Sony Xperia 1 VII oficiálně: delší podpora, prémiová cena a kosmetické inovace

Fotografie: Sony

Společnost Sony se v minulosti řadila k jedněm z největších výrobců smartphonů, v posledních letech její mobilní divize spíše skomírá a částečným důkazem je toho i nejnovější vlajková loď Xperia 1 VII. Nejlépe vybavený model, který u minulé generace přešel z filmového poměru stran 21:9 na 19,5:9 a také přišel o (takřka) 4K rozlišení obrazovky, letos toho totiž mnoho nového nepřináší, navíc má tradičně velmi ambiciózní cenu.

Moderní poměr stran a dvojitá ochrana

Začněme vzhledem, který zůstává věrný nastolenému designovému jazyku. Vlajkové Xperie přitom rozhodně dokážou zaujmout a mají něco do sebe, ačkoliv mohou působit docela nenápadně. To je však spíše dobře, neboť je mnoho zákazníků miluje právě kvůli designu. Rozměry činí 162 × 74 × 8,2 milimetrů a hmotnost 197 gramů. Nechybí ani oblíbená ochrana IP65/IP68 a zadní stranu chrání Gorilla Glass Victus. I tentokrát si lze všimnout na bocích telefonu praktického mřížkování, které se v minulosti velmi osvědčilo a telefon se díky němu dobře drží.

Čelní stranu pak vyplňuje 6,5" OLED obrazovka s podporou 120Hz obnovovací frekvence a rozlišením 2 340 × 1 080 pixelů. Jedinou novinkou je v tomto případě mezigeneračně o 20 % vyšší maximální jas, jinak však k žádným změnám nedošlo. Sony také stále spoléhá na 3,5mm audio konektor. Precizně zpracované obvody a spoje s obsahem zlata pak mají zajistit špičkovou kvalitu poslechu, kterou si můžete užít například v kombinaci se sluchátky řady WH, jež mají brzy dorazit v rámci nové generace. Co se týče hlasitých reproduktorů, tak ty směřují přímo na uživatele a mají nabídnout vysokou kvalitu i hlasitost. Konkrétně se máme dočkat o 10 % výraznějších basů a středových frekvencí.

Příslib dlouhé podpory i výdrže, ale také špičkových fotografií

Jednou z větších novinek má být nasazení čipsetu Snapdragon 8 Elite, který má být kromě vyššího výkonu rovněž energeticky efektivnější. V kombinaci s 5 000mAh baterií má novinka stále zvládnout dva dny na jedno nabití, což bývá u telefonů Sony poměrně běžné. Maximální nabíjecí výkon 30 W pak příliš neohromí, na druhou stranu je podobný tomu u iPhonů či Pixelů. V balení se standardně nebude nacházet již ani kabel, jak je u Sony několik let zvykem. V případě úložiště pak má být k dispozici jediná konfigurace, a to 12 GB RAM + 256GB úložiště, avšak podpora paměťových karet o velikosti až 2 TB zůstává zachována. Jednou z největších novinek je pak prodloužení softwarové podpory, za kterou byla Sony v minulosti kritizována. Novinka dorazí s Androidem 15 a má přislíbeny minimálně 4 aktualizace OS a 6 let bezpečnostních záplat, což je solidní délka podpory.

Jedním z největších lákadel pak má být fotoaparát, kde se setkáme s primárním snímačem Exmor T o velikosti 1/1,35". Tomu nechybí optická stabilizace, ostření PDAF, clona f/1.9 a má ohniskovou vzdálenost 24 milimetrů. V případě teleobjektivu pak lze počítat s ohniskem 85 až 170 milimetrů a clonou f/2.3 až f/3.5. Tento snímač má velikost 1/3,5", přičemž teleobjektiv zvládá také makro záběry s ostřením od vzdálenosti 4 centimetrů. Chybět nebude ani 1/1,56" ultraširokoúhlý objektiv/senzor, který je 2,1krát větší než předchozí. Ohnisková vzdálenost činí 16 milimetrů.

Sony i tentokrát slibuje špičkovou kvalitu fotografií, na které pracovali také odborníci z divize Alpha. Chybět nebude například ostření na oko v reálném čase u osob i zvířat, AI rozpoznávání, nastavení expozice pomocí AI, hloubky obrazu atd. Nechybí ani Ultra HDR či dvoustupňová fyzická spoušť.

Novinka bude dostupná ve třech provedeních State Black, Moss Green a Orchid Purple, přičemž má dorazit mezi první evropské zákazníky v červnu za cenu 1 499 eur, tj. 37,5 tisíce Kč. Níže přikládáme vyjádření zastoupení společnosti Sony ohledně dostupnosti.

Společnost Sony nebude v Česku a na Slovensku prodávat smartphone Xperia 1 VII. Sony však bude průběžně vyhodnocovat situaci na trhu a poptávku zákazníků. Společnost Sony je i nadále odhodlána plnit veškeré servisní závazky a závazky týkající se aktualizací vůči stávajícím zákazníkům obvyklým způsobem.