Povedená sluchátka Galaxy Buds Pro nahradila ještě lépe vybavená Galaxy Buds2 Pro, která lákají na vylepšené ANC, upravený design a nově i 24bitový Hi-Fi zvuk. Jak si vedla v našem testu?

Kromě ohebných novinek Samsung představil rovněž druhou generaci vlajkových sluchátek Galaxy Buds Pro. Novinka sází na tradičně zajímavé specifikace, přitom však neztratila nic ze zvýšené odolnosti či kvalitního zvuku. Bude to stačit na úspěch?

Samsung Galaxy Buds2 Pro – videorecenze

Technické parametry Samsung Galaxy Buds2 Pro

Hmotnost (pouzdra/sluchátka) 41 g/5,5 g Barevná provedení fialová, grafitová, bílá Připojení Bluetooth 5.3 Kodeky Samsung Seamless Codec, SBC, AAC Délka poslechu (dle výrobce) až 8 hodin hudebního poslechu bez ANC, až 5 hodin poslechu s ANC, celkem až 29, respektive 18 hodin Zvýšená odolnost IPX7 Obsah balení sluchátka, USB-C/USB-A nabíjecí kabel, příručka pro rychlý start a silikonové náušníky několika velikostí Výrobcem doporučená cena 5 690 Kč

Konstrukční zpracování: o 15 % menší a mnohem jistější v uších

Kapitolu odstartuji tím, jak dobře sluchátka drží v uších. Původní Samsung Galaxy Buds Pro se totiž neřadila k těm úplně nejmenším a vzhledem k tvaru a absenci silikonové „ploutvičky“ mohla mít tendenci při sportovních aktivitách pomalu vyklouzávat z uší. S Galaxy Buds2 Pro je to naštěstí minulostí – tvar byl upraven, takže sluchátka tolik nevyčnívají z uší a zároveň jsou o 15 % menší. Ačkoliv i Buds2 Pro schází již zmíněné silikonové „ploutvičky“, které využívala první sluchátka Galaxy Buds, drží v uších Buds2 Pro velmi jistě. Ať už budete se sluchátky běhat, jezdit na kole nebo se čistě teoreticky i někde čvachtat u bazénu, z uší nevypadnou.

Tím jsem nakousl druhou klíčovou přednost těchto sluchátek, kterou je zvýšená odolnost IPX7. Oproti předchozí generaci se tedy sice nic nezměnilo, stále nejsou prachutěsná, avšak vodě odolají naprosto bez problémů. Možná si říkáte, k čemu je vůbec IPX7, když ochranu před potem zajistí i nižší stupeň certifikace, své důvody to však má. Jedná se například o případy, kdy vám na prašné polní cestě vypadnou sluchátka při nasazování z/do uší či pouzdra na zem. Co s tím? U běžných sluchátek byste museli pravděpodobně nejprve sejmout silikonové těsnění, opláchnout jej a zbytek sluchátek utřít vlhčeným hadříkem. Ovšem v případě Galaxy Buds2 Pro stačí sluchátka jednoduše opláchnout pod vodou.

Po konstrukční stránce rovněž stojí za to zmínit novou „vzduchovou šachtu“, tedy otvor, kterým se do sluchátek dostane vzduch, takže pak nezpůsobují onen nepříjemný pocit patrný po delším nošení. Pokud tak míváte sluchátka v uších s krátkými pauzami běžně celý den, což je v určitých případech díky ANC dost dobře možné, bude jejich nošení podstatně komfortnější. Z hlediska designu se mi rovněž líbí, že jsou všechna sluchátka, stejně jako pouzdro, v matném provedení. Méně pak fakt, že pouzdru stále zvýšená odolnost chybí. Bylo by příjemné vědět, že jak pouzdro, tak sluchátka jsou proti vodě chráněná certifikací IPX7.

Líbilo se nám skvěle sedí při sportovních aktivitách

líbivý design

velmi pohodlná i na dlouhé nošení

zvýšená odolnost IPX7 (samotných sluchátek)

Nelíbilo se nám pouzdro by rovněž mohlo mít zvýšenou odolnost

Zvuk: ANC jako na zavolanou

Sluchátka Galaxy Buds jsou dlouhodobě známá vyváženým zvukem, který vás nešokuje příliš výraznými basy, ale ani vás v žádném ohledu nezklame – o výšky se zde stará dedikovaný 5,3mm tweeter, zbytek obstarává 10mm měnič. Zvukové naladění lze navíc upravit pomocí ekvalizéru, který vám sice nedá kompletní volnost, můžete si však vybrat ze šesti profilů (normální, zesílení basů, měkký, dynamický, jasný a zesílení výšek). Většinu času jsem využíval defaultní normální preset ekvalizéru – přitom mohu pochválit velmi dobře prokreslené vyšší i střední frekvence, stejně jako slušnou míru basů, které jsou tak akorát.

Podobně jako například u Apple AirPods a iPhonů či jiných produktů Apple, i v tomto případě lze tvrdit, že Galaxy Buds2 Pro budou znít nejlépe se zařízením Samsung. V mém případě jsem je testoval s nejnovějším Foldem, s čímž se pojí i možnost využívat přenos ve 24bitové kvalitě. Pomineme-li samotný zdroj takto kvalitního zvuku, je nutné k využívání 24bitového přenosu vlastnit zařízení Samsung s One UI 4.0 či novějším, což je značně limitující. 24bitový zvuk má do sluchátek dostat až 256× více dat, což je ale spíše suché číslo než něco, co byste mohli reálně slyšet. Navíc o maximálním bitratu proprietárního kodeku (tzv. Samsung Seamless Codec) výrobce mlčí.

Jakmile na někoho promluvíte, ANC se automaticky aktivuje.

Dalším důležitým prvkem je pak ANC, které Samsung mezigeneračně vylepšil. Pro zaznamenávání okolních ruchů slouží hned tři mikrofony na každém sluchátku, které zvládnou velmi solidně „vynegovat“ nižší, střední a částečně i vyšší frekvence. ANC jsem testoval při jízdě MHD, chůzi v centru Prahy, ale také na procházce lesem a opravdu dokáže velmi dobře odhlučnit. Za velmi praktickou považuji také funkci rozpoznání hlasu, což známe u sluchátek Sony jako „Speak-to-Chat“. Jakmile tak na někoho promluvíte, ANC se deaktivuje a zapne se režim pro výraznější vnímaní zvuků v okolí. Pár sekund poté, co domluvíte, se přepne zpět na ANC. Tato vychytávka fungovala spolehlivě a nemám k ní žádných výtek, líbí se mi také, že si můžete vybrat mezi 5, 10 a 15sekundovou prodlevou.

Líbilo se nám špičkový zvuk

kvalitní ANC

automatické pozastavení ANC

Nelíbilo se nám omezené využití 24bitového zvuku

Funkce a ovládání: levou zadní

Ovládání sluchátek probíhá klasicky ťukáním na vnější plošky, v tomto případě Samsung nevymýšlel nic nového a je to podle mě dobře. Nastavit si přitom můžete, jak mají sluchátka, na který pokyn (zaťukání) reagovat, případně například zcela deaktivovat dvojité poklepání viz screenshoty z aplikace. Další pochvalu si pak výrobce zaslouží za možnosti nastavení v aplikaci Galaxy Wearable, kde se sluchátka ovládají. Zde můžete otestovat, jak dobře vám sluchátka sedí v uších, aktivovat si čtení oznámení nahlas nebo zapnout „připomenutí protažení krku“. Tato nová funkce pracuje na stejném principu jako připomínka na chytrých hodinkách po delší době sezení. Sluchátka tak mají rozpoznat, když se hrbíte v předklonu a upozornit vás na to, že byste si měli protáhnout krk.

Samozřejmostí je také možnost propojení sluchátek s několika produkty Samsung najednou. Podmínkou je mít v těchto zařízeních přihlášený Samsung účet, přičemž nově je toto možné i u chytrých televizorů z roku 2022.

Líbilo se nám propojení s ostatními produkty Samsung

komfortní ovládání

konfigurace ovládání sluchátek

Výdrž baterie: až 8 hodin na jedno nabití

Samsung Galaxy Buds2 Pro dokáží v případě, že nebudete využívat ANC, hrát až 8 hodin na jedno nabití (samotných sluchátek). Pokud by vám to bylo málo, najdete pak v pouzdru energii na dalších 21 hodin hudebního poslechu (celkem tedy 29 hodin). Při aktivovaném ANC se délka poslechu sníží o 3, respektive 11 hodin, v každém případě je však podle mě výdrž zcela dostačující, a to i pro náročné uživatele. Nabíjení probíhá drátově skrze USB-C, případně bezdrátově. V rámci předobjednávek lze k sluchátkám získat i bezdrátovou nabíjecí podložku.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

podpora bezdrátového nabíjení

Zhodnocení

Galaxy Buds2 Pro jsou příjemnou evolucí předchozího modelu. Za největší výhodu považuji upravený design, díky kterému lépe drží v uších, a také velmi dobře fungující automatické přepínání ANC. Zájemci se mohou těšit také na špičkový zvuk, dlouhou výdrž na nabití či ve světě sluchátek stále neobvyklou certifikaci IPX7.

Konkurence

Konkurentem Galaxy Buds2 Pro mohou být Huawei FreeBuds Pro 2, jež nabídnou rovněž pokročilé ANC a možná ještě o krapet lepší kvalitu zvuku. Na druhou stranu se nemohou pochlubit nevídaně vysokou certifikací IPX7.

Skvělou alternativou z hlediska kvality zvuku i ANC jsou sluchátka Sony WF-1000XM4, která umí automaticky měnit nastavení ANC podle místa, kde se uživatel nachází.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz