Apple iPhone 15 Plus se jednoznačně snaží zaujmout příznivce větších telefonů, pro které je iPhone 15 Pro Max příliš drahý. Oproti původní generaci nabízí Dynamic Island, lepší fotoaparát, ale oproti iPhonům řady 15 Pro i pár citelných ústupků, které Applu pomohly snížit cenu, a to dokonce i mezigeneračně. Zda Apple zadělal na nový bestseller v říši velkých telefonů, to prozradí tato recenze.

Nové iPhony nám Apple představil teprve před pár týdny, i přestože ani tentokrát nejde o žádnou velkou revoluci, Apple letos tak trochu více přiblížil modely z řady Pro a základní řadu, do které spadá dnes testovaný iPhone 15 Plus.

Je stejně velký jako loňská generace, avšak oproti iPhonu 14 Plus nabízí zajímavá vylepšení, které z něj dělají tak trochu dospělejší zařízení. Bude to však stačit?

Technické parametry Apple iPhone 15 Plus 128 GB Kompletní specifikace Konstrukce 160,9 × 77,8 × 7,8 mm , 201 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP68 Displej OLED, 6,7" (2 796 × 1 290 px) Fotoaparát 48 Mpx , LED dioda, autofocus, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Apple A16 Bionic , Paměť RAM: 6 GB , vnitřní paměť: 128 GB , paměťové karty: ne Datové funkce 5G: ano , LTE: 1 000 / 150 Mb/s, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém iOS 17 Akumulátor 4 383 mAh , bezdrátové nabíjení: ano , doba nabíjení: 1:34 hodin Dostupnost září 2023, 26 990 Kč

Obsah balení: zachrání to opletený kabel?

iPhony jsou baleny posledních pár let stejně, Apple nepoužívá zbytečný plast a dovnitř se dostanete snadno, a to stržením papírové pojistky. Ta zároveň slouží jako deklarace toho, že rozbalujete nové zařízení. Kromě samotného zařízení naleznete uvnitř také nový opletený kabel USB-C–USB-C. Kabel je ve stejné barvě jako zařízení a navíc by měl být odolnější. Pokud bude stejně kvalitní jako u MacBooků, nemám obavy. Kromě toho se můžete spolehnout na nástroj pro vyjmutí slotu na SIM kartu, příručky a samozřejmě také „jablečné“ nálepky. Absence adaptéru do sítě není novinka, pomalu už si začínáme zvykat.

Líbilo se nám opletený USB-C kabel

Konstrukční zpracování: konkurence může závidět

iPhony vypadají poslední roky skoro identicky. Díky tomu jsou od ostatních telefonů vcelku snadno rozeznatelné, ale rozhodně se nečeká žádný „wow efekt“, takže jde říci, že design už tak trochu nudí. Pár odlišností oproti původní generaci však najdeme, takže se na ně můžeme podívat.

Na spodní straně je namísto roky ověřeného konektoru Lightning konektor USB-C. Musím říci, že jsem se na to těšil, protože neustálé hledání Lightning kabelu bylo vyčerpávající. Nově můžete použít libovolný kabel, u iPhonu 15 (Plus) to platí dvojnásob, protože USB-C je stále jen ve verzi 2.0, rychlostně si tak výkonnějším kabelem nijak nepomůžete.

Pokud byste dali iPhony 14 Plus a 15 Plus vedle sebe, asi byste nepoznali rozdíl ve velikosti, ale nepatrný tu je. Na výšku je o desetinu milimetru vyšší, o tři desetiny užší, tloušťka je pak shodná. Hmotnostní úbytek činí 2 gramy, výsledkem je tak 201 gramů.

Rámečky displeje bohužel nejsou po vzoru iPhonu 15 Pro a 15 Pro Max užší

Bočnice zařízení jsou stále z hliníku, titan je doménou řady 15 Pro. Hliník nás ale nijak neuráží, jen je potřeba počítat s tím, že není tak odolný jako ocel či titan. Novinkou je ale větší zabolení, úchop je tedy pohodlnější. Tělo je odolné alespoň dle IP68, což znamená, že iPhone vydrží pod hladinou až 6 metrů po dobu 30 minut. Barva hliníkového rámečku vždy odpovídá zadní straně.

Tlačítko Akce je výsadou iPhonů 15 Pro a 15 Pro Max

Potěšující je, že zadní strana je nově matná, neleskne se tedy tak výrazně jako u předchozí generace. K dispozici jsou i nové barevné varianty, které jsou více pastelové. Konkrétně jde o růžovou, žlutou, želenou, modrou a černou. Díky matnějším zádům se tolik nemusíte obávat vlasových škrábanců, ovšem barvy už nejsou tak živé, což může někomu vadit. Osobně jsem s novým přístupem spokojen.

Zadní strana je nově matná, což se nám zamlouvá.

Pokud se ptáte na to, zda má i iPhone 15 Plus akční tlačítko, musíme vás zklamat, to Apple nechal jen pro řadu 15 Pro. Spokojit se tak musíte s mechanickým přepínačem tichého režimu. Stejně vypadá i modul fotoaparátu, ani zde se žádné změny neodehrály. Co Apple „drží“ a v čem nás rozhodně nezklamal, to je kvalita konstrukčního zpracování. Displej je krytý Ceramic Shield, díky čemuž by měl vydržet i nějaký ten pád, i v ruce působí iPhone 15 Plus jako luxusní kus pevného zařízení, za které se rozhodně nebudete stydět.

Na celou obrazovku Apple iPhone 15 Plus jsme testovali s novým krytem PanzerGlass s ochranou D30 a odolným sklem PanzerGlass Diamond Strenght

Apple iPhone 15 Plus jsme v průběhu testování chránili sklem a obalem PanzerGlass. Jako sklo jsme použili PanzerGlass Diamond Strenght. Co se týká obalu, ten nabízí ochranu D30, která pohlcuje šokové nárazy, které rozprostře tak, aby se zařízení uvnitř nic nestalo, ani pokud spadne hranou přímo na zem. Hrany jsou vyvýšené, stejně jako zadní rohy, díky tomu se iPhone při položení „na záda“ nekývá, rohy totiž vystupují nad okolí vyvýšeného modulu fotoaparátu.

Celkově vzato, iPhone 15 Plus vypadá stejně, ale změny tu jsou. Osobně mě nejvíce těší zmatnění zad a nasazení USB-C. Kdyby Apple přidal i akční tlačítko, byl bych spokojen zcela.

Líbilo se nám matná záda

pevná konstrukce

odolnost dle IP68

více barevných variant

Nelíbilo se nám nudný design

Displej: nově s ostrůvkem

Design žádnou změnou neprošel, ale u displeje je situace lepší. Začneme tím, co se nezměnilo, to je úhlopříčka 6,7". iPhone 15 Plus se tedy řadí mezi větší smartphony, které rozhodně nejsou vhodné do malé a těsné kapsy. Nezměněná zůstala technologie Super Retina XDR s OLED technologií, podporuje HDR10 a Dolby Vision, bohužel, stále chybí Always-On a obnovovací frekvence stále činí pouze 60 Hz. Dobře, Always-On bych ještě odpustit dokázal, ale že si Apple stále tvrdošíjně trvá na 60Hz displeji, to už ochoten pochopit nejsem.

Dynamic Island je jen softwarovou záležitostí, kamera i senzory jsou oddělené

Reputaci si Apple snaží napravit maximální svítivostí, která se výrazně zlepšila. Typický maximální jas činí 1 000 nitů, špičkový při HDR 1 600 nitů a venku dokonce 2 000 nitů. Rozlišení je 2 796 × 1 290 pixelů, jemnost je tedy velmi příjemných 460 PPI. Nechybí ani technologie True Tone. Pokud přemýšlíte nad tím, zda Apple ztenčil rámečky displeje podobně jako u iPhonů 15 Pro (Max), tak neztenčil, jejich šířka přesahuje 2 milimetry.

Na celou obrazovku Notch je minulostí, ať žije Dynamic Island! Nebo ne? (zdroj: Apple)

Displej nás potěšil i zklamal zároveň. 60 Hz patří do minulosti!

Výraznou novinkou je nasazení Dynamic Islandu, Apple se tak u nových iPhonů definitivně zbavil nevzhledného výřezu, který jsme tak naposledy mohli vidět právě u iPhonů 14 Plus a 14. „Ostrůvek“ zvládá to stejné jako u modelové řady 15 Pro, těšit se můžete na interaktivní animace notifikací i aplikací třetích stran, kterých postupem času přibylo, využitelnost je tak větší a Dynamic Island se stal praktičtějším. Dynamic Island je stále jen softwarovou záležitostí, pokud si na displej správně posvítíte, uvidíte průřez selfie kamery a senzorů, které jsou softwarově spojeny do „pilulky“ Dynamic Islandu. A pokud byste si na pomoc vzali i mikroskop, najdete i speciální QR kód. Že nevíte jaký QR kód?

Líbilo se nám konečně bez výřezu

jemné rozlišení

OLED technologie

špičkový jas

Nelíbilo se nám jen 60Hz obnovovací frekvence

stále bez Always-On

Zvuk: stejná písnička, která zní dobře

Apple iPhone 15 Plus má sestavu dvou reproduktorů, jeden na spodní straně vedle USB-C a druhý ukrytý ve sluchátku. Kvalita je nadprůměrná. I když nepociťuji žádný velký rozdíl oproti iPhonu 14 Plus, hraje skvěle. Líbí se mi slušná basová stránka i maximální hlasitost. Jack chybí, ale pokud si připojíte vhodná sluchátka Apple, můžete se těšit i na „prostorový zvuk“, samozřejmě u podporovaných formátů. Osobně jsem s kvalitou zvuku spokojen, iPhony vždy hrály dobře a ani poslední generace není výjimkou. Stejně tak oceňujeme kvalitní mikrofony, díky kterým je i záznam hlasu na úrovni, určitě zastoupí i pokročilejší diktafon.

Líbilo se nám kvalitní zvuk

maximální hlasitost

prostorový zvuk se sluchátky Apple

Nelíbilo se nám poslední slza za 3,5mm jack

Výkon hardwaru: výkon na roky dopředu

I když Apple výkonem lehce odděluje modely s přídomkem Pro a bez něj, rozhodně se nejedná o žádnou katastrofu. iPhone 15 Plus využívá procesor Apple A16 Bionic ve stejné sestavě, jako nabízel iPhone 14 Pro (Max). Jde o šestijádrový procesor se 6 jádry CPU a 5 jádry GPU, nechybí 16jádrový Neural Engine. Výkonnostně je na špičce. I když to není to nejlepší, co Apple ve smartphonech umí, můžete se spolehnout na to, že i za dva roky bude tento mobil patřit k výkonným kouskům a rozhodně vás nebude omezovat.

Výsledky benchmark testů iPhonu 15 Plus

Výsledky benchmark testů iPhonu 14 Plus

Velikost RAM je pro oba iPhony 15 shodná (6 GB), iPhony 15 Pro (Max) mají o 2 GB více. Maximální velikost úložiště činí v případě základních modelů až 512 GB, na 1 TB se nedostalo. Základem je bohužel stále jen 128GB úložiště, Apple by se už mohl pochlapit a v základu nabízet 256 GB, podobně jako třeba u iPhonu 15 Pro Max.

Nové iPhony 15 Pro jsou pod palbou kritiky ohledně zahřívání, to se naštěstí netýká testovaných kusů (v redakci máme všechny modely), zahřívání si při náročných situacích všimnete, ale nejde o nic, co by se vymykalo konkurenci.

Líbilo se nám špičkový výkon

dostatek RAM

Nelíbilo se nám stále jen 128GB varianta v základu

chybí 1TB varianta

Výdrž baterie: dvoudenní parťák

Apple se nikdy nechlubí kapacitou baterie, výdrž udává v hodinách. Zde značka slibuje stejnou výdrž jako u předchozí generace, tedy až 26 hodin přehrávání videa, 20 hodin streamování videa a 100 hodin přehrávání hudby. Kapacita baterie činí 4 383 mAh, tedy o 58 mAh více než u původní generace. Apple chválíme za to, že výdrž je stále špičková, v průběhu našeho testování jsme nabíjeli vždy až druhý den večer, ovšem nikoliv proto, že by už výdrž docházela, ale pro jistotu, aby vydržel celý další den. Novinka tak garantuje minimálně dva dny na nabití, což je příjemné.

Smutné avšak je, že Apple stále, ani s příchodem USB-C, nezrychlil maximální rychlost nabíjení. Na 50 % tak budete potřebovat zhruba 32 minut, nabití do 100 % zabere asi za hodinu a 34 minut. Ano, časy jsou lepší než u iPhonu 14 Plus, ale bavíme se o minutách, ne o dramatickém zrychlení. Díky USB-C však můžete reverzně nabíjet například Apple Watch až 4,5 W. Bezdrátové nabíjení je omezeno na 15 W v případě certifikovaných MagSafe nabíječek, u ostatních nabíječek dochází ke zpomalení na 7,5 W, nabíjení tak zabere více než tři hodiny.

Qi2 nechybí, prozatím však bezdrátové nabíjení nijak nezrychluje.

Nechybí ani podpora Qi2, což zpočátku vypadalo jako velká věc (Qi2 je postavené na základech MagSafe, je tedy zpětně kompatibilní, ale mělo umožnit 15W nabíjení i pro nabíječky necertifikované pro MagSafe), ovšem doposud se iPhony těmito nabíječkami nabíjí jen 7,5 W, protože žádná doposud úspěšně neprošla certifikací na Qi2. Změnit by se to však mohlo do konce roku, kdy by Apple mohl svá zařízení aktualizovat a zpřístupnit rychlejší bezdrátové nabíjení pro certifikované Qi2 nabíječky.

Líbilo se nám velmi dobrá výdrž baterie

reverzní nabíjení skrze USB-C kabel...

Nelíbilo se nám ...které je však pomalé

pomalé je i bezdrátové nabíjení

drátové nabíjení je stále stejně „rychlé“

Konektivita: kompletní

iPhonu 15 Plus nechybí kromě klasické konektivity (Bluetooth 5.3, 5G, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, BDS a QZSS) ani satelitní. Nabízí se i detekce autonehody, stejně jako v případě Apple Watch. Novinkou je čip UWB druhé generace pro ještě přesnější vyhledávání zařízení či přáteli, kteří mají iPhone s UWB 2.0. Do telefonu lze dostat až 8 eSIM a 1 nanoSIM, současně mohou být aktivní dvě SIM karty, takže se vás Apple vždy zeptá, jakou chcete vypnout.

Jak už víme, iPhone 15 Plus podporuje USB-C, avšak jen ve verzi 2.0 s maximální teoretickou přenosovou rychlostí 480 Mbit/s. Naštěstí nechybí DisplayPort, takže můžete připojit příslušenství, které tento standard podporuje, například brýle TCL NXTWEAR. Jde však jen o zrcadlení bez možnosti jakýchkoli úprav. Nechybí ani funkce USB Host, můžete tedy připojit myš, klávesnici nebo jakýkoliv USB-C disk, který se zobrazí v aplikaci Soubory.

Líbilo se nám kompletní konektivita

Fotoaparát: tak jak je to s tím teleobjektivem?

Apple letos vylepšoval, i co se fotoaparátů týká. Nově nabízí sestavu 48Mpx hlavního snímače a 12Mpx ultraširokúhlého snímače. Hlavní snímač standardně fotí ve 24 Mpx, nabídne světelnost f/1.6 a OIS a ohnisko 26 mm, ultraširokoúhlý snímač nabízí světelnost f/2.4, stále však nemá automatické ostření. Nabízí však velmi široký rozsah záběru i barevné podání perfektně sladěné s hlavním fotoaparátem. Apple nerad sdílí technické detaily, je pouze jisté, že hlavní snímač není Sony IMX803 jako v případě iPhonů 15 Pro (Max), ale od Sony pochází.

Dedikovaný teleobjektiv stále chybí, ovšem díky vyššímu rozlišení dokáže iPhone 15 Plus dělat dvojité přiblížení prakticky bez ztráty kvality. Pravda to je, ovšem přeci jen rozdíl oproti dedikovanému teleobjektivu poznáte, primárně v situaci, kdy přibližujete scénu s jemnými detaily. Snímky s 2× přiblížením se vždy fotí ve 12 Mpx, právě kvůli přepočtu. Apple se chlubí, že i portrétní snímky jsou nově výrazně lepší zásluhou vyššího rozlišení a následné šikovnější postprodukce. Rozdíl citelný je, ale zcela dokonalý není, iPhonu 15 Plus totiž chybí 3D ToF senzor.

Vyšší rozlišení snímkům výrazně prospělo, kvalita je lepší. I přestože za 27 tisíc korun pořídíte lepší fotomobily, kvalita je určitě na úrovni, bez ohledu na to, zda budete snímky sdílet na sociální sítě nebo máte v plánu tvorbu fotoknihy. Poznat to jde hlavně na detailech při přiblížení snímků. Problémem bude jen speciální makro režim, to ani nový iPhone 15 Plus nezvládá na takové úrovni jako modely s přídomkem Pro. Je to problém? Osobně nejsem s makro režimem spokojen ani u iPhonu 15 Pro Max. Ano, za dobrých světelných podmínek dělá skvělé a super snímky, ale pokud senzoru nedopřejete dostatek světla, makro snímky jsou plné šumu. Neznamená to však, že s iPhonem 15 Plus nemůžete fotit makro snímky, ale zaostřovat bude až ze vzdálenosti zhruba 10 centimetrů, „Pročka“ to zvládnou zhruba od 2 centimetrů. Celkově vzato lze iPhone 15 Plus hodnotit jako schopný fotomobil, avšak mezi velkou konkurenci trochu ztrácí. Dodáme, že standardně iPhone fotí v rozlišení 24 Mpx, v nastavení však lze vybrat 12 i 48 Mpx (režim JPEG MAX).

Noční režim je něco, co příliš nechápeme, podobně jako spoustu dalších věcí u Applu. Noční režim nejde vynutit, musíte doufat, že automatický režim podmínky vyhodnotí tak, že se sepne, což poznáte podle ikony v levém horním rohu. Pokud už iPhone noční režim nabídne, snímky jsou perfektní a oceňujeme, že je Apple zbytečně nepřisvětluje. Chválíme zachycení detailů i celkovou ostrost. Ano, pokud se vám více líbí výstup z Pixelů, možná pro vás budou snímky hodně tmavé, určitě však budou působit reálněji.

iPhone 15 Plus vás rozhodně nezklame ani v oblasti videa, iPhony se všeobecně řadí mezi špičku v oboru. Dokazuje to například i režim Film, který umí přeostřovat již natočené záběry, skvělá je i extra stabilizace (Akční režim). Video je možné nahrávat ve 4K rozlišení při 24/25/30 a 60 FPS (režim vysoké efektivity), filmařský režim využívá 4K HDR rozlišení při 30 FPS, zpomalené video lze nahrávat ve Full HD rozlišení až do 240 FPS.

Přední TrueDepth kamera s rozlišením 12 Mpx a světelností f/1.9 změnou neprošla, vylepšení doznalo HDR, videa je možné nahrávat ve 4K rozlišení při 60 FPS.

Software: iOS 17 na palubě

O iOS 17 jsme toho napsali už mnohé, novinky tedy důvěrně znáte. Nejde o žádné revoluční funkce, Apple spíš vylepšoval a přidal zajímavosti například v podobě Klidového režimu, který zastoupí noční hodiny, pokud iPhone pomocí MagSafe připnete k bezdrátové nabíječce, a to v režimu na šířku. Naštěstí můžete využít jakoukoli bezdrátovou nabíječku s MagSafe, žádná certifikace není potřeba.

Kromě Klidového režimu zaujmou Pohlednice kontaktů, interaktivní widgety (konečně!) nebo vylepšený AirDrop, který zvládne dokončit přenos i přes iCloud, není tedy nutné držet zařízení v dosahu. Pokud máte rádi oživení konverzací, iOS 17 zpřístupňuje možnost tvorbu vlastních samolepek v rámci nativní aplikace Zprávy, výsledky vypadají poměrně zajímavě. Celý systém je jinak svižný a přehledný, pokud stále používáte iOS 16, iOS 17 vám bude důvěrně známý.

Líbilo se nám přehlednost

pár nových funkcí

svižnost

Zhodnocení: zase o kus dále

Apple iPhone 15 Plus prošel generační evolucí, jak to má Apple ve zvyku. Ano, některými novinkami potěšil, pro mě jde například o vylepšenou soustavu fotoaparátů, nasazení USB-C a definitivní odstranění „notche“. Avšak USB-C je stále jen certifikace 2.0, chybí teleobjektiv a displej s 60Hz obnovovací frekvencí je něco, za co by se v Cupertinu měli stydět. Malou náplastí je tak jen cena, která mezigeneračně klesla o 3 tisíce na 26 990 Kč za 128GB paměťovou variantu. Na nejvyšší 512GB variantě pak můžete ušetřit dokonce 4 tisíce korun. Pokud by Apple iPhone 15 Plus zdražil, verdikt by pozitivní nebyl, takto můžeme říci, že pokud máte iPhone 13 a starší, investice do novinky byste litovat nemuseli.

Pokud máte iPhone 14 Plus, výměna mi tolik smysl nedává, snad jen že byste prahli po USB-C, případně pro vás byl hlavním aspektem vylepšený fotoaparát. Od toho však zázraky nečekejte, Apple si totiž to nejlepší stále schovává pro řadu Pro. iPhone 15 Plus je rozhodně špičkový smartphone s výkonem na roky dopředu, ovšem dokud se Apple nevyvaruje zbytečným (i když zřejmě chtěným) chybám, hlavně v oblasti displeje, nemůžeme jej hodnotit 100% pozitivně, vůči bohaté konkurenci by to totiž rozhodně nebylo spravedlivé.

Konkurence

Konkurencí pro Apple iPhone 15 Plus je iPhone 14 Pro Max, který se aktuálně vyprodává za cenu okolo 29 tisíc korun. Je dražší, ne o tolik, navíc dostanete 120Hz displej, teleobjektiv, stejně slušnou výdrž baterie a ocelový rámeček.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Apple iPhone 14 Pro Max 128 GB Rozměry 160,7 × 77,6 × 7,9 mm , 240 g Displej OLED, 6,7" (2 796 × 1 290 px) Fotoaparát 48 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Apple A16 Bionic , Paměť RAM: 6 GB , úložiště: 128 GB , ne Akumulátor 4 323 mAh Kč

Pokud se vám iOS nezamlouvá, můžete si počkat na Google Pixel 8 Pro, který nabídne stejně velký displej s podporou 120Hz obnovovací frekvence, špičkovým jasem 2 400 nitů, výkonný procesor Google Tensor G3 a 12 GB RAM. Jednou z největších předností Pixelů jsou fotoaparáty, které najdeme u Pixelu 8 Pro celkem čtyři. Nový Pixel v přepočtu vyjde na zhruba 27 tisíc korun, tedy na stejnou sumu jako iPhone 15 Plus, navíc v rámci předobjednávek můžete získat i Pixel Watch 2 zdarma, jinak stojí 10 tisíc korun...

Přejít do katalogu Google Pixel 8 Pro 512 GB Rozměry 162,6 × 76,5 × 8,8 mm , 213 g Displej OLED, 6,7" (2 992 × 1 344 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 410 px, 60 FPS Procesor Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 5 050 mAh

Možná se vám bude zamlouvat i Samsung Galaxy S23 Ultra, který díky různým akcím pořídíte za cenu kolem 27 tisíc korun, získáte 256GB úložiště i více RAM. Čtyřnásobný zadní fotoaparát má širokoúhlý objektiv, teleobjektiv a hlavní objektiv s rozlišením velmi zajímavých 200 Mpx. Galaxy S23 Ultra je samozřejmě vybavený oblíbeným perem S Pen, které usnadní zadávání poznámek.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Samsung Galaxy S23 Ultra 512 + 12 GB Rozměry 163,4 × 78,1 × 8,9 mm , 234 g Displej AMOLED, 6,8" (3 088 × 1 440 px) Fotoaparát 200 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 , 1×3,2 GHz + 4×2,8 GHz + 3×2 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 1 024 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh Kč

U Mobil Pohotovosti koupíte nový iPhony 15 a 15 Pro nejvýhodněji, a to díky speciální službě Koupíš, Prodáš, Splácíš, v rámci které pořídíte novinky od Applu za vůbec nejnižší měsíční splátku, a to již od 557 Kč měsíčně. Více se dozvíte na mp.cz/novinky-apple.

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz