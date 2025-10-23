Poslední vlajková loď od Sony na českém trhu, Xperia 1 VI, získává Android 16

Mobilní telefony Sony jsou na ústupu, například z českého trhu zmizely a letošní novinky se u nás oficiálně vůbec neprodávají. Posledním vlajkovým modelem oficiálně se nabízejícím na českém trhu je tak loňská Xperia 1 VI a právě ta se příspěvku na komunitním fóru Reedit (viz reddit.com) právě dočkala nejnovějšího Androidu 16, tedy vyhlížené aktualizace.
Aktualizace nese označení 69.2.A.2.30 a její velikost je pouze 850 MB, což je například ve srovnání s telefony Samsung jde o zhruba čtvrtinovou velikost. Je dosti možné, že žádné zásadní novinky kromě povýšení verze Androidu si Sony v rámci vlastní nadstavby nepřipravilo. Počítat však můžete s nejnovějšími říjnovými bezpečnostními záplatami.
Ačkoliv jde o loňský vlajkový model, tedy vůbec ten nejdražší, který Sony nabízelo, dlouhá softwarová podpora jej nečeká. Po této říjnové aktualizaci zbývá ještě jeden velký update, zřejmě na Android 17 v příštím roce a to bude vše.
Sony Xperia 1 VI
|Rozměry
|162 × 74 × 8,2 mm, 192 g
|Displej
|OLED, 6,5" (2 340 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 120 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 256 GB, microSDXC
|Akumulátor
|5 000 mAh
