jsme v létě navázali modely Galaxy Z Flip5 a Galaxy Z Fold5, od prvního dne prodáváme více kusů, lidé jsou spokojení, my jsme spokojení, takže ideální stav. Představili jsme i nové modely z řady Galaxy A a nové tablety, i zde jsme zaznamenali úspěchy v prodejích. Co se týká rozdílů, my jsme velice individuální trh v rámci Evropy, ano, nebál bych se říci specifický, kdy velmi dobře fungují různé slevy a ze strany partnerů ne operátoři, ale u nás se běžněji prodává na volném trhu, což přináší někdy trochu komplikace v plánování. V ostatních zemích je tomu totiž přesně naopak, operátoři dominují. Z pohledu celého světa se divizi Samsung Electronics daří rovněž velice dobře, takže s rokem 2023 za nás velká spokojenost.

Samsung má v Česku zajímavou službu výkupu, k tomu se váže Samsung Rewards. Můžete našim čtenářům a posluchačům stručně vysvětlit, jak tato služba funguje v praxi?

Krok po kroku: je to jednoduchý princip, kdy se snažíme, aby zákazníkovi neležela stará zařízení doma v šuplíku, takže nabízíme výkup, kdy vykoupíme staré zařízení za nejlepší možnou cenu. Zákazník jej může nechat vykoupit na prodejně i na oficiálních stránkách společnosti Samsung. Zde si zájemce v pohodlí domova ověří výkupní cenu, ke které většinou ještě přidáme nějaký finanční bonus navíc, pokud se zákazník rozhodne koupit nové zařízení, což je nejčastější scénář. Výše bonusu je individuální, pohybuje se v řádech tisícikorun. Vykupujeme samozřejmě i zařízení jiných výrobců, podmínkou je, aby fungovalo. Zařízení mohu zájemci odevzdat na prodejně i odeslat poštou, následně jim výkupní cena a poté také bonus po nákupu nového zařízení přijde na osobní účet zadaný při výkupu.

Jak je to potom se Samsung Rewards, kde zákazník může získat další slevu 10 % na další nákup?

Jsou samozřejmě i další varianty. Výkup a výkupní bonus jsme si už vysvětlili, pak existují i další alternativy, například přes náš e-shop, kde mohou zákazníci v rámci Samsung Rewards získat další slevy. Důležitý je pro nás i samotný ekosystém, takže zákazník může získat slevu i za nákup více zařízení Galaxy najednou, podle počtu zařízení získá slevu 5 i třeba 10 % na celou objednávku, tedy na všechny zahrnuté produkty.

Všimli jsme si, že na vašem e-shopu máte záměrně i speciální varianty vašich produktů, dost možná jako jediný výrobce, pokud se nepletu. Jde o speciální paměťové varianty nebo třeba barevné varianty Galay Z Flipu a Z Foldu. Proč tomu tak je, respektive, jak na to reagují zákazníci?

Samozřejmě chceme, aby prodejny Samsung a náš e-shop sloužil jako výkladní skříň společnosti Samsung, kde může zákazník najít kompletní portfolio produktů, ale ideálně i něco navíc. Zákazník sám o sobě (správně) předpokládá, že v prodejně jen se Samsung produkty a na e-shopu společnosti Samsung může očekávat 100% servis a nadstandardní služby a produkty navíc. Exkluzivní verze našich produktů jsou dalším takovým příkladem – konkrétně paměťové varianty se snažíme šířit i mezi další prodejce, ale i tak budeme v některých případech unikátní, co se speciálních variant týká.

Zmínili jsme specifičnost našeho trhu i to, že v České republice nehrají operátoři prim. Je ten trend setrvalý, nebo se na tom něco v čase mění? Můžete třeba říct procenta, jak je na tom Samsung s prodeji zařízení na open-marketu a u operátorů v rámci tuzemska?

Když budeme ignorovat „covidové roky“, které to výrazně narušily, standardní prodeje jsou vyvážené. Co to znamená: v rámci České republiky se prodá 70 % zařízení skrze volný trh, 30 % skrze operátory, třeba na Slovensku je, téměř na procento, situace opačná. Zmiňoval jsem roky v covidu, tehdy samozřejmě dominovaly prodeje on-line, protože prodejny byly zavřené, ale po uvolnění se zákazníci začali do prodejen vracet, tento poměr tedy činí zhruba 50/50 – tedy polovinu zařízení prodáme v prodejnách, polovinu skrze internet. Lidé si váží osobního kontaktu při výběru nového zařízení, rádi si nechají poradit, rádi si produkt vyzkouší a až poté nakoupí.

Od některých dalších značek víme, že nechat „zalistovat“ svůj produkt do nabídky operátora je poměrně zdlouhavý proces, jak je na tom Samsung? Nemá oproti menším výrobcům třeba nějaké výhody, které proces „zalistování“ zrychlují?

Každá značka musí podstoupit několik úrovní ověření daného produktu. Začne to tím, že globální manažer společnosti Samsung se potká s globálním manažerem daného operátora, představí mu nové portfolio produktů, ze kterého si operátor vybere nějaký produkt či produkty. Pak je druhé kolo, kdy se vše přenese na lokální úroveň, ovšem obě strany už ví, na čem se domluvili globální manažeři, takže je komunikace jednodušší. I lokální zastoupení však může do výběru zasáhnout, pokud se tedy například v České republice zalíbí operátorovi další model, který však nevybrali globální manažeři, je možné jej ještě přidat na této úrovni. Samsung je pro tuzemské operátory stabilním partnerem, nemáme to jednodušší, ale proces je rychlejší. Operátoři mají přehled o tom, jaké portfolio produktů budeme nabízet další roky a jsme na sobě navzájem závislí – oni znají nás a zase my je. To však neznamená, že novinky od Samsungu nemusí projít přísným kolečkem testování, operátor si musí být jistý, že telefon bude fungovat jak má.

Kdy se dočkáme nové modelové řady Galaxy S24? Neptám se na konkrétní specifikace či ceny, ale můžete něco naznačit?

Pochopitelně nemohu mluvit konkrétně, ale pokud jsem fanoušek produktů Samsung, tak vím, že posledních několik let se nová řada Galaxy S představovala zkraje roku, tedy leden/únor. Je tedy pravděpodobné, že ani řada Galaxy S24 nebude tvořit výjimku.

Mezi našimi čtenáři, ale i v mé rodině jsou oblíbené modely řady Galaxy A, které však postupem času přejímají funkce z řady Galaxy S, ať už jde o zvýšenou odolnost, velký a kvalitní AMOLED panel nebo třeba moderní procesor. Jak se vám daří vysvětlit zákazníkům, že si mají připlatit za řadu Galaxy S a ne sáhnout pro řadě Galaxy A, která je stále výrazně levnější?

Vcelku jednoduchá otázka, ale složitější odpověď. Ne, zkrátka se nám to daří. I když jsou na první pohled stejné, rozdíly zde jsou. Z pohledu designu se nám podařilo obě řady srovnat, vypadají tedy podobně, ale naše prémiová řada Galaxy S nabízí to nejlepší, co v daném roce existuje – tedy nejlepší fotoaparáty, procesory, paměti, režim Samsung DeX a mnohé další. Samozřejmě chápeme, že ne každý zákazník chce a může utratit za nový telefon desítky tisíc korun, a proto existuje řada Galaxy A, která nabízí vysoký uživatelský komfort a některými funkcemi se opravdu vyrovná řadě Galaxy A, ale rozdíly zkrátka existují.

Když už jsme zmínili řadu Galaxy A, rád bych se zastavil u délky softwarové podpory. Například teď naše čtenáře překvapila informace, že u Galaxy A54 slibujete 4 velké aktualizace systému Androidu, takže pokud správně počítám, až na verzi Android 17. Jak náročné je pro vás slíbit a splnit takto dlouhý příslib softwarové podpory, když vlastně nevíte co bude za 3 až 4 roky? A neovlivňuje to náhodou negativně prodeje nových zařízení, případně nemáte z tohoto strach?

Ano i ne. Ale popořadě. U řady Galaxy A vidíme, že zákazníci nemění telefon tak často jako třeba uživatelé Galaxy S. Chtějí kvalitní telefon, ale nechtějí jej měnit každý rok, obvykle jej mění po zhruba 3,5 letech. Nám se však daří hledat stále nové a nové zákazníky, kteří tato zařízení kupují. Ideálním příkladem je situace, kdy si pořídíte telefon, jenž dva roky používáte a následně jej dáte v rámci své rodiny dalšímu méně náročnému uživateli, případně jej prodáte v rámci výkupu. V rámci sekundárního trhu si pak toto zařízení koupí někdo, kdo chce kvalitní telefon, ale nechce investovat do nového, ale i v takovém případě ví, že může počítat s dalšími 2 roky softwarové podpory, když sečteme 2 roky používání primárního uživatele a další dva roky sekundárního uživatele, který telefon zakoupí.

Jak hodnotíte prodeje wearables, tedy chytrých hodinek? Jak chcete bojovat proti tomu, že nejste jednička v prodejů chytrých hodinek?

Je to pravda, aktuálně se pohybujeme v první trojce, samozřejmě záleží na období. My ve wearables vidíme velký potenciál, čili na tento segment opravdu nezanevřeme, protože prodeje každoročně rostou. Potenciál v nich vidíme i proto, že jde o prodlouženou ruku k mobilnímu telefonu, uživatel tak není nucen pro každou drobnost sahat po telefonu. Naše hodinky může ocenit i sportovec nebo uživatel, který chce sledovat zdravotní funkce. S příchodem Galaxy Watch6 Classic jsme vrátili i našimi zákazníky milovanou lunetu, takže nasloucháme tomu, co naši uživatelé chtějí a hodláme v tom pokračovat. Naše hodinky samozřejmě umí i platit, takže i to je velký benefit.

Pamatuji si dobu, kdy chytré hodinky od Samsungu měly i fotoaparát, plánuje se návrat této funkce?

Ano, šlo o Samsung Galaxy Gear. Bohužel ne, respektive si nemyslím, že na takovém produktu aktuálně pracujeme, nerad bych vám a čtenářům dělal plané naděje.

Ještě bych se rád zeptal na chytré fitness náramky, v tomto segmentu byl Samsung velice silný, začalo to třeba náramky Gear, ale teď se delší dobu nic neděje. Plánuje se Samsung k těmto produktům vrátit, nebo se bude soustředit jen na chytré hodinky?

Poslední roky jsme se intenzivně soustředili na segment chytrých hodinek, kam jsme směřovali naše zdroje, tedy i lidi, kteří se na chytré hodinky soustředí a kteří se podílí na vývoji. Teď si ale dovolím malý teasing, protože prozradím, že kromě hodinek máme v plánu přinést na trh příští rok i fitness náramky, respektive ekvivalent k chytrým hodinkám, takový sportovní tracker.

Kromě našich otázek tu máme i otázky našich čtenářů a jedna z nich je, zda se dočkáme v budoucnu zařízení s operačním systémem Tizen OS, konkrétně smartphonu/tabletu, ale já bych k tomu přidal i zmíněné fitness trackery. Jak to vidíte?

Ne, tablety, hodinky ani smartphony s Tizen OS neplánujeme, to mohu vyvrátit a u fitness náramků se samozřejmě uvidí zkraje příštího roku.

Aktuálním trendem je vše okolo umělé inteligence, každý výrobce musí v tomto segmentu něco představit. To koneckonců udělal i Samsung, který ukázal Gauss, tedy vlastní pojetí umělé inteligence a poprvé bychom se s ní měli setkat v řadě Galaxy S24, což chápu, že nemůžete potvrdit, ale i tak se zeptám: můžete prozradit, v čem všem bude Gauss nápomocna a zda bude ovládat i jiný jazyk než angličtinu a korejštinu? Ptám se proto, abychom se nedočkali stejného stavu jako s Bixby, kdy fajn službu limitoval fakt, že tuzemští zákazníci ji nemohli naplno využít.

Chápu, to je pravda... Umělá inteligence Gauss je aktuálně využívána v interních procesech značky Samsung, jedna část se například stará o sumarizaci obsáhlých dokumentů a smluv, druhá část Gauss slouží našim vývojářům aplikací, třetí část se stará o obrazové materiály, tedy například eliminaci objektů na fotografiích a mnohé další. Samsung není v oblasti AI nováčkem, již několik let má velká vývojová centra, protože AI věříme a vidíme v tom velký potenciál a právě i já jsem zvědav, co v příštím roce v tomto segmentu ukážeme pro běžné uživatele. Více toho bohužel říci nemohu.

Dostáváme se k otázkám našich čtenářů a jedna z nich směřuje na podporu paměťových karet, zda se vrátí do vrcholných smartphonů Samsung. A pokud ne, tak proč?

Ne, návrat slotu pro paměťové karty pro naše vrcholné modely neplánujeme, nebudu lhát. Má to prostý důvod, chceme našim zákazníkům dopřát maximální uživatelský zážitek, což se váže k nahrávání videa (4K a 8K) a pořizování fotografií ve vysokém rozlišení. Je potřeba, aby byly vnitřní paměti co nejrychlejší a externí zařízení je externí zařízení, nedokáže nabídnout takové přenosové rychlosti, které jsou pro zpracování takových dat nezbytné. Snažíme se však každoročně navyšovat úložiště našich zařízeních, ovšem pod naším dohledem, aby byl právě zachován maximální uživatelský komfort.

Další dotaz našeho čtenáře zní, zda alespoň u nějaké modelové řady plánujete návrat analogového konektoru pro sluchátka?

Také vás zklamu, neplánujeme. Většina našich zákazníků nepatří mezi Hi-Fi nadšence, proto budeme dále nabízet bezdrátová sluchátka, které budeme samozřejmě postupně vylepšovat.

Plánujete vaše notebooky a tablety osadit rozhraním Thunderbolt?

Neplánujeme, budeme se držet standardu USB.

Chystáte se obnovit kompaktní řadu vašich smartphonů, například i modelovou řadu Galaxy A40? Ve svém okolí znám mnoho lidí, kteří si stěžují na to, že jsou pro ně aktuální smartphony příliš velké, na druhou stranu výrobci říkají, že když už uvedou kompaktní telefon, není o něj většinou zájem. Jak to tedy je a jak na tuto problematiku nahlížíte vy?

Samsung je globální firma a jako taková reaguje na aktuální trendy. Aktuálním trendem malé telefony nejsou a i když respektuji to, že někteří jedinci by kompaktní telefon chtěli, není to globální požadavek. Například základní Galaxy S23 nabídne úhlopříčku menší, konkrétně 6,1", avšak standardem se stávají zařízení s úhlopříčkou okolo 6,5". I pro mě je velikost S23 dostatečným kompromisem mezi opravdu vybaveným smartphonem, ale stále, v rámci mezí, kompaktním mobilem. Kompaktní telefony nenabízí příliš prostoru pro baterii, takže pokud chceme zachovat trend opravdu špičkově vybavených kompaktních telefonů, asi už se nemůžeme bavit o menším zařízení, než je třeba vzpomínaný Galaxy S23. Velikost dnešních smartphonů odpovídá dnešní době – uživatelé konzumují obsah, sdílí obsah, fotí a natáčí video, takže velký displej je potřeba a malý v tomto souboji prohrává.

Kdy bude Android 14 pro Galaxy A34? Měl být od listopadu k dispozici...

Ano, vím... Android 14 bude pro tento model k dispozici v rámci několika dnů, problém může nastat třeba u operátorské verze, kdy každý operátor má svoji verzi firmwaru, a než se povede doručit aktualizaci pro všechny modely, může se datum lehce lišit od toho, které zveřejníme, což nás mrzí, ale je to fakt.

Jeden z našich čtenářů se ptá, proč se u řady Galaxy A mezigeneračně zvětšují rámečky. Je to jen jeho pocit? Pokud ne, proč k tomu dochází?

Není to jen dojem, v rámci desetin milimetru k nárůstu dochází a důvod to má vcelku jednoduchý – globálně jsme zjistili, že existuje přímá úměra mezi šířkou rámečku a odolností, jinak řečeno, pokud ztenčujeme rámečky, zvyšujeme riziko prasknutí displeje při dopadu zařízení. Snažíme se tedy optimalizovat tloušťku rámečků tak, aby bylo zařízení odolné, ale aby šířka rámečků nepůsobila jako rušivý estetický element pro zákazníka.

Jedna z otázek zní, proč už řada Galaxy A není kovová, to by případně mohlo pomoci odolnosti při pádu, nebo ne?

Zde narážíme na dnešní dobu a nároky na síť. Celokovová zařízení jsou mnohem náročnější na kvalitu signálu, roli hraje také výsledná hmotnost a ekologická stopa zařízení. Kombinace těchto faktorů je důvod, proč obnovu celokovových „áček“ v plánu nemáme, alespoň co vím.

Předposlední otázka směřuje na Galaxy Booky – plánuje Samsung jejich prodej v České republice? Pokud ano, tak kdy? Pokud ne, proč?

Letos už určitě ne (smích), ale na příští rok se o tom stále interně bavíme. Nechci aktuálně říkat ano/ne, na některých evropských trzích jsou notebooky od Samsungu již dostupné a prodeje naplnily očekávání, logicky by to zapadalo do našeho ekosystému, ale stále řešíme, kdy je začneme prodávat u nás. Jestli to bude za rok nebo za dva, to je zatím otázka. Nejdříve musíme zmapovat trh a zjistit, kolik jsme schopni takových zařízení prodat. Poté musíme nastavit počet kusů, optimalizovat výrobní linky, menším problémem je pak i lokalizace klávesnice a samozřejmě najít vhodné místo v našich prodejnách. Důležitou roli hrají i servisní střediska, které musí být připravené na nové zařízení dopředu. Je to kombinace různých menších/větších věcí, které ve výsledku oddalují zahájení prodejů. Věřím ale, že se dočkáme, určitě notebooky od Samsungu v České republice chceme.

Máme před Vánoci, takže poslední dotaz, taková poradna... Kdybyste měl doporučit nějaké nejzajímavější zařízení, třeba tip na vánoční dárek, jaké by to bylo?

Tak já bych samozřejmě doporučil úplně vše (smích), ale jak už jsme společně naznačili, příští rok se očekává nová řada Galaxy S24, takže stávající generace je ve výprodeji, čehož se hodí využít, tedy minimálně na Galaxy S23 bych se zašel podívat. K tomu bych si určitě pořídil i hodinky, naše nové Watch6, určitě bych ale doporučil i sluchátka Galaxy Buds2 Pro, o kterých se sice moc nemluví, ale pozornost si dozajista zaslouží, poměr ceny a kvality je zde opravdu špičkový. I když nejde o drahý produkt, přináší opravdu zajímavé funkce.

My tedy moc děkujeme, v prvních dnech a týdnech roku 2024 budeme napjatě sledovat, co si pro nás připravíte s chystanou generací Galaxy S24, děkujeme i našim čtenářům, určitě se nebojte pokládat další dotazy v článku nebo pod videem na YouTube a my se je pokusíme opět poslat na patřičná místa a získat pro vás odpovědi. Pokud nás sledujete v předvánočním čase, za celou redakci mobilenet.cz přeji krásné svátky a věřím, že pod stromečkem naleznete i něco od Samsungu...

Já také moc děkuji a všem přeji klidné svátky.