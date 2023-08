Je tomu pár měsíců, kdy jsme vám na mobilenet.cz přinesli recenzi na nabíječku Spello by Epico 3in1. Toto zajímavé leporelo se nám velice líbilo, a tak jsme dlouze neváhali ani nad testem nabíječky Epico Mag+ Foldable Wireless Charger, která slibuje podobný zážitek, ovšem v ještě lepším těle. Zda se nabíječka povedla, nebo raději zůstaneme u Spella, prozradí dnešní recenze.

Možná si pamatujete na naši nedávnou recenzi energií nabitého leporela Spello by Epico 3in1. I přestože mi rukama prošlo mnoho nabíjecích stojánků a podložek, v recenzi na Spello by Epico 3in1 jsem neskrýval nadšení. Koncept je perfektní, provedení praktické, i díky tomu se tato nabíjecí podložka stala obyvatelkou mého nočního stolku.

O to větší radost jsem měl, když jsem zjistil, že Spello by Epico 3in1 získalo zajímavou alternativu v podobě Mag+ Foldable Wireless Charger, tentokrát přímo od Epica. A právě na tuto nabíječku se podrobně podíváme v dnešní recenzi.

Technické parametry Epico Mag+ Foldable Wireless Charger

Rozměry podložky (složený stav) 68 × 68 × 23 mm Hmotnost 195 gramů Materiály hliník, silikon Barva Space Gray Konektor USB-C Bezdrátové nabíjení ano, 2× Qi a 1× indukční nabíjení Výkon Qi nabíjení (jednotlivě) 15 a 5 W Výkon indukce 3 W Maximální souhrnný výkon 22 W LED ano, jedna Cena od 1 600 Kč

Obsah balení: konkurence, uč se!

V malém prodejním balení v (pro Epico) typickém designu naleznete kromě samotné podložky také napájecí kabel (USB-C–USB-C) o délce zhruba 1,5 metru a také adaptér do sítě, opět s konektorem USB-C a výkonem 25 W. To opravdu není standard a nám nezbývá než Epico opravdu pochválit. Jednoduše řečeno, když si koupíte nabíječku Epico Mag+ Foldable Wireless Charger, žádné další náklady navíc vás už nečekají.

Líbilo se nám kabel i adaptér přímo v balení

Konstrukční zpracování: kovová, to se nám líbí!

Zatímco Spello by Epico 3in1 je takové plastové leporelo s magnety, které si můžete variabilně poskládat, Epico Mag+ Foldable Wireless Charger na to jde trochu jinak. Tělo je tvořeno slitinou hliníku, je tedy velmi pevné. Díky použitým materiálům nepřekvapí vyšší hmotnost 195 gramů, oceňujeme extrémně kompaktní rozměry, které (ve složeném stavu) činí 68 × 68 × 23 mm, bez problému ji strčíte i do kapsy. Klouby už nejsou silikonové, ale opět kovové a jsou vcelku tuhé. To však není výtka, právě díky tuhosti si můžete Epico Mag+ Foldable Wireless Charger poskládat do tvaru, který vám bude vyhovovat.

Velkou výhodou je, že i Epico Mag+ Foldable Wireless Charger zvládne naráz nabíjet až 3 zařízení, koncipována je na iPhone s podporou MagSafe, pro sluchátka s podporou bezdrátového nabíjení a pro Apple Watch, protože na těle nechybí ani indukční podložka. My jsme si však vyzkoušeli, že na podložce určené pro sluchátka bez větších problémů nabijete i další smartphone.

Epico Mag+ Foldable Wireless Charger nemůžete vyrovnat úplně „na plocho“, jako to umí nabíječka Spello by Epico, vždy bude vypadat jako stojánek. Můžete si však pohrát s tím, jaký sklon bude mít. Díky tuhosti konstrukce a perfektnímu vyvážení se nestane, že by měl iPhone tendenci stojánek převážit, a to ani pokud na MagSafe plochu umístíte opravdu velký a těžký iPhone 14 Pro Max jako v našem případě. Indukční nabíječka je výklopná z těla, jakmile tak učiníte, Apple Watch získají podpěru, díky které můžete docílit souběžného nabíjení již zmíněných třech zařízení.

Zpracování je jednoduše špičkové.

iPhone můžete na podložku umístit jak vertikálně, tak horizontálně, tím tedy sepnout Klidový režim, který jsme si mohli vyzkoušet v rámci testování beta verze systému iOS 17.

Nabíječka je osazena USB-C a na zadní straně se nachází i jedna LED, která informuje o průběhu nabíjení. Má velmi příjemné modré světlo, není tak výrazná jako v případě Spella, což oceňuji. Její svit je tlumený a díky tomu, že směřuje dozadu, zbytečně na sebe neupozorňuje ani v naprosté tmě.

Nabíječka je kovová, konkrétně jde o slitinu hliníku, ovšem podložky jsou silikonové, aby nepoškrábaly nabíjená zařízení. Zpracování je opravdu prvotřídní, stejně jako celková stabilita a tuhost. Osobně bych si dokázal představit, že je nabíječka i dvakrát tak drahá, přesto bych se ceně nedivil. To se opravdu povedlo a Epico Mag+ Foldable Wireless Charger si mě získala během pár minut po vybalení.

Líbilo se nám špičkové zpracování

velmi povedený design

tuhost konstrukce

použité materiály

nenápadná LED

možnost nabít až 3 zařízení zároveň

Nabíjení: na noční stolek

Stejně jako nabíječka Spello by Epico je i Mag+ Foldable Wireless Charger ideální na noční stolek, případně na pracovní stůl, určitě se nehodí jako náhrada klasické drátové rychlonabíječky. Svědčí o tom fakt, že hlavní bezdrátová podložka je schopná nabíjet maximálním výkonem 15 W, ovšem iPhony jen rychlostí 7,5 W, protože Epico nemá požadovanou certifikaci. To znamená, že takový iPhone 14 Pro Max budete nabíjet více než 3,5 hodiny, Apple Watch 7 zhruba 2,5 hodiny a tak dále. Možná se ptáte, zda dokáže Mag+ Foldable Wireless Charger nabíjet i jiný smartphone než iPhone s podporou MagSafe. Dokáže, ovšem vzhledem ke konstrukci nabíječky budete muset podložku složit a smartphone na ni položit, takže přijdete o možnost souběžného nabíjení.

Už víme, že hlavní podložka s podporou MagSafe dokáže nabídnout výkon až 15 W. Doplníme, že indukce zvládne nabíjet výkonem 3 W, druhá bezdrátová podložka (bez podpory MagSafe) 5 W. To je ideální hodnota na nabíjení sluchátek, jejichž pouzdro zvládá bezdrátové nabíjení, ale klidně na podložku můžete položit i smartphone. Nabíjet se bude také, ale podstatně déle.

Nabíjet můžete libovolný smartphone, ale jen s MagSafe to dává smysl.

Epico Mag+ Foldable Wireless Charger je ideální jako společník na noční stolek. Večer umístíte iPhone, hodinky a sluchátka a ráno odcházíte s nabitou elektronikou. Jen doplníme, že celkový výkon činí 22 W. Pokud tedy budete nabíjet 3 zařízení naráz, nabíjení se o pár minut prodlouží. V balení naleznete adaptér s výkonem 25 W, využít jej můžete i pro rychlé drátové nabíjení iPhonu.

Pokud hledáte nabíječku, která vám iPhone dobije opravdu rychle, budete se muset poohlédnout jinde. Pokud vám nevadí, že se z Mag+ Foldable Wireless Charger stane parťák hlavně pro nabíjení přes noc, rozhodně chybu neuděláte. Však většina bezdrátových podložek dokáže garantovat nabíjení iPhonu právě jen maximálním výkonem 7,5 W.

Líbilo se nám možnost nabíjení 3 zařízení současně

podpora MagSafe

pohodlné používání

bezdrátové nabíjení výkonem až 15 W

Nelíbilo se nám pomalejší nabíjení pro iPhony s MagSafe

Zhodnocení: takto ano

Ano, přesně takto si představuji bezdrátovou nabíječku. Extrémně skladnou, praktickou, elegantní a za dostupnou cenu. Epico Mag+ Foldable Wireless Charger pořídíte u vybraných obchodníků za cenu již od 1 600 Kč, takže nemám co vytknout.

Spello by Epico 3in1 se mnou letos cestovala i na dovolenou, Epico Mag+ Foldable Wireless Charger se se mnou podívá zase na tu další, tím jsem si jist.

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz