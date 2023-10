Nový iPhone 15 láká na celou řadu vylepšení, mezi nimiž najdeme Dynamic Island, 48Mpx fotoaparát i USB-C. Bude to stačit na úspěch?

Kromě již dříve testovaného iPhonu 15 Pro jsem dostal možnost vyzkoušet rovněž „základní“ iiPhone. Ten je mi sympatický rozměry, hmotností a také nejnižší cenou, navíc přináší několik dlouho očekávaných vylepšení. Jak jsem s ním byl spokojen?

Technické parametry Apple iPhone 15 512 GB Kompletní specifikace Konstrukce 147,6 × 71,6 × 7,8 mm , 171 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej OLED, 6,1" (2 556 × 1 179 px) Fotoaparát 48 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Apple A16 Bionic , Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: 1 000 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém iOS 17 Akumulátor 3 349 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost září 2023, 32 990 Kč

Obsah balení: environmentální jako vždy

Nový iPhone 15 obdržíte v důvěrně známé krabičce s papírovou „pojistkou“, jejímž odtrhnutím se dostanete dovnitř, kde se nachází kromě samotného telefonu rovněž zbrusu nový pletený kabel typu USB-C/USB-C, nástroj pro vytažení slotu na SIM, povinné příručky (o příjemně kompaktní velikosti, tudíž se zbytečně neplýtvalo papírem) a také nálepka s logem výrobce. Plast, který jsem v tuto chvíli našel snad jen na samotné nálepce, hodlá Apple ze svých obalů kompletně odstranit do roku 2025.

Líbilo se nám balení šetrné k přírodě

papírové „pojistky“, které spolehlivě odhalí, že krabička již byla otevřena

Konstrukční zpracování: hliníkový a matný

Konstrukce iPhonu 15, stejně jako použité materiály, zůstává věrná předchůdcům, setkáte se tak s kombinací skla (odolného Ceramic Shield) a hliníku. Letošní barevná paleta obsahuje přehlídku jemných pastelových barev, které se podle mého názoru povedly. Mnohem větší radost mám však z rozhodnutí nasadit nejen matný rámeček (jako tomu bylo v minulosti), ale i matnou povrchovou úpravu zad. Průměrný majitel iPhonu sice bude zařízení nosit v pouzdro, pokud se však rozhodnete dávat design zařízení patřičně na odiv, nebudete se muset potýkat s neustálým leštěním zad.

Další výbava je pak pro iPhony zcela standardní, nabízí se tedy špičková haptická odezva, vypínací tlačítko na pravém boku a ovládání hlasitosti na levém boku, kde je i zvukový přepínač. Žádné akční tlačítko se tedy u základních iPhonů letos nekoná, což je škoda, všem, kteří jsou seznámeni s přístupem Applu (a nejen této značky), je však jasné, že se jedná o jeden z prodejních argumentů pro případný upgrade na verzi Pro. Akční tlačítko u modelu 15 Pro jsem si oblíbil, ale stejně tak jsem byl schopen komfortně existovat i s původním zvukovým přepínačem.

Samotný telefon je příjemně lehký (171 gramů), i když nemá titanové rámečky, což je výsledkem například snížení počtu fotoaparátů na zadní straně ze tří na dva. Zaoblení okrajů je každopádně patrné i u základních modelů a zařízení se díky němu drží zase o něco pohodlněji. Standardem u Applu je nadprůměrná voděodolnost do 6 metrů po dobu 30 minut, tedy svým způsobem vylepšený standard IP68. V neposlední řadě chválím i za stále přítomný slot pro nanoSIM, na našem trhu dostupné iPhony se naštěstí doposud neinspirovaly modely dostupnými v USA.

Líbilo se nám vysoká odolnost (dle IP68 i Ceramic Shield)

matná záda i rámečky

na našem trhu stále přítomný slot pro nanoSIM

špičková haptická odezva

skvěle padne do dlaně

Displej: v něčem lepší, v jiném stejný

Obrazovka je kombinací starého a nového. Stále se jedná o 6,1" OLED panel s jemným rozlišením a pouze (u takto drahého zařízení již skutečně nízkou) 60Hz obnovovací frekvencí, na druhou stranu zmizel běžný výřez Face ID, který nahradil ostrůvek Dynamic Island. Nedávno byla v rámci tohoto prvku přidána například možnost kontroly svítilny, která dříve scházela, a podporováno je rovněž více aplikací. Po cestě vlakem firmy Regiojet tak například Dynamic Island využívala tato aplikace, jindy zde však vídám například indikátor aktivovaného hotspotu, minutky a dalších funkcí. Na Dynamic Island si rychle zvyknete a je určitě dobře, že nahradil původní výřez.

iPhone 15 vs. iPhone 15 Plus

Méně nadšení budete z již zmíněné 60Hz obnovovací frekvence. Na malou obhajobu Applu zmíním, že iOS se svými animacemi působí o něco plynuleji oproti Androidu běžícím na stejné 60Hz obnovovací frekvenci, což jsem si osobně vyzkoušel na několika telefonech. Nic to však nemění na tom, že měla být frekvence vyšší. Zřejmě jen Apple dokáže „ustát“ takovéto rozhodnutí a počítá rovněž s tím, že uživatelé zvyklí na 60 Hz nebude výrazně trápit i nadále používat 60Hz obrazovku.

Zatímco u obnovovací frekvence jsem kritizoval, u maximálního jasu budu chválit. Ten činí v maximu velmi solidních 2 000 nitů, což zajistí špičkovou viditelnost i na ostrém slunci. Neschází ani podpora HDR10 a Dolby Vision. Tloušťka rámečků displeje pak zůstává (nepřekvapivě) mezigeneračně stejná, jejich zúžení jako u modelů Pro se tedy nekoná, stejně tak není podporován Always-On, na což jsme si stěžovali už v recenzi iPhonu 15 Plus.

Líbilo se nám vysoký maximální (ale i nízký minimální) jas

velmi jemné rozlišení

Dynamic Island

Nelíbilo se nám stále neumí Always-On ani 120Hz obnovovací frekvenci

Zvuk: stereo známé kvality

iPhony jsou kromě parádní haptické odezvy vyhlášené i kvalitními reproduktory, což naštěstí platí i pro iPhone 15. Těšit se můžete na vysoce kvalitní hudební přednes s výraznými basy, středy, ale i s čistými výškami. Stejně tak potěší efekt prostorovosti a spolu s kompatibilním příslušenstvím pak možnost užít si například i Spatial Audio. Na velmi vysoké úrovni je rovněž kvalita audio záznamu při natáčení videí, pořizování hlasových poznámek či v průběhu klasických hovorů.

Líbilo se nám špičkový stereo zvuk

kvalita záznamu audia

Výkon hardwaru: postačí i náročným

Základní iPhony 15 jsou osazeny loňským procesorem A16 Bionic, který sice nedosahuje výkonu čipsetu verzí Pro, přesto je stále nadprůměrně výkonný. Je jisté, že o výkon nebude nouze ani za několik let, přitom se jedná již o osvědčené „železo“, které dobře zvládá vyšší zátěž (například v rámci různých benchmarků, ale třeba i natáčení 4K videa nebo hraní her) bez nadměrného zahřívání.

Do sekce o hardwaru jsem si ponechal i důležitou novinku, kterou je implementace USB-C. Jedná se, na rozdíl od modelů Pro, pouze o standard 2.0. Pokud čtete tuto recenzi, zřejmě se řadíte mezi technologicky erudované uživatele, věřím však, že majorita zájemců o iPhone 15 tato informace nebude zajímat, respektive ani nebudou přesně vědět, v čem spočívá přínos USB 3.2 a max. přenosová rychlost 480 Mbit/s jim (i nadále) postačí.

Z hlediska úložiště je iPhone 15 nabízen se 128 GB v základů a lze se vyšplhat až na 512 GB.

Apple iPhone 15 Pro

Apple iPhone 14 Pro

Apple iPhone 13 Pro

Líbilo se nám velmi výkonný procesor

bezproblémový tepelný management

Výdrž baterie: dvoudenní parťák

Již zmíněný přechod na USB-C potěší všechny majitele jiného USB-C kompatibilního příslušenství a elektroniky, neboť nyní mohou nabíjet všechna zařízení jedním kabelem. Pokud máte v domácnosti Apple zařízení a byli jste zvyklí používat na iPhony Lightning, párkrát se vám zřejmě stane, že se pokusíte i nový iPhone napájet Lightning kabelem, na změnu si však rychle zvyknete. V praxi to pak pro mě znamená i to, že s sebou na různé výlety nemusím „tahat“ jeden kabel využitelný pouze pro iPhone, ale mám jeden kabel (a klidně i jeden adaptér) na všechno. Z hlediska výdrže a nabíjení lze komfortně počítat s 1,5 až 2denní výdrží na plné nabití, které trvá z 0 na 60 % zhruba 30 minut a do plné kapacity přibližně o hodinu déle.

Alternativou drátového nabíjení je pak bezdrátové doplňování energie skrze MagSafe či běžný standard Qi. Novinka podporuje také Qi 2, což znamená, že by se v budoucnu mohla nabíjet výkonem až 15 W (ten je nyní rezervován pro MagSafe) i u jiných bezdrátových nabíječek. V tuto chvíli však telefony postrádají potřebnou certifikaci, ačkoliv na Qi 2 hardwarově připravené jsou. Co Apple stále nenabízí, to je podpora reverzního bezdrátového nabíjení, což může být zejména pro majitele AirPods či Apple Watch na cestách trochu škoda, na druhou stranu nově není díky USB-C problém kabel (v případě hodinek kabel zakončený kolébkou) připojit k telefonu a wearables nabít tímto způsobem. Nakonec bych rád Apple pochválil, že jako vůbec první výrobce používá 100% recyklovaný kobalt u baterie. Tento fakt není tak často zmiňován, podle mě však rozhodně stojí za pozornost.

Líbilo se nám přechod na USB-C (konečně)

dlouhá výdrž na nabití

baterie využívající 100% recyklovaný kobalt

Nelíbilo se nám na nejrychleji se nabíjející smartphony ztrácí

stále chybí podpora reverzního bezdrátového nabíjení

Konektivita: vše, co si lze přát

iPhonu 15 nechybí klasická výbava v podobě 5G či lokalizačních služeb GPS, GLONASS, Galileo, BDS a QZSSZ. Za výraznější novinku lze považovat nasazení druhé generace čipu UWB, jenž má podporovat přesnější vyhledávání v prostoru. Nový čip má navíc třikrát delší dosah v propojení s dalším zařízením osazeným stejným čipem (například nové Apple Watch). Neschází moderní Wi-Fi 6E pro vyšší přenosové rychlosti a až dvakrát rychlejší přenosy uskutečněné přes AirDrop či podpora protokolu Thread v rámci chytré domácnosti, jenž je v tuto chvíli hardwarově podporován, ale pro jeho zpřístupnění ještě musíme počkat na aktualizaci. V neposlední řadě zmíním i satelitní připojení představené v minulém roce, které lze využít v oblastech bez podpory běžného signálu.

Líbilo se nám špičková konektivita

zajímavé satelitní připojení

Fotoaparát: dvojnásobný (digitální) teleobjektiv

Hlavním lákadlem nového iPhonu 15 je nasazení 48Mpx primárního snímače. Tato loňská revoluční novinka se sice dostává do iPhonů 15 s ročním zpožděním, stále se však jedná o solidní upgrade, který stojí za zmínku.

Fungování 48Mpx senzoru je vcelku standardní, skládá tedy 4 pixely do 1 „superpixelu“, který má vyšší kvalitu. Jako tradičně se pak uživatel nemusí o nic starat a může používat telefon v duchu „vytáhnout a vyfotit“. Ocenění si pak zaslouží i tradičně velmi svižná a pohotová fotoaplikace, jejíž kruhový přepínač různých objektivů/úrovní přiblížení je stále etalonem plynulosti. Velkou novinkou je pak 2× digitální zoom, jenž vyřezává snímek přímo z fotočipu. Digitální dvojnásobné přiblížení sice nikdy nenahradí rozdílnou ohniskovou vzdálenost a s ní související optické vlastnosti, nicméně i tak se lze těšit na vysoce kvalitní 2× úroveň přiblížení.

Zachycené snímky tak mají logicky perfektní barevné sladění s primárním snímačem, dostatek detailů, ale také skvěle fungující HDR, nastavení expozice a další atributy. Výhodou tohoto řešení je pak i vysoká kvalita za zhoršených světelných podmínek. Kvalitou snímků nezklame ani ultraširokoúhlý objektiv, který si poradí s deformací v rozích a zajistí i slušnou úroveň detailů či barevnost. Apple však stále nevyužívá automatické ostření, což je velká škoda.

Zbývající výbava, ať už jde o selfie kameru či kvalitu záznamu videa, je rovněž na velmi vysoké úrovni. Telefonu nedělá problém záznam velmi dobře stabilizovaného videa ve 4K s 60 FPS. Podobně jako u modelu Pro má pak i iPhone 15 jisté mezery v disciplíně portrétů, zejména pak u zvířat.

Líbilo se nám špičková kvalita fotografií i videa

extrémně svižná fotoaplikace

Nelíbilo se nám ultraširokoúhlý objektiv bez AF

portrétní snímky zvířat ještě mají prostor ke zlepšení

Software: iOS 17 přichází

iOS 17 jsme již podrobně rozebrali v samostatných článcích, zaměřím se tedy pouze na vychytávky, které mě vyloženě zaujaly. Jedná se například o velmi rychlé a jednoduché sdílení kontaktů pouhým přiložením mobilu k jinému iPhonu, kdy se zobrazí náhled uživatele a jeho informace. Takto lze kompletně odbourat papírové (či jiné) typy vizitek za předpokladu, že se setkají dva majitelé iPhonů s iOS 17. Dále budu chválit celou svižnost systému a také to, jak byl odladěn. Na rozdíl od iOS 16, který měl v počátcích pár mušek, jsem se nesetkal s žádnými problémy a vše fungovalo přesně tak, jak mělo. Za zmínku stojí rovněž režim StandBy, kdy lze převrácením telefonu na šířku získat netradiční notifikační centrum a chytrého asistenta či schopnost dohledat i vypnutý iPhone přes Find My.

Líbilo se nám systém velmi podrobně informuje uživatele o oprávněních, o která si aplikace žádají

velmi svižný chod celého prostředí

možnost vyhledat i vypnutý/vybitý iPhone

rychlé sdílení kontaktů a StandBy

Zhodnocení

iPhone 15 je na poměry Applu relativně revolučním základním modelem, namátkou lze zmínit nasazení 48Mpx hlavního snímače, implementaci průstřelu Dynamic Island a USB-C, do kterého společnost dotlačila legislativa EU. Dokonalý však rozhodně není, absence Always-On, vyšší obnovovací frekvence či snad akčního tlačítka jistě přiměje některé zájemce k tomu, aby rovnou sáhli po verzi Pro, s čímž ostatně Apple i počítá. Majitelům starších iPhonů však přesto poskytne dostatek novinek a vzhledem k mezigeneračně nižší ceně si zřejmě obhájí i sumu, kterou za něj Apple požaduje.

Konkurence

Velikostně, cenou i výbavou může iPhonu 15 směle konkurovat Samsung Galaxy S23, který sice nemá UWB, zato však zaujme teleobjektivem i povedeným 120Hz displejem.

Za relativně podobné peníze si lze pořídit i starší iPhone 14 Pro. Pokud vás neodradí vyšší hmotnost, jistě oceníte lepší fotovýbavu i displej.

