Velká změna designu u Sony? Uniká podoba chystané Xperie 10 VII

Mobilní telefony s logem Sony jsou již poměrně vzácností. Schválně zapátrejte v paměti, kdy jste naposledy potkali někoho, kdo v ruce držel chytrý telefon řady Xperia. Možná to bude už několik let. Zlepšení rozhodně není na pořadu dne. Japonský výrobce si mobilní telefony nadále vyrábí, avšak portfolio se v globálním měřítku smrsklo na dvě řady, přičemž na mnoha trzích, bohužel včetně toho českého, se například letošní vlajková loď Xperia 1 VII vůbec nenabízí.
Na telefonech Sony si mnozí vážili originální vzhledu, který se léta takřka neměnil. Nyní se však objevuje náznak toho, že by Sony po letech mohlo přistoupit ke změně vzhledu, a to v souvislosti s možným příchodem modelu Xperia 10 VII. Na japonské mutaci obchodu Amazon (viz amazon.co.jp) se totiž objevilo ochranné pouzdro pro doposud nepředstavenou a již zmíněnou Xperii 10 VII.
A právě pouzdro odhalilo skutečnost, že fotoaparáty na zadní straně by měly být rozmístěny horizontálně, zatímco poslední generace Xperií vsadily na vertikální rozmístění. Jde sice o drobný rozdíl, avšak v konzervativním smýšlení Sony jde o celkem zásadní zlom. Nejde však současně o něco, co by Sony ještě nikdy nezkusilo. Například vůbec první model Xperia 10 z roku 2019 měl fotoaparáty rovněž horizontálně, ale následující generace byly věrné vertikálním uspořádání.
V tuto chvíli však o Xperii 10 VII není nic dalšího známé. Známe tedy jen pravděpodobný vzhled zadní strany se dvěma fotoaparáty. Ohledně výbavy panují jen otazníky, avšak je nasnadě, že Xperia 10 VII bude nadále zasazena přibližně do střední třídy.
ja mam telefon sony 1 VI, zalozny mam 1 II, a este aj funkcne su stare X-ko, a este aj XZ2-ka.,... , moj bracho ma telefon sony, moja mama mala este donedavna xperiu z3 compact... kym sa nezacal odlupovat displeej a ten telefon vydrzal 10 rokov, este sa pouziva ako nocne radio na hodiny atd...
to ze ludia kupuju cinske shity ktore by som nechcel ani zadarmo ma neprekvapuje... v zahranici su ale telefony sony uplne bezne ,aj u operatorov.
a ked mi tento odide kupim si ho este raz ak sony tu nebudu dostupny, lebo mi vyhovuje cisty android, rychle prostredie, a halvne kvalitne fotaky co sa daju nastavit vestky veci a nevyzeraju tie fotky jak hnus z viva,k xiaomi, oppok a podobnych onych.... to nema s fotkami a realitou nic spolocne. AI ma nezauijma
