Dojmy z hraní RE: Village na iPhonu 15 Pro. Nahradí iPhony přenosné herní konzole?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Hraní na mobilech ušlo od svých počátků velmi dlouhou cestu a z jednoduchých hříček, jako je skládaní kostek na sebe či hada, na kterého ještě dodnes mnoho pamětníků nostalgicky vzpomíná, se přetavilo v něco diametrálně odlišného. Dnešní mobilní hry často dosahují kvalit her, které ještě donedávna bylo možné hrát pouze na počítačích či herních konzolích. Přestože se svět mobilních her od dvou zmíněných platforem značně liší (nejen technologicky, ale také způsobem monetizace), je mu mnohem bližší, než by nás před 10 či více roky mohlo napadnout.

Hraní na telefonu, počítači či konzoli se rovněž značně odlišuje, neboť zatímco na telefonu chtějí hráči obvykle pouze vyplnit volný čas, u počítače či konzole zpravidla hodláme setrvat déle. Hráči odkojení na vysoce kvalitních AAA herních titulech pak možná vždy tak trochu opovrhovali mobilními hrami, které při zevrubném srovnání příběhově, ale také technologicky značně zaostávají za velkými tituly. To je na jednu stranu pochopitelné vzhledem k rozlišenému zaměření, na druhou stranu to znamená, že jedna část videoherního obecenstva telefonům zřejmě nikdy nepřijde na chuť. A právě to se rozhodl změnit Apple s představením letošní řady iPhone 15, kdy dvojice lépe vybavených modelů 15 Pro s vylepšeným procesorem a nevídaně výkonným GPU dokáže rozjet regulérní videoherní tituly. Ihned, jak se tak na AppStoru objevila první hra, Resident Evil Village, neváhal jsem a šel jsem ji sám vyzkoušet. Zde jsou mé dojmy.

Počítačová verze, nebo port pro mobily?

V článku informujícím o dostupnosti videohry Resident Evil Village pro iPhony 15 Pro bylo zmíněno, že kompletní hra si ukousne z úložiště iPhonu zhruba 16 GB, pokud se však rozhodnete si hru pouze vyzkoušet a chcete si zahrát jen demo, vystačíte si necelými 9 GB. V případě verze pro PC či PlayStation 5 se pak jedná zhruba o 28 GB, u Xboxu dokonce 50 GB. Je tak nutné zdůraznit, že se skutečně není potřeba obávat samotné velikosti hry. Dokonce ani majitelé iPhonu 15 Pro se základním 128GB úložištěm (iPhone 15 Pro Max naštěstí již startuje s adekvátnějšími 256 GB) by neměli mít „velký“ problém hru do telefonu dostat.

Apple iPhone 15 Pro má smysluplné inovace uvnitř i navenek

S přihlédnutím k srovnávání velikostí pro různé platformy je rovněž nutné zmínit, že se Capcom, tedy japonské vývojářské studio stojící za značkou Resident Evil, pochlubil tím, že i pro mobilní verzi této hry využívá stejný herní engine s označením RE ENGINE. Svým způsobem se tak nejedná o port, ale pouze upravenou hru běžící na stejném enginu. Po prvním spuštění mě pak mírně překvapilo, že rozhraní odpovídá počítačové verzi, což je znatelné z nespočtu možností nastavení vizuální stránky. Na přiložených screenshotech si pak lze prohlédnout, co vše je možné z grafických možností u hry nastavit či nějakým způsobem upravit, neschází dokonce ani ukazatel vytížení paměti, podobně jako právě na PC.

Ukázka možností nastavení grafické stránky hry

V defaultním nastavení pak hra vytěžuje zhruba 3,65 z dostupných 5,86 GB, má variabilní snímkovací frekvenci a rozlišení 1 560 × 720 pixelů. Pokud nechcete ohrozit plynulost hraní, doporučuji hru v tomto nastavení ponechat. Poté, co jsem s nastavením manipuloval za účelem dosažení ještě lepší grafické stránky, totiž bylo evidentní, že se přeci jen nejedná o herní počítač. Je zkrátka dobré nezapomínat na to, že v ruce stále držíte „jen“ telefon.

To na druhou stranu nijak nedeklasuje zážitek z hraní, který je v určitém smyslu skutečně přelomový. Pokud totiž nebudeme brát v potaz dedikované herní přenosné konzole či snad emulátory starších her, nebylo doposud nikdy možné si zahrát na obyčejném smartphonu aktuální videoherní AAA pecku (ano, Resident Evil Village dorazil již v roce 2021, nicméně bude brzy k dispozici i letošní Resident Evil 4). Minimálně ne bez cloudového řešení, což naštěstí není tento případ.

Jak hra běží a zahřívá se telefon?

Hraní videohry Resident Evil Village je možné skrze digitální ovladač na displeji, mnohem pohodlnější je si však přizvat na pomoc herní příslušenství, jako je Backbone (ovladač i držák telefonu v jednom) či si iPhone propojit s ovladačem. V mém případě jsem využil DualSense z konzole PlayStation 5. V takovém případě je pak zároveň rovněž nutné vyřešit nějaký stojánek pro iPhone nebo jej zkrátka o něco opřít. Z pochopitelných důvodů se mohou rovněž těšit na o něco lepší herní zážitek majitelé iPhonu 15 Pro Max s 6,7" obrazovkou. Výsledek mě ale každopádně nezklamal ani během hraní na 6,1" iPhonu 15 Pro.

Plně nabitý iPhone 15 Pro by měl zvládnout přibližně tři hodiny hraní Resident Evil Village na baterii.

Na to, že je iPhone 15 Pro stále relativně kompaktní zařízení, které má omezenější možnosti distribuce tepla oproti modelu Max Pro, jsem se nesetkal, s výjimkou jednoho případu, s extra výrazným zahříváním. Ve zmíněném případě jsem měl pak nastavení vizuální stránky na maximum, což ale ničemu neprospělo, neboť byl pokles snímkovací frekvence velmi výrazný a hru nebylo možné komfortně hrát. Teplota zařízení nebyla natolik vysoká, abych mohl tvrdit, že nebylo možné iPhone 15 Pro držet v ruce, příjemné to však ale již rozhodně nebylo. Po návratu do defaultního nastavení vizuálu docházelo k poklesu snímkovací frekvence pouze občasně při hodně akčních scénách, kdy se toho na obrazovce děje skutečně hodně. Pozitivní a svým způsobem i překvapivé je, že hra během hraní ani jednou nespadla, což by mohlo být na počítači během testování nejvyššího grafického nastavení vcelku běžné.

Po stránce výdrže na baterii, kdy jsem hrál zhruba s 70% jasem displeje (připojen k 5G), jsem zaznamenal úbytek cca 8 % během 15 minut hraní. Tímto propočtem by tak iPhone 15 Pro měl zvládnout bez nabíjení zhruba 3 hodiny, z čehož vyplývá, že výdrž není špatná, ale například na delší herní seance během letů je vhodné mít u sebe powerbanku, pomocí níž doplníte energii.

Zhodnocení

Ukázka možností hraní her na nových iPhonech 15 Pro je působivá a jakožto konzolový hráč hrající na PlayStationu 5 jsem ze schopnosti iPhonu 15 Pro bez problémů rozběhnout i relativně novou AAA hru nadšený. S příchodem již zmíněného titulu Resident Evil 4, jenž bude podporovat tzv. Universal Purchase, pak bude platit, že jednou zakoupený titul si budou moci hráči vychutnat na iPhonu, iPadu (s procesory M1 a novějšími) i Macích, což už je podle mého názoru pořádná motivace k tomu přesměrovat své herní aktivity právě na zařízení od Applu. Tedy minimálně za předpokladu, že tato zařízení vlastníte nebo budete pořizovat. Stejně tak by se podle mě měly mít na pozoru moderní přenosné herní konzole. V případě Nintenda Switch, které přitahuje hráče zejména díky unikátní nabídce her, se o přímou konkurenci nejedná. Produktům, jako je Lenovo Legion Go či ASUS ROG Ally, by však podle mě mohly iPhony v budoucnu pořádně „zavařit“.

Samotná hra je pak velmi povedená, což jsem ostatně zmiňoval i v recenzi, tudíž ji mohu i s ohledem na současnou akci, kdy vyjde na 419 Kč, vřele doporučit. Ke hraní rozhodně doporučuji fyzický ovladač a také notnou dávku odvahy, neboť umí překvapivě Resident Evil Village občas pořádně vylekat i na malém displeji telefonu.