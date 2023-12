Víme, kde pořídit Pixely 8 s českou zárukou za ještě nižší cenu než v Německu

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Pixel 8 je od dob Pixelu 5 nejkompaktnějším vlajkovým smartphonem Google, výbavou přitom rozhodně nezklame, neboť mu neschází moderní 4nm čipset Google Tensor G3, velmi schopná fotovýbava, extrémně dlouhá podpora či povedený design s vysokou odolností. Aktuálně přitom platí (i když se diskutuje o tom, že by se vše mohlo změnit v příštím roce), že Google nemá pro svůj hardware v ČR oficiálně zastoupení. Kromě toho, že zde tak například nedisponuje servisním partnerem pro záruční a pozáruční opravy, to mimo jiné znamená, že na náš trh Pixely dováží vybraná hrstka e-shopů v rámci tzv. přeprodeje. S tím se pak pochopitelně pojí i o něco vyšší prodejní cena ve srovnání s cenami, jež můžeme vidět například na německém trhu, kde se Pixely prodávají již několik let.

Česká cena nižší než v Německu?

Čas od času se každopádně stane, že v rámci různých slev a akcí, spadnou i české (přeprodejní) ceny na úroveň (či takřka na úroveň) oficiálních doporučených cen. Tak je tomu i nyní díky nabídce e-shopů Alza a Mironet.

Na stránkách alza.cz lze tak momentálně zakoupit Pixel 8 v základním 128GB provedení za 19 990 Kč, což je zhruba „jen“ o 500 Kč více než přepočet z oficiálních německých 799 eur (cca 19,5 tisíc korun). Podle hlidacshopu.cz tato cena na e-shopu platí od 5. prosince, přičemž dříve se jednalo o běžnou cenu 21 490 Kč. Dodejme, že u Mironetu pak seženete Pixel 8 za ještě lákavějších 18 769 Kč.

Google Pixel 8 je téměř dokonalý kompakt (RECENZE)

Podobnou slevu lze pozorovat i u lépe vybaveného Pixelu 8 Pro, který nabídne oproti Pixelu 8 větší obrazovku i baterii, ale také pětinásobný teleobjektiv či nový 48Mpx ultraširokoúhlý objektiv, který se řadí k tomu nejlepšímu, co lze v současnosti mezi smartphony najít. Jednou z menších výhod může být rovněž přítomnost technologie UWB. Tento model vyjde na alza.cz v základním provedení na 27 990 Kč (podle hlidacshopu.cz byl rovněž zlevněn 5. prosince z původních 29 490 Kč). Oficiální německá cena činí 1 099 eur na google.com/de, tedy necelých 27 tisíc korun. Zde je již rozdíl mezi zmíněnými cenami výraznější, stále je však nutné brát v potaz, že za příplatek zájemci dostanou bezproblémové řešení případného záručního servisu, ale třeba i okamžité dodání či možnost pořízení na splátky. V případě e-shopu mironet.cz je pak cena výrazně nižší a Pixel 8 Pro lze pořídit za velmi lákavých 25 278 Kč, tedy ještě méně, než za kolik se novinka prodává na německém trhu, což je ostatně i případ menšího Pixelu 8.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Google Pixel 8 256 GB Rozměry 150,4 × 71 × 8,9 mm , 187 g Displej OLED, 6,2" (2 340 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Google Tensor G3 , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 575 mAh , doba nabíjení: 1:10 hodin