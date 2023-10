Samsung si v posledních několika letech oblíbil Fan Edice svých vybraných produktů a tablety nejsou výjimkou. K nim se výrobce po dvou letech vrací a nový Galaxy Tab S9 FE disponuje slušným displejem, podporuje režim DeX, má stylus S Pen a také praktické příslušenství. Vcelku rozumně je nastavena také cena na českém trhu.

Samsung letos uvedl vlajkovou řadu svých tabletů s označením Galaxy Tab S9. Nejprve došlo na skutečně nejvybavenější zástupce, o něco později následované variantami s přídomkem FE. Dnes testovaný Galaxy Tab S9 FE tak vlastně přísluší do vlajkové řady, avšak přídomek FE (Fan Edition) hlásá, že jde o mírně odlehčenou verzi, což se projevilo na nižší ceně. Hlavními ústupky je o něco slabší procesor a ne tak skvělý displej. Otázkou je, jak moc to ve skutečnosti vadí?

Technické parametry Samsung Galaxy Tab S9 FE 256 GB 5G Kompletní specifikace Konstrukce 254,3 × 165,8 × 6,5 mm , 524 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej TFT IPS, 10,9" (2 560 × 1 600 px) Fotoaparát 8 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px Chipset Samsung Exynos 1380 , , GPU: ano Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 256 GB , paměťové karty: microSD Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.3, NFC: ne Operační systém Android 13 Akumulátor 8 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost říjen 2023, 16 999 Kč

Obsah balení

Základní balení nabízí jen to nezbytné. Jde tedy samozřejmě o tablet a USB kabel. Příjemným překvapením je také přítomnost dotykového pera S Pen. Koncovka nabíječky chybí, avšak to už zřejmě nikoho příliš nezaskočí.

Líbilo se nám praktický stylus v základním balení

Nelíbilo se nám chybí nabíjecí adaptér

Konstrukční zpracování: tenký a lehký

Samsung Galaxy Tab S9 FE je tenký 6,5 mm. Přesto se příjemně drží, za což vděčíme hmotnosti 523 gramů. Tělo je pevné, kovové, příjemně chladí do rukou. Kolem displeje jsou vcelku ucházející rámečky, které nepůsobí rušivě a jsou akceptovatelné ve vyšší střední třídě.

Naopak pro někoho mírně rušivě mohou působit anténní předěly, které se táhnou po krajích zadní strany. Na druhou stranu je dost z vás možná nebude řešit. Tablet totiž můžete umístit do pouzdra, případně přikoupit pouzdro s klávesnicí. Pro adekvátní propojení příslušenství slouží magnetické piny na spodní hraně.

Na opačné hraně je sestava tlačítek, z nichž jedno je je výrazně větší, přičemž důvod je prostý. Je v něm integrována čtečka otisků prstů. U tabletu se může hodit, ale je vhodné si naskenovat více prstů, protože tablet budete držet v různých pozicích. Na stejné straně je ještě magnetické plocha, kam přichytíte v balení dodávaný S Pen. Ten je šedý, nechybí mu tlačítko pro rychlé spuštění požadovaných funkcí a je zajímavou přidanou hodnotou, která konkurenci zpravidla chybí.

Zpracování je příkladné, avšak za vyzdvihnutí stojí především to, že i do modelu FE se dostala zvýšená odolnost proti vodě a prachu dle IP68. Tabletu tak nevadí polití či spadnutí do vody.

Líbilo se nám kvalitní konstrukce

čtečka otisků prstů

zvýšená odolnost

S Pen

Displej: více než dostatečný

Oproti vrcholným modelům řady Galaxy Tab S9 se tentokrát musíme smířit s IPS panelem, který má „jen“ 90 Hz. I přes počáteční obavy si nás však displej brzy získal. Na 10,9" operuje jemné rozlišení 1 920 × 1 280 pixelů, čekejte tak opravdu parádní podívanou. Pakliže nebudete displej přímo porovnávat s jinými kvalitními AMOLEDy, budete s ním nadmíru spokojeni. Barevné podání je skvělé a nijak špatně nevypadají ani černé plochy. Například konzumace multimédií je tedy požitkem pro oči. Zřejmě netřeba dlouze dodávat, že si displej rozumí s S-Pen. O ochranu displeje se stará sklíčko Gorilla Glass 3.

Líbilo se nám velmi slušný displej

Nelíbilo se nám Samsung ale mohl nasadit AMOLED panel

Zvuk: velmi příjemný

Galaxy Tab S9 FE má k dispozici stereo reproduktory, jeden napravo, druhý nalevo, pokud jej držíte v horizontální poloze. Ano, jsou jen dva, ačkoliv tablety mají obvykle spíše čtyři. Výsledný zvuk však není vůbec špatný. Na 3,5mm jack se již nedostalo, takže pokud máte drátová sluchátka, bude nutné je připojovat skrze redukci a USB-C.

Líbilo se nám hlasité a kvalitní podání 2 reproduktorů

Nelíbilo se nám chybí 3,5mm jack

Výkon hardwaru: solidní základ

O výkon se stará Exynos 1380 s 8 jádry. V našem případě jsme měli k dispozici zcela základní variantu s 6GB RAM a 128GB úložným prostorem. Máte možnost však sáhnout i po verzi s 8GB RAM a 256GB interní pamětí. V obou případech nechybí slot pro až 1TB paměťovou kartu. U naší varianty vám po prvním zapnutí zbývá zhruba 107 GB pro data, což není vyloženě málo. Velmi však závisí na vašich požadavcích, od toho by se měla odvíjet volba vhodné varianty.

Líbilo se nám až 256GB pamět

podpora paměťové karty

Výdrž baterie: pracovní den zvládne

O přísun energie se stará baterie se solidní kapacitou 8 000 mAh, která pohodlně zajistí výdrž po celý pracovní den. Například sledovat videa skrze YouTube lze zhruba 10 hodin. Pakliže tablet používáte třeba jen hodinku denně na konzumaci zpráv a e-mailů, budete nabíjet zhruba jednou za 6 dní. Nabíjení je možné až 45 W, avšak jak jsme již řekli, nabíjecí adaptér výrobce nepřibalil, takže si jej musíte dokoupit, případně používat nějaký, který máte doma.

Líbilo se nám dobrá výdrž

Nelíbilo se nám chybí nabíječka

Prostředí: přehlednost především

V tabletu je Android 13 s nadstavbou One UI 5.1.1. Prostředí se nijak zásadně neliší od toho, které můžete vídat v mobilních telefonech. U tabletu je vcelku irelevantní, že jde ovládat jednou rukou, ale přehlednost rozhodně potěší. Stejně jako výtečná optimalizace, kdy vše funguje opravdu rychle. Aktuálně se v tabletu nachází listopadové bezpečnostní záplaty, což je vynikající.

Velký displej Galaxy Tabu S9 FE však vybízí i k využití režimu DeX, který zapnete nejrychleji skrze stahovací lištu. Naběhnutí režimu DeX je bohužel otázkou zhruba 5 vteřin. Na druhou stranu, málokdo bude neustále přepínat. V režimu DeX se z tabletu stane takřka desktopové zařízení, kde máte možnost lépe pracovat s více okny, na ploše mít přehledně zástupce a ve spodní části displeje přibude klasická lišta. I v běžném tabletovém režimu však máte možnost na displej dostat až tři aplikace vedle sebe, přičemž přehlednost není vůbec zlá.

Ovládání si můžete usnadnit povedeným stylusem S-Pen, který funguje v celém prostředí a reaguje na intenzitu přitlačení. Velmi pohodlně se tak se stylusem vytváří poznámky i rukou, netřeba využívat klávesnici. Na stylusu je jediné tlačítko, kterým lze rychle vyvolat nabídku zástupců ke spuštění. Nabídku si můžete sami v nastavení definovat.

Líbilo se nám přehledné prostředí

režim DeX

stylus S-Pen

práce ve více oknech i v tabletovém režimu

Konektivita: očekávaný standard

Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.3 je samozřejmostí. Někoho by ještě potěšil infraport nebo NFC, ale obojí bohužel chybí. Na cestách by se hodilo mobilní internetové připojení, avšak to je v nabídce jen u alternativní verze, potěší, že jde o 5G. V tabletu se dále nachází GPS, díky čemuž jej můžete využívat nejen k prohlížení map, ale také k navigaci.

Líbilo se nám GPS

podpora 5G u lepší verze

Bluetooth 5.3

Fotoaparát: pouze v nutnosti

Je zde připraven 8Mpx fotoaparát s automatickým ostřením a světelností f/2.0. Na diodu už se nedostalo, což ale u tabletu nijak zvlášť nepřekvapí. Výsledky jsou rozhodně použitelné na momentky a samozřejmě k prohlížení na displeji tabletu.

Záznam videa je umožněn ve Full HD rozlišení s 30 snímky za vteřinu. Výsledek je průměrný, ale opět to není něco, co by nás v případě tabletu nějak výrazněji trápilo.

V permanenci bude spíše čelní ultraširokoúhlá 12Mpx kamerka, která slouží například pro videohovory.

Líbilo se nám kvalitní čelní kamerka

Zhodnocení: trefa do černého?

Samsung Galaxy Tab S9 FE je zajímavý pro náročnější uživatele, kteří však nehodlají dát za tablet 20 a více tisíc korun. V tomto případě totiž cena startuje pod hranicí 13 tisíc korun, kde je konkurence zoufale málo. Za nižší cenu se Samsung rozhodl nasadit slabší, ale stále dostatečně výkonný procesor nebo IPS panel namísto AMOLED displeje. V praxi to však v zásadě ničemu nevadí. Nadále můžete počítat s propracovaným prostředím, i desktopovým řešením DeX, tablet podporuje S Pen, který je dokonce přímo v balení, dokonce se dostalo i na regulérní zvýšenou odolnost. Pokud hledáte dobře vybavený tablet s Androidem lehce nad hranicí 10 tisíc korun, rozhodně si Galaxy Tab S9 FE zařaďte do svého užšího výběru.

Konkurence

Konkurentem je jednoznačně Apple iPad (2022), rovněž s 10,2" displejem. Za stejnou cenu však sice dostanete možná ještě lepší prostředí iPadOS, avšak ještě menší paměť, a to jen 64 GB, což věru není mnoho.

Přejít do katalogu Apple iPad (2022) 256GB Cellular Rozměry 248,6 × 179,5 × 7 mm , 481 g Displej TFT IPS, 10,9" (2 360 × 1 640 px) Fotoaparát 12 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Apple A14 Bionic , Paměť úložiště: 256 GB , ne Akumulátor ? mAh

Zmínit musíme též OnePlus Pad, který je o něco levnější, disponuje ještě větším displejem, a to o necelý jeden palec, s jemnějším rozlišením či výrazně rychlejším nabíjením.

Přejít do katalogu OnePlus Pad Rozměry 258 × 189,4 × 6,5 mm , 552 g Displej TFT IPS, 11,6" (2 800 × 2 000 px) Fotoaparát 13 Mpx Procesor MediaTek Dimensity 9000 , 1×3,05 GHz + 3×2,85 GHz + 4×1,8 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 9 510 mAh

Foto: Michal Pavlíček, mobilenet.cz