Nejnovější véčko jihokorejského výrobce způsobilo velké pozdvižení především díky nasazení velkého vnější displeje. Ten však rozhodně není jedinou novinkou. Jak se tato skládačka povedla? A vyplatí se uvažovat o jejím nákupu? To se dozvíte na řádcích níže.

Samsung je právem považován za matadora ve světě ohebných smartphonů a nejnovější generace skládaček přináší hned několik zajímavých vylepšení. Jaká hrají klíčovou roli v případě véčka Galaxy Z Flip5? A jak se mi vlastně tento telefon používal?

Samsung Galaxy Z Flip5 – videorecenze

Technické parametry Samsung Galaxy Z Flip5 512 GB Kompletní specifikace Konstrukce 85,1 × 71,9 × 15,1 mm , 187 g , konstrukce: rozevírací, odolnost: ano Displej Super AMOLED, 6,7" (2 640 × 1 080 px) Fotoaparát 12 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , , GPU: Adreno 730 Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: 2 000 / 300 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 6E, Bluetooth: 5.2, NFC: ano Operační systém Android 13 Akumulátor 3 700 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost srpen 2023, 28 499 Kč

Obsah balení: pro Samsung standardní

Samsung Galaxy Z Flip5 dorazí v útlé krabičce, jejímž obsahem je kromě samotného telefonu již jen nástroj pro vytažení SIM slotu a nabíjecí a datový kabel typu USB-C/USB-C.

Líbilo se nám environmentální balení i obsah

Konstrukční zpracování: lepší než kdy předtím

Zásadní oblastí letošních inovací je pant, který nově v zavřeném stavu nevytváří mezeru mezi dvěma částmi véčka. Telefon je díky tomu zase o něco tenčí (konkrétně o 2 milimetry) a v zavřeném stavu se možná i o něco lépe drží v ruce, což je vždy vítané. Ostatně Z Flip5 jsem často nosil jen tak v ruce a je rozhodně příjemné, jak snadno se vejde do dlaně. V testovaném mátovém provedení (velmi jemný odstín zelené) jsem naštěstí nemusel řešit ani „ušmudlaná“ záda, ačkoliv výrobce letos nabízí všechny barvy výhradně v lesklé povrchové úpravě. Z Flip5 mi dokonce i dvakrát spadl, ale přežil bez úhony, Gorilla Glass Victus 2 na zadní i přední straně je v tomto ohledu velmi dobrá volba a z vlastní zkušenosti mohu prozradit, že víc než prasklin bych se obával škrábanců.

Navzdory různým spekulacím před odhalením má Z Flip5 stále odolnost IPX8, mezigeneračně se tedy nijak nezhoršila, ale ani nezlepšila. Vzít si telefon na pláž tak asi příliš rozumné není, ale na druhou stranu se nemusíte obávat toho jej používat v dešti nebo jej dokonce ponořit do vody, což je pro mě osobně o dost důležitější.

V neposlední řadě mohu pochválit rovněž povedenou haptickou odezvu, svižnou a spolehlivou čtečku otisků prstů či tuhost pantu, která je tak akorát. Do slotu na SIM se pak vměstná pouze jedna nanoSIM, druhou lze nainstalovat jako eSIM.

Líbilo se nám přepracovaný pant bez mezery

povedený design a odolnost dle IPX8

skvěle padne do dlaně

kvalitní haptická odezva

spolehlivá čtečka otisků prstů

Displej: to, o čem se diskutuje nejvíc

Přiznejme si, že kdybyste dostali do ruky otevřený Galaxy Z Flip5 a měli byste se dívat pouze na vnitřní (ohebnou) obrazovku, jen stěží byste jej rozeznali od Galaxy Z Flip4. A skutečně, v tomto ohledu mnoho změn nečekejte. Samsung je oproti Oppu stále trochu pozadu, co se týče velikosti rýhy v oblasti pantu, a na rozdíl od nové řady Motorola Razr 40 má jen „standardní“ 120Hz obnovovací frekvenci. To jsou ale podle mě spíše maličkosti a mnohem důležitější je zmínit, že nově zde máme maximální vyšší jas, který dosahuje hodnot stejných u Galaxy S23. Skvělá čitelnost venku na ostrém slunci tak určitě nebude problém a dostačující je podle mě i 120Hz obnovovací frekvence. Mnohem víc než vyšší obnovovací frekvenci bych ocenil například technologii UDC (Under Display Camera), kterou vyžívá Z Fold už třetí generaci. Na selfie mě příliš neužije a kvalita při videokonferencích by určitě nebyla horší, než je tomu u většiny webkamerek u dnešních notebooků.

Hlavní novinkou je tak vnější displej. Kdo by to byl řekl, že bude jednou u ohebných telefonů představovat největší inovaci klasický neohebný zobrazovací panel, což je trend, který odstartovala Motorola Razr 40 Ultra. Zvětšování externího displeje u véčka je přitom podle mě o něco méně smysluplné než zvětšování vnějšího displeje u telefonů typu Fold, kde má běžný poměr stran a skutečně použitelnou velikost na rozdíl od takřka čtvercové obrazovky u Samsungu Galaxy Z Flip5 a Motoroly Razr 40 Ultra.

Přeci jen totiž budete u véčka ohebný displej používat mnohem častěji než u Foldu. V tomto ohledu vás možná potěší, že otevření jednou rukou je možné, i když rozhodně to není příliš pohodlné a zřejmě to ani nebude nejbezpečnější způsob otevíraní z hlediska životnosti ohebné obrazovky. Proto i zde, obdobně jako u Razru 40 Ultra, platí, že nejlépe se Flip otevírá obouruč.

Zpět ale k vnějšímu displeji, který má úhlopříčku 3,4", kterou Samsung trochu lišácky měří od levého spodního rohu. Každopádně nasazení tohoto netradičního výřezu v oblasti fotoaparátů oproti „průstřelu“ u Razru 40 Ultra znamená, že se vám nestane, že by průstřel překrýval nějaký důležitý ovládací prvek.

Díky Good Lock lze na vnějším displeji spustit jakoukoliv aplikaci.

Některé čtenáře také zajímalo, jak je to s využitelností vnějšího displeje pro spouštění různých aplikací. V tomto ohledu mohu potvrdit, že díky utilitě Good Lock, jež pochází přímo z dílny Samsungu, není problém si na vnějším displeji spustit v podstatě jakoukoliv aplikaci, kterou si v nastavení povolíte. Samsung ve standardním nastavení evidentně sází na jistotu a nabízí jen pár aplikací včetně YouTube, Netflixu či Google Map, ovšem Good Lock toto omezení umí obejít, na vnějším displeji tak můžete používat například Waze, Telegram, Spotify či cokoliv jiného. Já osobně jsem si zde třeba spouštěl aplikaci pro chytrý zámek, ale stejně mi jednoduše přišlo rychlejší telefon rozevřít, než něco „šmudlat“ na stále relativně malém displeji a občas třeba i riskovat, že mi u toho Z Flip5 vypadne z ruky.

Vlastně by se dalo říct, že takzvané widgety, které zde Samsung připravil, jako je třeba zkratka pro spuštění diktafonu, počasí, kalendář, notifikace nebo ukazatel ušlých kroků, zřejmě většině uživatelů bohatě postačí. Respektive na začátku si používání chatovacích aplikací na vnějším displeji vyzkouší a pak usoudí, že je zkrátka rychlejší a pohodlnější telefon rozevřít. Každopádně jedna věc, která umí ušetřit čas a udělat život jednodušší, je možnost používat Google Peněženku v zavřeném stavu, právě díky Good Locku. Osobně jsem si vyzkoušel, že jakmile telefon odemknete, například velmi spolehlivou a dobře fungující čtečkou otisků prstů na boku, stačí jej zády přiložit k terminálu a je zaplaceno. Palec nahoru pro Samsung.

Líbilo se nám velký vnější displej

utilita Good Lock umožňuje spustit jakoukoliv aplikaci

stále povedený ohebný panel

vyšší maximální jas u vnitřního panelu

Nelíbilo se nám vhod by přišel senzor UDC

Zvuk: solidní stereo

Reproduktory zůstaly podle mého názoru identické s Galaxy Z Flip4, což znamená, že hrají velmi slušně, ale na nejlépe hrající telefony klasické konstrukce nemají. Dočkáte se však slušného stereo efektu, podpory Dolby Atmos i čistého přenosu zvuku během hovorů, ať už budete volat na hlasité handsfree v zaklapnutém stavu či klasicky. Samozřejmě je rovněž možné přijímat a ukončovat hovory otevřením/zaklapnutím telefonu.

Líbilo se nám kvalitní reproduktory

Výkon hardwaru: to nejlepší od Samsungu

S novou generací se sluší nasadit i nový čipset, kterým je v tomto případě velmi povedený Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy, tedy identický procesor jako třeba u vlajkových modelů Galaxy S. Čipsetu navíc sekunduje 8 GB nejnovějšího druhu RAM LPDRR5X, který je zhruba o třetinu rychlejší. Výkon tak novince rozhodně neschází, ale občas je zkrátka znát, že zde výrobce musel vměstnat spoustu komponent do malého prostoru. Například stačí mít aktivovaný hotspot, který využívám celkem často, a zahřátí horní části, kde je uložen procesor, může být vcelku výrazné. Rozhodně se nemusíte bát toho, že by to způsobovalo nějaký diskomfort, ale je dobré s tím počítat. Naopak rozhodnutí nabízet základní provedení již s 256GB úložištěm pouze chválím, náročnější pak mohou sáhnout i po 512 GB.

Líbilo se nám špičkový výkon

v základu nově 256 GB

Výdrž baterie: jednodenní parťák

Kde se naopak nic nezměnilo, to je kapacita baterie. 3 700 mAh nijak neoslní a oproti konkurenci i tato hodnota mírně zaostává. Díky novému čipsetu však stále ve většině případech není problém zvládnout jeden den na plné nabití, a to třeba i včetně občasného používání energeticky náročného hotspotu. V tomto ohledu tedy Z Flip5 nezklame, ale ani nepřekvapí. Výdrž je subjektivně mírně lepší, než tomu bylo u Z Flip4, ale o výrazný rozdíl se nejedná.

Co se týče nabíjení, klasicky platí, že adaptér musíte použít svůj a maximální nabíjecí výkon by měl činit 25 W. V praxi se mi pak podařilo doplnit energii z 0 na 85 % za 55 minut a telefon nabít do plna zhruba za hodinu a čtvrt. Ani rychlost nabíjení tedy nijak zvlášť neoslní, platí však, že na polovinu kapacity baterie se dostanete zhruba za půl hodiny. Skládací véčko si ale rozhodně nebudete kupovat kvůli extra dlouhé výdrži, potažmo extra rychlému nabíjení, to se alespoň prozatím neslučuje s konstrukcí těchto telefonů. Za praktickou lze naopak považovat přítomnost bezdrátového nabíjení (15 W), a to i reverzního (5 W), díky čemuž si můžete nabít třeba jiný telefon, i když to bude dávat největší smysl spíše u produktů, jako jsou chytré hodinky či sluchátka.

Líbilo se nám podpora bezdrátového nabíjení včetně reverzního

Nelíbilo se nám kapacita baterie neoslní, konkurence umí i rychlejší nabíjení

Konektivita: naprosto vše

Z vychytávek v oblasti konektivity nechybí 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC a naprostou samozřejmostí jsou také navigační služby GPS, GLONASS, BDS či Galileo.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: většině postačí

Ani v oblasti fotoaparátů se nic nezměnilo s výjimkou mírně upraveného selfie snímače, viz tabulka specifikací. Větší vnější displej funguje logicky také jako lepší hledáček během focení, ale ovládání fotoaplikace v tomto režimu má své limity. Jedná se například o možnost spustit ultraširokoúhlý objektiv pouze gestem pinch to zoom. Zkrátka tu chybí nějaký rychlý přepínač, ale věřím, že na tom Samsung ještě zapracuje. Použité snímače pak umí zprostředkovat (na to, že se jedná o ohebné véčko) podle mě naprosto dostačující kvalitu. Jinými slovy, na zachycení pěkného snímku s pestrými barvami, který si dáte na sociální sítě, je Flip naprosto dostačující.

Hlavní fotoaparát Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka Rozlišení 12 Mpx 12 Mpx 10 Mpx Světelnost objektivu f/1.8 f/2.2 f/2.2 Velikost senzoru 1/1.76" 1/3.06" 1/3" Označení senzoru Samsung S5K2LD Sony IMX258 Samsung S5K3J1 Velikost pixelů 1,8 µm 1,12 µm 1,22 µm Ohnisko/rozsah 24mm 13 mm (123˚) 23mm Typ stabilizace optická stabilizace bez stabilizace bez stabilizace Typ ostření Dual Pixel PDAF fixní fixní

Denní fotografie nabídnou dostatek detailů a obvykle jsou správně zaostřené. Co se mi hodně líbí, je, že si výrobce dal práci s tím, aby barevně co nejlíp sladil hlavní a ultraširokoúhlý snímač. U ultraširokoúhlého objektivu mi určitě schází automatické ostření pro pořizování makra, to se ostatně nenaučila ani řada Galaxy S23, ale jinak má slušný záběr a zvládá natáčet i 4K video. Fotografie sice nejsou dokonalé a nelze je srovnávat s tím, co vám nabídne telefon klasické konstrukce v dané ceně, ale většině postačí a špatně určitě nevypadají ani ty pořízené za zhoršených světelných podmínek. Velkou výhodou je pak pochopitelně samotný pant, díky kterému odpadá nutnost s sebou tahat stativ, když chcete pořídit timelapse či jiný druh záznamu, jenž vyžaduje umístění telefonu napevno.

Denní snímky

Zhoršené světelné podmínky a interiér

Selfie a portrétní snímky

Samsung Galaxy Z Flip5 Full HD 30 FPS Super stabilní režim

Samsung Galaxy Z Flip5 4K 60 FPS

Líbilo se nám na véčko slušná fotovýbava

Software: nejlepší podpora na trhu

Špičková je rozhodně softwarová podpora, která by mohla být velmi dobrým důvodem, proč si vybrat právě tento mobil. Čtyři velké aktualizace a 5 let bezpečnostních záplat vám totiž v současnosti nikdo jiný u ohebného telefonu nenabídne, stejně jako povedenou nadstavbu One UI s celým ekosystémem další elektroniky včetně domácích spotřebičů.

Co mě však zamrzelo navzdory brutálnímu výkonu, je fakt, že Samsung zarputile vynechává podporu režimu DeX. Není to něco, co bych osobně používal často, ale u telefonu, kterému po hardwarové stránce nic nebrání v tom DeX využívat a stojí necelých 30 tisíc korun, byste to zkrátka tak nějak očekávali.

Líbilo se nám nejlepší podpora na trhu

povedená nadstavba s ekosystémem zařízení

Nelíbilo se nám stále chybí režim DeX

Zhodnocení

Nejnovější Z Flip je další ukázkou povedené jihokorejské evoluce, která spočívá především ve vnějším displeji, pantu a výkonu. Pokud jste tak třeba majiteli loňského Z Flip4, myslím si, že důvody k přechodu jsou poměrně malé. Pokud jste ale už delší dobu uvažovali, že přejdete z klasického telefonu na véčko a chcete dlouhou softwarovou podporu, je Z Flip5 skvělou volbou.

