Sony má nový walkman. Běží na Androidu a je zaměřen na audiofily

Fotografie: Sony

Značka Walkman před 40 lety proměnila svět hudby. Bylo to zařízení dostatečně kompaktní, že jste si jej mohli pověsti na opasek a díky vyměnitelným bateriím poslouchat hudbu kdekoli jste chtěli, například při sportu. I když walkmany poději vytlačila jiná zařízení v čele s iPody a nakonec mobilní telefony, pro japonského výrobce je to pořád cenná značka, kterou čas od času připomíná. Například u telefonů, které vyráběl v rámci Sony Ericssonu.

Nyní se Sony snaží tuto značku oživit úplně novým pojetím. Sází na to, že běžní výrobci mobilů obvykle na součástkách pro zpracování zvuku šetří. Jejich uživatelé ostatně poslouchají komprimovanou hudbu a navíc přes Bluetooth, takže to ve výsledku není moc poznat.

Přístroj byste si snadno spletli s běžným chytrým telefonem.

Naopak model WM1ZM2 Walkman Signature Series se snaží získat to nejlepší. Začíná to samotným šasi z mědi a pokračuje dlouhým výčtem těch nejlepších dostupných součástek: od nejmenších kapacitorů až po nejrůznější způsoby, jak je od sebe odstínit a zajistit co nejlepší zpracování signálu. Pro audiofily tu bude „rajská hudba“, pro všechny ostatní ve výsledku přístroj vypadá jako telefon s Androidem 11, který má na boku tlačítka pro ovládání reprodukce. Od toho se odvíjí také další vlastnosti. Hudbu do přístroje můžete dostat jako vlastní soubory na microSD kartě i jako nějakou streamovací službou, která běží přes Wi-Fi. Samozřejmě nesmí chybět 3,5mm jack, naopak zde nalezneme hned dva. A i když to fajnšmekři neradi dělají, hudbu lze do sluchátek dostat i bezdrátově, samozřejmě nechybí nejrůznější lepší kodeky včetně LDAC. Akumulátor nabijete přes USB-C a FLAC vydrží přehrávat až 40 hodin v kuse.

Odlišností jsou hardwarová tlačítka a dvojice jacků.

Asi tušíte, že něco takového nebude zadarmo. První zápornou stránkou je hmotnost, která se vyšplhala až na 490 gramů. Ještě šílenější je cena 4 200 dolarů, což by po přidání české DPH dělalo asi 110 tisíc korun. Pro běžného smrtelníka něco nepředstavitelného, pro audiofily, kteří mají doma sestavy v hodnotě ojetého auta, běžný standard.

Sony WM1AM2 je odlehčenější model, cena je však stále dosti vysoko.

Pokud vás přesto myšlenka zaujala, pak je zde ještě „odlehčený“ model WM1AM2, který nemusí za každou cenu vždy použít ty nejlepší materiály. Díky tomu hmotnost klesla na 299 gramů a cena na 1 600 dolarů, což je nějakých 42 tisíc korun.