Apple natáčel svou akci Scary Fast pomocí iPhonu 15 Pro Max

Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Apple absolvoval další ze svých představovacích akcí, která se odehrála pro Evropany v poněkud neobvyklém čase. Její oficiální název „Scary Fast“ odkazuje jak na blížící se svátek Halloween, tak na děsivou rychlost rodiny procesorů M3. Ty osadil například do nových MacBooků nebo iMacu. I když by se tedy mohlo zdát, že událost patřila výhradně počítačům, na akci byl důležitý i jeden telefon – iPhone 15 Pro Max.

Na záběrech ho ale neuvidíte, protože tento telefon posloužil pro záznam Tima Cooka a jeho prezentace. Poté, co skončil, se na obrazovce objevila zpráva „Tato událost byla natočena na iPhone a sestříhána na Macu.“ Objevilo se také upozornění, že „všichni prezentující, místa a záběry z dronu byly natočeny pomocí iPhonu 15 Pro Max“ .

I když Apple už delší dobu propaguje své telefony jako přístroje, které jsou schopné natáčet filmy „hollywoodské kvality“, je to poprvé, co jim svěřil natáčení vlastní akce. Jak poznamenává 9to5mac.com, iPhone 15 Pro skutečně přináší funkce pro profesionály pracující s videem. Je to první chytrý telefon, který podporuje ACES, Academy Color Encoding System, globální standard pro barevné pracovní postupy. Profesionálové navíc mohou pomocí portu USB-C 3 připojit externí úložiště a nahrávat videa přímo na něj. Na iPhonu 15 Pro Max mohou uživatelé také natáčet videa s využitím 5× optického zoomu.