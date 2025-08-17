Samsung Galaxy Watch 8 Classic

Samsung se svou řadou Galaxy Watch pravidelně slaví úspěchy, jde totiž o jedny z nejoblíbenějších chytrých hodinek na světě. Po loňském uvedení sportovní verze Ultra jsme se letos dočkali jak nové generace klasických Galaxy Watch, tak po dvou letech nové generace klasicky vyhlížejícího modelu Classic s otočnou lunetou, na kterou stále řada lidí nedá dopustit. Patříte mezi ně, nebo je to pro vás zbytečnost? Dejte mi vědět v komentářích pod článkem. Já osobně nepatřím ani do jednoho tábora. Otočnou lunetu považuji za příjemný a praktický prvek usnadňující ovládání, ale dokážu bez ní žít.
Nová doba, nový design
Ať už se vám design sportovních chytrých hodinek Galaxy Watch Ultra líbil, či nikoliv, designérům Samsungu evidentně ano, neboť se rozhodli jej přenést i na dvojici nových Galaxy Watch8. Máme zde tak hodinky kombinující spíše hranatou podestu a kulatý displej, což je výrazně vidět zejména u standardní verze. Model Classic s otočnou lunetou tento nový designový směr trochu maskuje, nicméně i ten oproti Galaxy Watch6 Classic dostal do vínku složitější a zdobnější design.
Základní Galaxy Watch8 jsou opět k dispozici ve dvou velikostech, s průměrem 40 a 44 mm. Verze Classic je pak největší – má 46 mm, ale pozor, má stejně malý displej o úhlopříčce 1,3" jako menší Watch8. To je daň za otočnou lunetu. S větším displejem se model Classic nevyrábí, což je za mě škoda, zejména proto, že se displej oproti Watch6 Classic o hodně zmenšil, i když velikost hodinek zůstala prakticky stejná. Pokud tedy chcete co největší displej, zvolte velkou verzi Watch8 bez lunety.
Rozdílem je také materiál. Watch8 Classic mají pouzdro z nerezové oceli a s 64 gramy jsou oproti klasickým verzím s hliníkovým pouzdrem dvojnásobně těžké. I tak se ale na ruce nosí velmi pohodlně a skutečně musím uznat, že nošení je oproti Galaxy Watch6 Classic, které dlouhodobě používám, příjemnější. Navíc nechybí ochrana do 5 ATM, IP68 a dokonce splňují i MIL-STD-810H. Odolnost vyloženě vůči slané vodě od modelu Ultra však nové hodinky nepřevzaly.
Konečně pohodlně vyměnitelné řemínky
Samsung musím pochválit za nový systém uchycení řemínků, jejichž výměna byla dříve všechno, jen ne snadná. Teď stačí zmáčknout tlačítko a připojit jiný řemínek. U verze Classic s koženým řemínkem se musíte naučit správný grif a úhel, jak řemínek připojit, ale jakmile si jej osvojíte, je výměna rychlá, pohodlná a efektivní. Samozřejmě to znamená, že hodinky nejsou samy o sobě kompatibilní se standardními řemínky s osičkou jako dříve. Nicméně na trhu se již objevují adaptéry, a klasické nebo původní řemínky tak můžete použít i s novými hodinkami.
Velmi musím pochválit 1,3" displej. Je jemný, se špičkovým jasem 3 000 nitů také skvěle čitelný i na velmi ostrém slunci. Jen bych, jak jsem předesílal výše, uvítal větší úhlopříčku, která se oproti předchozí generaci dokonce zmenšila.
Nabíjení a výdrž baterie: dvě slabiny
Na spodní straně hodinek najdeme nový senzor BioActive, který nabízí nové funkce včetně monitoringu antioxidantů v těle. Na druhou stranu, stejně jako u Galaxy Watch Ultra, to přináší omezení nabíjení. Cívka pro bezdrátové nabíjení je hlouběji v těle, hodinky se tak už nenabijí z telefonu. Respektive nabíjet se začnou, ale hned zahlásí chybu. Naštěstí z powerbank Samsung s bezdrátovým nabíjením se nadále nabíjí, stejně tak z bezdrátových stolních nabíječek Samsung s malým průměrem cívky. Nejrychleji se hodinky nabijí s dodávaným kabelem s bezdrátovou kolébkou, ze kterého to na 100 % trvá hodinu a půl, což je stále dost dlouho. Použít můžete i kolébky z předchozích Galaxy Watch 6 Classic či jiných hodinek od Samsungu (ještě s USB-A), ale nabíjecí čas se s nimi prodlouží zhruba na 2 hodiny. Ze stolních bezdrátových nabíječek nebo powerbank to pak trvá až tři hodiny, což už je skutečně extrém, zejména ve spojení s výdrží hodinek.
Ta se totiž mezigeneračně bohužel nezměnila. I když uvnitř máme větší baterii s kapacitou 445 mAh, menší displej a úsporný procesor Exynos W1000, stále jsou Galaxy Watch8 Classic jednodenními hodinkami. Respektive při běžném používání s režimem Always-On, nošením v noci, trackováním fitness funkcí a průběžným monitoringem tepu a stresu vydrží zhruba 30 hodin. Běžně to ale znamená, že pokud s hodinkami spíte, musíte je nabít, než jdete spát. Bez Always-On vydrží v praxi i 2 dny, zejména pokud třeba tolik nesportujete nebo si kontinuálně neměříte tolik aktivit. Horší výdrž oproti konkurenci je daní za Android na palubě a široké schopnosti, které s ním hodinky mají. Nicméně, pokud bych si měl vybrat jednu věc, kterou by měl Samsung na hodinkách zlepšit, byla by to právě výdrž.
Ještě rychlejší a s AI na palubě
Co je naopak skvělé, to je výkon a plynulost systému. Prostředí One UI 8 na Androidu 16 a Wear OS 6 má hezké animace, je krásně rychlé a promyšlené z pohledu možností a ovládání. Vlevo jsou opět notifikace, které si můžete opravdu hodně detailně nastavit, vpravo pak šikovné widgety, které lze nově sdružovat do skupin a mít jich na každé obrazovce více. Rolováním mezi nimi, v seznamech a obecně v celém prostředí pomáhá otočná luneta, která je skvělá zejména, pokud máte špinavé nebo mokré prsty či rukavice. Ocenit musím také nové boční oranžové akční tlačítko, které si můžete naprogramovat podle sebe – já na něm mám třeba nabídku sportů. Škoda jen, že si na něj nemůžete dát jakoukoliv aplikaci, ale jen pár funkcí, které vám Samsung nabízí. V nabídce je samozřejmě nespočet ciferníků s možností jejich úprav, další stovky si můžete stáhnout z obchodu.
Hlasovým asistentem už je nový Google Gemini s AI, nechybí ani obchod Google Play s možnosti stahování dalších aplikací. Novinkou převzatou z telefonů Samsung je také Now Bar zobrazující kontextové informace. Pochválit musím obří paměť o kapacitě 64 GB, která se hodí jak na aplikace, tak třeba pro uložení velkého množství hudby pro sportování nebo mapové podklady. A pokud chcete být stále ve spojení i bez telefonu, zvolte variantu LTE s eSIM kartou, která je o 1 300 Kč dražší, ale příplatek se určitě vyplatí.
Špičkové sportovní funkce Samsung ještě rozšířil
Hodinky Samsung nejsou jen o notifikacích, placení a běžných chytrých funkcích. Stále větší důraz kladou na sportovní a zdravotní možnosti, a to ve spojení se špičkovou aplikací Samsung Health. Každý rok tento ekosystém posouvá možnosti sledování fitness dál a Galaxy Watch 8 přináší několik novinek, které posouvají měření i motivaci k tréninku na novou úroveň.
Jednou z hlavních novinek je běžecký trenér, který má za cíl připravit vás až na úroveň maratonského běžce. Základním krokem je 12minutový standardní Cooper test, během kterého hodinky sledují, jak daleko uběhnete a v jaké kondici se nacházíte. Po dokončení testu (v mém případě skóre 4 z 10) se data vyhodnotí – analyzuje se tep, rychlost zotavení z maximální tepové frekvence i další parametry. Na základě toho vám hodinky připraví personalizovaný tréninkový plán, kde vidíte svoji aktuální úroveň a kroky potřebné k dosažení vyšší.
Tréninkový plán je rozdělen do týdnů a obsahuje různé typy aktivit – od velmi mírného běhu po různé typy intervalových tréninků. Jedním z prvních tréninků byl například takzvaný indiánský běh, v rámci kterého hodinky zjistí, jak rychle se vám tep při chůzi po intervalu běhu sníží na úroveň 118 tepů za minutu. Po každém bloku tréninků následuje opakovaný test, který určí, zda postupujete na vyšší úroveň. Vše můžete velmi podrobně sledovat v aplikaci Samsung Health v telefonu, kde lze procházet také pokročilé metriky běhu, například asymetrii došlapu, vertikální pohyb nebo tvrdost dopadu. Nechybí ani měření saturace kyslíkem, takže analýza běhu je velmi komplexní a může sportovce dobře navést na zlepšení techniky.
Vedle běhu zvládají hodinky i širokou škálu zdravotních měření – EKG, tep, stres a po spárování s tlakoměrem dokážou po dobu zhruba jednoho měsíce měřit krevní tlak (poté je třeba opět synchronizovat). Zajímavou funkcí, kterou ale ostatně hodinky od Samsungu mají už roky, je i analýza složení těla, kdy se dozvíte podíl tuku, vody, svalové hmoty a celkovou hmotnost. Výsledky se zobrazují v přehledných grafech, takže lze dlouhodobě sledovat změny a upravovat tréninkový či stravovací plán.
S Galaxy Watch 8 přicházejí tři nové metriky, které dříve v Samsung Health nebyly. Index Ages poskytuje přehled o metabolickém zdraví – měří se během spánku a vyžaduje tři po sobě jdoucí noci. Celková cévní zátěž pak hodnotí stav cév, takže pokud zdravě jíte a sportujete, hodinky to zaznamenají. Aplikace navíc nabízí rady, jak cévní zátěž snížit. Poslední novinkou je antioxidační index, který má ukázat, jak moc zdravě jíte a kolik antioxidantů máte v těle. Měření probíhá po sejmutí hodinek a přitlačením prstu na zadní senzor hodinek. Moje hodnoty byly zatím nízké (pod 40), a to i po konzumaci borůvek nebo malin. Nízké nebo velmi nízké hodnoty hodinky naměřily všem z 10 lidí, kterým jsem hodinky na měření poskytl. A to včetně těch, kteří ovoce a zeleninu jedí bez nadsázky od rána do večera. Buď tedy měřicí metoda není přesná, nebo je realita stravy všech osob méně růžová, než jsem myslel.
Velmi propracovaná je také analýza spánku. Samsung sleduje nejen jeho délku a fáze, ale i hladinu kyslíku v krvi, teplotu kůže či srdeční tep. Pokud máte potíže s usínáním, hodinky ve spolupráci s aplikací nabídnou trénink spánku, doporučí změny v denním režimu a pomohou vytvořit návyky pro kvalitnější odpočinek.
V rámci sportovních funkcí je třeba vyzdvihnout i přesnou GPS a kvalitní měření tepu, které zajišťují spolehlivá data pro běh, cyklistiku i další aktivity. Samsung Galaxy Watch 8 Classic tak spojují rozsáhlé fitness možnosti s detailními zdravotními statistikami a posouvají uživatelský zážitek o krok dál – zejména pro ty, kteří chtějí trénovat efektivně, sledovat svůj pokrok a mít své zdraví pod kontrolou.
Závěr a zhodnocení
Celkově jsem byl s Galaxy Watch8 Classic hodně spokojený a je skvělé vidět, jak po dvou letech opět Samsung řadu věcí vylepšil. Vybrousil systém, skvělé jsou i nové sportovní a zdravotní funkce, baví mě zejména nový trenér běhání, ocenit musím i nové měření AGEs, cévní zátěže nebo antioxidantů, i když tam nevím, jak moc spolehlivé vlastně je.
Hodinky dobře vypadají, mají skvělý displej a je radost je používat. Mírně zamrzí menší displej oproti předchozí generaci, na kterou jsem zvyklý. Bolístkou je pak horší výdrž baterie a pomalé nabíjení. Prostě musíte počítat s tím, že je budete každý den, nebo maximálně obden, nabíjet. Pokud to akceptujete, dostanete naprosto špičkové chytré hodinky, které těžko hledají konkurenci.
Technické parametry Samsung Galaxy Watch8 ClassicKompletní specifikace
|Konstrukce
|46,4 × 46 × 10,6 mm, 63,5 g, odolnost: IP68 / MIL-810G
|Pásek
|kožený, umělý, vyměnitelný: ano (20 mm), zapínání: přezka
|Displej
|Super AMOLED, 1,34" (438 × 438 px), tvar: kruhový
|Systém
|Wear OS 3, kompatibilní s: Android, iOS
|Datové funkce
|Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n, mobilní sítě: LTE, NFC: ano
|Chipset
|Samsung Exynos W1000,
|Paměť
|RAM: 2 GB, vnitřní paměť: 64 GB, paměťové karty: ne
|Akumulátor
|445 mAh, nabíjení: bezdrátové
|Dostupnost
|červenec 2025, 10 799 Kč
Konkurence
Huawei Watch 5
Huawei Watch 5 bodují tam, kde Samsung dlouhodobě zaostává – výdrží baterie. Zatímco Galaxy Watch 8 Classic zvládnou v praxi den až den a půl, Huawei nabídne 8–9 dní s Always-On a až dva týdny bez něj, a navíc se umí nabíjet i přes běžnou bezdrátovou Qi nabíječku. V titanovém provedení působí hodinky luxusně a jejich safírové sklo i odolnost do 40 metrů překonávají Samsung v robustnosti. Unikátní je také senzor X-Tap, který kombinuje data z prstu a zápěstí a může tak přinášet ještě přesnější zdravotní měření než Samsung. Na druhou stranu zde chybí eSIM a bezkontaktní platby, což Galaxy Watch 8 Classic zvládají bez problémů. Díky široké nabídce Android aplikací jsou Samsung hodinky i univerzálnější. Cena Huawei Watch 5 v Česku startuje kolem 8 500 Kč, titanová verze je dražší.
Google Pixel Watch 3
Pixel Watch 3 zase hrají na integraci s Googlem – čistý Wear OS bez úprav je svižný, přehledný a přináší nejlepší zážitek s Google službami, což je oproti Galaxy Watch 8 Classic výhoda pro uživatele Androidu mimo Samsung ekosystém. Designově působí Pixel Watch 3 futuristicky, jejich 3D zakřivené sklo a gesta ovládání jsou originálnější než klasická luneta. Slabší stránkou je však menší plocha kulatého displeje a výdrž jen okolo 1,5 dne – v tomto směru Samsung paradoxně není o moc lepší, ale Pixel Watch situaci částečně zachraňují rychlým nabíjením (z 10 na 90 % za půl hodiny). V Česku se prodávají od přibližně 9 000 Kč.
