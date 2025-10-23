mobilenet.cz na sociálních sítích
Michal Pavlíček
2
Poslední vlajková loď od Sony na českém trhu, Xperia 1 VI, získává Android 16
  • Jde o druhou velkou aktualizaci tohoto modelu
  • Slíbena je pak ještě jedna

Mobilní telefony Sony jsou na ústupu, například z českého trhu zmizely a letošní novinky se u nás oficiálně vůbec neprodávají. Posledním vlajkovým modelem oficiálně se nabízejícím na českém trhu je tak loňská Xperia 1 VI a právě ta se příspěvku na komunitním fóru Reedit (viz reddit.com) právě dočkala nejnovějšího Androidu 16, tedy vyhlížené aktualizace.

Sony Xperia 1 VI
Aktualizace nese označení 69.2.A.2.30 a její velikost je pouze 850 MB, což je například ve srovnání s telefony Samsung jde o zhruba čtvrtinovou velikost. Je dosti možné, že žádné zásadní novinky kromě povýšení verze Androidu si Sony v rámci vlastní nadstavby nepřipravilo. Počítat však můžete s nejnovějšími říjnovými bezpečnostními záplatami.

Ačkoliv jde o loňský vlajkový model, tedy vůbec ten nejdražší, který Sony nabízelo, dlouhá softwarová podpora jej nečeká. Po této říjnové aktualizaci zbývá ještě jeden velký update, zřejmě na Android 17 v příštím roce a to bude vše.

Rozměry162 × 74 × 8,2 mm, 192 g
DisplejOLED, 6,5" (2 340 × 1 080 px)
Fotoaparát48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 120 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 8 Gen 3,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 256 GB, microSDXC
Akumulátor5 000 mAh
Diskuze ke článku
Mara Studna
Mara Studna
Velká škoda,Pro Mne je to stále kvalitní Stroj,ještě nějakou dobu bude sloužit!
Pavel Krejčíř
Pavel Krejčíř
Sony umře po zásluze. A16 mám už nějakou dobu i na skoro 3 roky staré S23, která bude mít podporu ještě v době, kdy už tenhle model ne a navíc s funkcemi, o které v Sony ani nezavadili. Tohle je ubohost.
