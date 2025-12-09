Malý mobil se svěžím vzhledem a 3,5mm jackem, to je Xperia 10 VII od Sony

Japonské Sony patří mezi spíše okrajové výrobce mobilních telefonů. Dokládá to kupříkladu fakt, že v roce 2025 představilo teprve dva nové telefony a tím druhým je dnes odhalená Xperia 10 VII mířící do střední třídy (viz sony.eu). Současně také zaujme všechny, kteří hledají ryze kompaktní mobil. Na výšku má jen 153 milimetrů, tloušťka je 8,3 milimetrů a hmotnost 168 gramů. Přesto můžete počítat se zvýšenou odolností proti vodě a prachu se stupněm krytí IP68.
Za povšimnutí stojí přepracovaný vzhled, který novince dodává svěží vzhled. Například modul s fotoaparáty je orientovaný horizontálně oproti vertikálnímu sestavení u předcházejících generací. Čelní straně dominuje 6,1" OLED displej bez výřezu, který má Full HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Chráněn je pak sklíčkem Gorilla Glass Victus 2
Výkon obstarává procesor Snapdragon 6 Gen 3 společně s 8GB operační pamětí. Interní paměť pojme 128 GB dat, avšak jsou podporovány až 2TB paměťové karty. Zamrzí, že prostředí bylo svěřeno do rukou staršího Androidu 15. Sony však slibuje 4 aktualizace systému a 6 let bezpečnostních záplat.
Na zádech je dvojice fotoaparátů, a to hlavní 50megapixelový snímač společně s 13megapixelovým ultraširokoúhlým objektivem. Na čelní straně je samozřejmě i selfie kamerka s 8 megapixely. Baterie má vcelku standardní kapacitu 5 000 mAh. O rychlosti nabíjení se výrobce nezmiňuje, stejně tak o bezdrátovém nabíjení, které tak bude chybět. Překvapení pro mnohé může být 3,5mm jack, který je i ve střední třídě už vzácností.
Nová Sony Xperia 10 VII se nabízí v bílé, tyrkysové a černé barevné variantě, přičemž předprodej se zahajuje již dnes ve vybraných evropských zemích za 449 eur, tedy v přepočtu 11 tisíc korun. Dostupnost na českém trhu bohužel není známa.
Technické parametry Sony Xperia 10 VIIKompletní specifikace
|Konstrukce
|153 × 72 × 8,3 mm, 168 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP68
|Displej
|OLED, 6,1" (2 520 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3,
|Paměť
|RAM: 8 GB, vnitřní paměť: 128 GB, paměťové karty: microSDXC
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ?, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.3, NFC: ano
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|5 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|, ?
Sony už to zabal, je to škoda ale co už m
Já letos očekávám dva opravdu zajímavé telefony.
Vivo x300 a Sharp Aquos Sense 10.
Už starší generace toho Sharpu je oproti tomuto Sony lepší volba za nižší cenu.
Měl jsem Sony rád, ale už to není ničím zajímavá značka.
Načíst všechny komentářePřidat názor