Bojíte se rádi? Místo hororů vyzkoušejte analýzu spánku s aplikací Sleep Cycle

Fotografie: Martin Fajmon, mobilenet.cz

Patříte mezi skupinu lidí, kteří vstávají ne zrovna svěží a ještě to podporujete nastavením alespoň 10 budíků po sobě? Dost pravděpodobně tím nepomáháte ani sobě, ani svému okolí, protože s postupně zvyšujícím se počtem budíků může vašemu okolí jednoduše dojít trpělivost. Pokud se to rozhodnete změnit, můžete vyzkoušet aplikaci Sleep Cycle, která je k dispozici jak pro iOS, tak také pro Android. Jen pozor, můžete se o svém spánku dozvědět více, než byste možná vůbec chtěli.

Sleep Cycle je aplikace, která může sloužit jen jako obyčejný budík. Ale od toho v obchodech s aplikacemi existuje spousta alternativ, které jsou mnohem jednodušší. Sleep Cycle je pokročilejší spánkový trenér, kterého oceníte v případě, že pro vás vstávání není zrovna hračkou. Pokud se pravidelně budíte 10 minut před budíkem a ten následně jen „zkontrolujete“, že opravdu zvoní, jak má, budou pro vás následující řádky možná dost zbytečné. A nebo se snad pleteme?

Na jakém principu funguje?

Sleep Cycle funguje tak, že telefon se spuštěnou aplikací položíte na noční stolek a zapojíte do nabíječky, aby se v průběhu monitoringu telefon nevybil a vy tak ráno neřešili, jak co nejurgentněji doplnit chybějící energii vašeho zařízení. Vyberete si čas, kdy chcete probudit, ovšem s rozmezím půl hodiny – vámi nastavený čas bude ten nejzazší, kdy vás aplikace probudí. Aplikace na pozadí pomocí mikrofonu monitoruje váš spánek a vzbudí vás v momentě, kdy zaznamená lehký spánek; naopak budík se nerozezní v případě, že se nacházíte v hlubokém spánku. Obyčejně vás klasický budík vzbudí bez ohledu na to, v jaké fázi spánku se nacházíte, přičemž probuzení v nevhodnou fázi ve vás může vyvolat nepříjemné pocity, respektive pocit dezorientace známý jako „spánková setrvačnost“.

Fáze spánku

V průběhu noci se člověk dostane do dvou hlavních fází spánku, přičemž první fáze je rozložená na další tři jednotlivé fáze. Nejsnáze se probudíte ve fázi NREM 1 a NREM 2, naopak nejobtížněji se probudíte z REM fáze. Během noci může člověk projít 4 až 6 takovými cykly. V první polovině noci převažuje hluboký NREM spánek, zatímco v druhé polovině noci se zvyšuje podíl REM spánku.

1. NREM fáze: Fáze 1 (NREM 1) : Jedná se o lehký spánek, který trvá jen několik minut. Během této fáze se tělo uvolňuje a srdeční frekvence se zpomaluje.

: Jedná se o lehký spánek, který trvá jen několik minut. Během této fáze se tělo uvolňuje a srdeční frekvence se zpomaluje. Fáze 2 (NREM 2) : Tato fáze představuje středně hluboký spánek, ve kterém tělo pokračuje v uvolňování a mozkové vlny se zpomalují. Tato fáze zabírá největší část noci.

: Tato fáze představuje středně hluboký spánek, ve kterém tělo pokračuje v uvolňování a mozkové vlny se zpomalují. Tato fáze zabírá největší část noci. Fáze 3 (NREM 3) : Tato fáze se označuje také jako hluboký spánek nebo delta spánek. V této fázi dochází k nejhlubšímu uvolnění těla, mozkové vlny jsou velmi pomalé a tělo se regeneruje.

: Tato fáze se označuje také jako hluboký spánek nebo delta spánek. V této fázi dochází k nejhlubšímu uvolnění těla, mozkové vlny jsou velmi pomalé a tělo se regeneruje.

2. REM fáze: Tato fáze se vyznačuje rychlými pohyby očí (REM), zvýšenou aktivitou mozku, podobnou té v bdělém stavu, a také živými sny. Během REM fáze se svaly těla uvolňují, což zabraňuje tomu, aby člověk vykonával své sny fyzicky.

Pokud jste už někdy slyšeli termín spánková paralýza, pak vězte, že k té dochází během přechodu mezi REM fází spánku a bdělým stavem. Spánková paralýza nastává, když se mozek probudí z REM fáze, ale tělo zůstane dočasně "paralyzováno," což je stav normální během REM spánku, aby se zabránilo tomu, že člověk fyzicky vykonává své sny.

A co třeba mluvení ze spaní? Je rovněž známé také jako „somnilokvie“, a vyskytuje se nejčastěji během NREM fází spánku, zejména ve fázi 2 (NREM 2) a také někdy během fáze 3 (NREM 3), která je hlubokým spánkem.

Zhodnocení spánku, včetně nahrávek

Aplikace vám po každé noci nabídne opravdu bohatou analýzu vašeho spánku, která zohledňuje fáze spánku, rychlost dechu, ale rovněž i případné abnormality - kupříkladu vám ráda nahraje vaše chrápání, kašel a další projevy, nebo třeba to, jak mluvíte ze spaní. Zde se vrátíme k nadpisu dnešního článku a řekneme, že občas jde o poměrně slušný horor, zvláště pak, když si ranní statistiku a analýzu prohlédnete až večer, před dalším spuštěním budíku v aplikaci Sleep Cycle. Zde se tedy určitě hodí doporučení zdůraznit – analýza spánku, včetně přehrání zvukových záznamů, maximálně do poledne, poté by se již mohla příprava na další spánkový cyklus proměnit tak trochu v horor.

Aplikace Sleep Cycle pro iOS

Osobně jsem byl po první noci s aplikací Sleep Cycle samozřejmě zvědavý na výsledky, ale než jsem se k nim dostal, byl jsem znovu v posteli a připravoval se na noc další. V tom mě zaujala notifikace, která onu statistiku slibovala, a tak jsem neváhal a začal studovat, samozřejmě v nejméně vhodnou dobu – v dobu, kdy byste se už měli pro klidný spánek jakékoliv elektronice vyhýbat. Zaujaly mě konkrétně dvě nahrávky, které aplikace Sleep Cycle v průběhu předchozí noci pořídila. První nahrávka byla krátká a zaznamenala moje převalení a zároveň malé odkašlání. Druhá byla výrazně zajímavější, aplikace informovala o tom, že zřejmě nahrála moje mluvení ze spaní. Nahrávka byla výrazně delší a aby mi aplikace pomohla porozumět obsahu, obsah zesílila. Prvních pár vteřin šlo o nesmyslné „mumlání“, které však hlasitostí gradovalo a konec nahrávky působil trochu jako vytržený úryvek z nějakého hororového snímku s vymítáním entit. V tu chvíli jsem se více než další „průměrně hodnocené“ noci obával možných problémů s inkontinencí – na což aplikace zřejmě nepomyslela.

Aplikace mi následně udělala radost tím, že v noci nechrápu a nacházím se tak výrazně pod průměrem toho, co je v České republice běžné. Překvapila mě i informace, že nejméně se chrápe v Egyptě, a to v průběhu noci jen zhruba 11 minut, samozřejmě v průměru. Aplikace chválila i podmínky pro spánek, průměrná hlučnost v místnosti se pohybovala okolo 23,4 dB, což je nízká hodnota, která je ideální na spánek. Díky mikrofonu byla aplikace schopná vyhodnotit i dechovou frekvenci, která byla opět v normě. Pokud chcete, můžete spárovat i chytré hodinky, které budou v průběhu noci měřit vaši tepovou frekvenci, díky oprávnění k nim získá přístup i aplikace Sleep Cycle.

Zaplatíte?

Sleep Cycle vychází pro iOS na 159 Kč měsíčně, případně 709 Kč ročně (v akci za 559 Kč). Pro Android lze získat i cenu výhodnější, konkrétně 300 Kč za rok. V obou případech vám aplikace nabídne 7 dnů na vyzkoušení. Pokud vám aplikace vyhovovat nebude, předplatné můžete zrušit zdarma. Pokud nechcete platit, nemusíte, prémiové funkce (on-line záloha, zvuky pro lepší usínání, zápisník snů,...) nejsou nezbytné dovednosti, základní analýzu vám aplikace zprostředkuje i zdarma.