Úniky o Xperii 5 IV naznačují, že to Sony s telefony nechce vzdát

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Sony má ve světě mobilních telefonů zvláštní postavení. Pro japonského průmyslového giganta jsou mobilní telefony okrajovým artiklem, o jehož osudu přicházejí rozporuplné zprávy. Nejdříve to vypadá na zrušení celé divize, aby pak na trh dorazilo zařízení, které nemá konkurenci.

Vedle toho se mezi fanoušky značky také čile spekuluje o návratu kompaktních telefonů, i když to podle mnoha indicií vypadá, že tato kategorie patří minulosti. Její roli částečně supluje řada 5. I když to podle názvu vypadá, že jde o střední třídu, ve skutečnosti jde o vlajkovou loď v menším těle. V tom by mohl pokračovat i model Xperia 5 IV, o kterém se objevily informace na weibo.cn. Hlavní změnou by mohlo být nasazení Snapdragonu 8 Gen1. Společně s tím by mohla narůst kapacita baterie, která v minulé generaci měla 4 500 mAh. Sestava trojice fotoaparátů by měla být víceméně stejná a vše by se mělo vlézt do poměrně kompaktního a podlouhlého těla s displejem o úhlopříčce 6,1". A co je možná pro leckoho důležité, ani tento model nepřijde o 3,5mm jack pro sluchátka.

Jak konkrétně bude vypadat japonský konkurent pro Samsung Galaxy S22 se dozvíme někdy během jara. Sony Xperia 5 III byla představena loni v dubnu, ale kvůli nejrůznějším problémům se mezi uživatele dostala až na podzim. Doufejme, že nástupce si pospíší.