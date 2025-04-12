Samsung chystá na 4. ledna velkou akci. Co by mohl ukázat?

Blíží se leden a s ním i svátek fandů elektroniky CES. Na něm bude k vidění bezesporu hodně zajímavého, a tak se mnohé společnosti snaží využít pozornosti, ale v separátním termínu, aby jejich novinky nezapadly. Samsung (samsung.com) oznámil, že před veletrhem CES 2026 uspořádá speciální akci. Během ní představí svou „vizi pro divizi DX pro rok 2026“ a „zákaznické zkušenosti založené na umělé inteligenci“. Stane se tak 4. ledna v sále Latour Ballroom v hotelu Wynn Las Vegas.
Keynote přednese generální ředitel Samsungu a vedoucí divize DX (Device eXperience) TM Roh, ke kterému se připojí další klíčoví představitelé společnosti. Akce bude živě vysílána na Samsung Newsroom a YouTube kanálu.
A co by se zde mohlo objevit. Mohly by přijít další informace, zejména pak globální dostupnost a cena modelu Galaxy Z TriFold. Očekává se také, že Samsung na této akci představí nové chytré televizory, produkty pro chytré domácnosti a další spotřebiče.
Načíst všechny komentářePřidat názor